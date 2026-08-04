티로보틱스, 방사성폐기물 처리 로봇 실증사업 추진

AI 핵심 요약beta
- 티로보틱스가 4일 방사성폐기물 로봇 실증 MOU를 체결했다.
- 경주 처분시설서 감시·이송·장입 등 무인화를 실증한다.
- 피폭 위험을 줄이고 고위험 산업으로 확장할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 산업용 휴머노이드 및 자율이동로봇(AMR) 전문기업 티로보틱스가 한국원자력환경공단, 클로봇, 경북ICT융합산업진흥협회와 함께 방사성폐기물 안전관리 분야의 로봇 실증사업을 추진한다.
4일 티로보틱스는 이들 기관과 '2026년 대규모 융합 로봇 실증사업' 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이는 지난달 한국로봇산업진흥원이 선정한 '2026년도 사회문제해결형 대규모 융합 로봇 실증사업'의 본격 추진 단계다.
회사에 따르면 실증사업은 경북 경주 한국원자력환경공단 방사성폐기물 처분시설에서 진행된다. 안전감시와 물류 분야로 구성되며 티로보틱스는 물류 공정을 담당한다. 감시·순찰, 폐기물 이송, 장입, 선별 등 기존 작업자가 수행하던 공정에 로봇을 적용해 방사선 피폭 위험을 최소화하고 작업 안전성과 운영 효율성을 높이는 것이 목표다.
참여 기관들은 방사성폐기물 처분시설의 안전성과 작업 효율을 높일 수 있는 다종 로봇 운영 모델을 구축하고 실증 성과를 바탕으로 상용화 기반을 마련할 계획이다. 티로보틱스는 고위험 방사성폐기물 안전관리를 위한 다종 로봇 운영 실증과 기술·정보 공유, 실증사업 공동 홍보 등에 협력한다.
티로보틱스 관계자는 "고위험 작업 환경일수록 정밀한 제어와 안정성을 갖춘 산업용 로봇의 역할이 중요해지고 있다"며 "이번 실증을 통해 축적한 운영 경험을 바탕으로 산업용 피지컬 인공지능(AI) 기반 무인화 솔루션을 고도화하고 반도체, 화학, 제철 등 다양한 고위험 산업으로 적용 범위를 확대할 계획"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com