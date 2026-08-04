[글로벌 마켓 리포트 8월 4일]

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 3일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수는 일제히 상승 마감했다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 693.38포인트(1.32%) 오른 5만3178.41에 마쳐 신고가를 기록했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 110.78포인트(1.48%) 상승한 7600.50, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 540.04포인트(2.13%) 뛴 2만5913.90으로 집계됐다.

미국과 이란 간 긴장이 완화되면서 국제 유가가 큰 폭 하락한 것이 주요 요인이다. 도널드 트럼프 대통령은 "우리는 해협에 대해, 해협 개방에 대해 이야기하고 있다. 말 그대로 내일까지 완전히 여는 것이 1단계"라며 2단계에는 비핵화 협상이 포함된다고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌]

업종별로는 커뮤니케이션 서비스가 4% 넘게 오르며 S&P500 11개 주요 업종 가운데 가장 좋은 성적을 냈다. 메타플랫폼스와 알파벳이 각각 6.02%, 4.88% 오르며 상승을 이끌었다. 반면 유가 하락에 에너지 업종은 1.23% 내려 가장 부진했다.

실적 시즌은 순조롭다. 런던증권거래소그룹(LSEG) 집계에 따르면 지난 금요일까지 실적을 발표한 S&P500 기업 304곳의 순이익 증가율은 29.3%로 나타났다. 이 가운데 85.2%가 애널리스트 예상을 웃돌았다.

특징주로 스페이스X는 오는 4일 상장 후 첫 분기 실적 공개를 앞두고 5.68% 올랐다. 지난 6월 중순 상장 이후 주가는 3주 가까이 공모가(135달러)를 밑돌고 있다.

브리스톨마이어스스퀴브는 아스트라제네카와 예비 합병 협상을 벌이고 있다는 보도에 0.23% 상승했다. 성사되면 기업 가치 4000억 달러에 육박하는 세계 최대 제약사 중 하나가 탄생한다.

호텔 운영업체 메리어트 인터내셔널은 3분기 이익 전망을 시장 예상보다 낮게 제시하면서 6.97% 급락했다.

◆ 美·이란 긴장완화에 유가 7% 급락

트럼프 대통령이 대이란 군사작전 계획을 보류하고 양측이 협상을 재개할 조짐을 보이자, 국제 유가는 7% 급락했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 9월물은 4.33달러(5.1%) 내린 배럴당 80.34달러로 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 10월물은 6.35달러(7.0%) 하락한 83.77달러에 거래를 마쳤다.

브렌트유 종가는 7월 13일 이후 가장 낮은 수준이다. 다만 이는 지난 금요일 상대적으로 가격이 높았던 9월물 계약이 만기되고 가격이 더 낮은 10월물이 근월물로 교체된 영향도 일부 반영됐다. 10월물 브렌트유 가격은 금요일 종가 대비 4.7% 하락했다.

이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 이미지화 한 일러스트 [사진=로이터 뉴스핌]

미국과 이란 간 협상 소식과 함께 이란은 오만과 함께 호르무즈 해협을 통과하는 '임시 항로'를 마련하기 위한 협상이 진전을 보이고 있다고 밝혔다.

전날 석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등 비(非)OPEC 주요 산유국들의 협의체인 OPEC+는 9월부터 하루 약 18만 8000배럴 규모의 원유 생산 할당량 증산을 승인했다.

금값은 이번 주 발표될 미국 고용지표를 주시하는 가운데 소폭 하락했다. 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월물 미국 금 선물은 0.4% 내린 4,090.50달러에 거래를 마쳤다. 현물 금 가격은 한국시간 4일 3시 기준 기준 온스당 4,030.34달러로 0.3% 하락했다.

◆ 미 국채금리도 하락...엔화 3개월래 최고

미국 국채 수익률도 국제 유가가 하락하자 내렸다.

연준의 통화정책에 민감한 2년 만기 미 국채 수익률은 3.51bp(1bp=0.01%포인트) 내린 4.256%를 기록했다. 미 국채 수익률은 국채 가격과 반대로 움직인다.

벤치마크인 10년 만기 미 국채 수익률은 6.13bp 하락한 4.684%를 나타냈다. 지난 주말 기록했던 2025년 1월 이후 최고치인 4.747%에서 상당 폭 되돌림이 나타났다.

30년 만기 미 국채 수익률도 4.76bp 내린 5.2274%를 기록했다. 2년물과 10년물 금리차는 43bp로 축소되며 수익률 곡선은 평탄화됐다.

스콧 베선트 미국 재무장관(왼쪽)과 가타야마 사츠키 일본 재무상 [사진=일본 재무성]

외환시장에서는 미국과 일본의 공동 개입 이후 엔화 강세가 이어졌다. 일본 재무성은 미국과 일본이 공동으로 엔화 매수 개입을 실시했으며 필요하면 추가 조치도 주저하지 않을 것이라고 밝혔다.

엔/달러 환율은 달러당 157.05엔으로 전 거래일보다 0.18% 하락하며 엔화는 약 3개월 만에 가장 강한 수준을 유지했다.

달러지수는 최근 엔화 강세로 인한 낙폭을 일부 만회하며 0.25% 오른 99.97을 기록했고, 유로/달러는 0.11% 하락한 1.15085달러를 나타냈다.

◆ 유럽증시, 대부분 상승

유럽 주요국의 증시는 영국을 제외하고 대체로 올랐다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 2.90포인트(0.45%) 오른 652.09로 장을 마쳤다. 지난달 3일 기록했던 역대 최고치 기록(65277)을 바로 눈앞에 뒀다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 372.07포인트(1.45%) 상승한 2만6001.31로, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 104.18포인트(1.22%) 오른 8613.82에 장을 마쳤다.

영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 10.35포인트(0.10%) 내린 1만857.70에 마감했다.

이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 699.19포인트(1.34%) 뛴 5만2871.72에, 스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 199.70포인트(1.01%) 전진한 1만9982.60으로 마감했다.

유가 하락으로 원유 가격에 민감한 업종이 엇갈린 반응을 보였다. 에너지 섹터는 0.13% 하락했고, 여행·레저 업종은 0.6% 상승했다. 항공우주·방산 업종은 2.7% 오르며 가장 높은 상승률을 기록했다.

wonjc6@newspim.com