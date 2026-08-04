128억원어치 필로폰 국내 유통 막은 경찰 특별 포상

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경찰청, 우수 성과 14건 선정…1억1700만원 지급

외국인 마약 조직원 10명 검거·7명 구속…필로폰 16㎏ 압수

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 128억원어치 필로폰 16㎏이 국내에 유통되는 것을 막은 경찰 수사팀이 특별성과 포상을 받는다.

경찰청은 제7차 특별성과 포상금 심의위원회를 열고 마약·피싱·불법사금융 범죄 수사와 인명구조 등 국민 체감도가 높은 우수 성과 14건을 선정해 총 1억1700만원의 포상금을 지급한다고 4일 밝혔다.

경찰청 [사진=뉴스핌DB]

국제 마약조직을 추적해 시가 128억원 상당 필로폰 16㎏을 압수한 경기남부경찰청 안산단원경찰서 마약범죄수사팀이 선정됐다. 문현지 경사 등 수사팀원 3명에게는 총 1500만원의 포상금이 지급될 예정이다.

수사팀은 국내에 대량의 필로폰을 유통하려던 외국인 마약 조직원 10명을 검거하고 이 가운데 7명을 구속했다. 또한 해외에 있는 공범 4명에 대해서는 인터폴 적색수배를 요청했다. 압수한 필로폰은 약 53만명이 한 차례씩 투약할 수 있는 양으로 시가 약 128억원에 달했다.

피의자들은 단기 체류 자격으로 입국해 일주일 이내에 마약을 전달한 뒤 곧바로 출국하는 방식으로 범행한 것으로 조사됐다. 영문 이름 외에는 생년월일과 국내 연고, 휴대전화 번호 등 추적 단서가 거의 없었던 것으로 전해졌다.

수사팀은 수일간 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석해 피의자들의 동선을 추적해 첫 운반책의 투숙 호텔을 확인했다. 이후 사흘간 잠복수사를 벌인 끝에 객실에서 나오는 피의자를 현장에서 체포했다. 또한 피의자가 다른 피의자에게 필로폰을 넘긴 정황을 포착한 수사팀은 체포 영장과 출국 정지를 신청했다.

첫 운반책이 다른 피의자에게 필로폰을 넘긴 정황을 포착한 수사팀은 체포영장과 출국정지를 신청하고 추적을 이어갔다. 체포영장이 발부되기 전 도주 가능성이 있다고 판단한 수사팀은 은신처를 찾아낸 뒤 필로폰 유통을 위해 외출하려던 피의자를 긴급 체포했다.

문 경사는 "앞으로도 적극적인 수사를 통해 국제 마약 조직을 끝까지 추적하겠다"고 밝혔다.

이외에도 ▲캄보디아 거점 292억원대 투자사기 조직 검거 ▲7476억원 상당 범죄자금을 세탁한 조직원 검거 ▲상습·악성 민원인 구속 ▲교통사고 피해자의 뇌출혈 전조증상 발견 및 인명구조 ▲기업형 성매매업소 운영 조직 검거 ▲1500억원대 불법 도박사이트 운영자 검거 ▲최고 연 4만9101%의 이자를 받은 불법사금융 조직 검거 등이 우수 성과로 선정됐다.

경찰청은 "앞으로도 국민이 체감하는 특별한 성과를 거둔 공무원을 적극 발굴해 포상함으로써 성과 중심의 조직문화를 확고히 정착시켜 나가겠다"고 밝혔다.

jason14@newspim.com