신한·키움·BNK ETF 3종, 이달 16일 상장

우주항공·미국 우주데이터센터·2027년 만기 특수채 상품

상장일 기준 ETF 상장종목수 1140종목

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소(이하 거래소)는 신한자산운용, 키움투자자산운용, BNK자산운용의 상장지수펀드(ETF) 3종목을 오는 16일 유가증권시장에 상장할 예정이라고 12일 밝혔다.

신규 상장 종목은 ▲SOL 우주항공밸류체인 ▲KIWOOM 미국우주데이터센터인프라 ▲BNK 27-12 특수채(AAA이상)액티브 등이다. 상장일 기준 ETF 상장종목수는 총 1140종목이 된다.

SOL 우주항공밸류체인은 신한자산운용이 운용하는 패시브 ETF다. 기초지수는 Akros 우주항공밸류체인 지수이며 지수산출기관은 Akros Technologies다. 이 상품은 우주산업에 활용되는 소재·부품·장비를 제조하는 국내 기업에 투자한다.

한국거래소 서울 사옥. [사진=한국거래소]

SOL 우주항공밸류체인의 신탁원본액은 150억원, 1좌당 가격은 1만원으로 예정됐다. 총보수는 0.45%이며 이 가운데 운용보수는 0.42%다. 신탁원본액과 1좌당 가격은 상장일 전일 최종 확정된다. 지정참가회사와 유동성공급자는 BNK투자증권, IBK투자증권, iM증권, KB증권, NH투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나증권, 한국투자증권이다.

SOL 우주항공밸류체인의 기초지수는 유가증권시장과 코스닥시장에 상장된 보통주를 대상으로 한다. 시가총액 2000억원 미만 종목과 3개월 평균 거래대금 10억원 미만 종목은 제외한다. Akros Industry Classification System 기준으로 화학제품 제조업, 플라스틱·고무제품 제조업, 1차 금속 제조업, 컴퓨터·전자제품 제조업, 운송장비 제조업, 통신업 등이 섹터 조건에 포함된다.

해당 지수는 삼일회계법인이 발간한 '우주로 향하는 미래(New space race)' 보고서를 바탕으로 Akros 지수위원회가 선정한 'Space Components Manufacturing' 키워드를 활용한다. 이 키워드는 발사체, 저궤도 위성, 우주 데이터센터 등에 쓰이는 특수합금·탄소섬유 등 소재, 엔진·위성용 안테나 등 부품, 관련 장비를 의미한다. 최종 구성종목수는 10종목이며, 종합점수는 키워드 점수 70%와 유동시가총액 30%를 반영해 산출한다. 정기변경은 매년 3월, 6월, 9월, 12월 등 연 4회 진행된다.

KIWOOM 미국우주데이터센터인프라는 키움투자자산운용이 운용하는 패시브 ETF다. 기초지수는 iSelect 미국 우주데이터센터인프라 지수이며 지수산출기관은 NH투자증권이다. 이 상품은 미국에 상장된 우주 발사 서비스 기업과 반도체, 에너지, 위성통신 등 우주 데이터센터 인프라 관련 기업에 투자한다.

KIWOOM 미국우주데이터센터인프라의 신탁원본액은 120억원, 1좌당 가격은 1만원으로 예정됐다. 총보수는 0.49%이며 운용보수는 0.43%다. 지정참가회사와 유동성공급자는 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, KB증권이다.

이 상품의 기초지수는 뉴욕증권거래소(NYSE), 나스닥(NASDAQ) 등 미국 주식시장에 상장된 기업을 대상으로 한다. 우선주, ETF·상장지수증권(ETN), 기업인수목적회사(SPAC), 장외거래(OTC) 종목은 제외된다. 최근 20영업일 평균 시가총액 1억 달러 이상, 평균 거래대금 100만 달러 이상 요건도 적용된다.

기초지수는 우주 발사 서비스 산업과 우주 데이터센터 인프라 산업 키워드를 기준으로 종목을 선정한다. 우주 발사 서비스 산업에는 우주 발사, 로켓 발사, 발사체, 탑재체, 달 탐사 등이 포함된다. 우주 데이터센터 인프라 산업에는 위성통신과 데이터 전송 인프라, 우주 데이터와 클라우드 인프라, 우주 반도체와 전자기기, 우주 전력과 에너지 등이 포함된다. 키워드 점수 상위 20개 종목을 기초 유니버스로 정하고, 이 가운데 상위 12개 종목을 최종 편입종목으로 선정한다.

KIWOOM 미국우주데이터센터인프라 지수는 우주 발사 서비스 산업과 우주 데이터센터 인프라 산업을 나눠 비중을 정한다. 우주 발사 서비스 산업은 산업 비중 최대 50%, 개별 종목 최대 25%가 적용된다. 우주 데이터센터 인프라 산업은 키워드 점수 70%와 시가총액 30%를 혼합해 비중을 산출하며 개별 종목 비중은 8%를 넘지 않도록 한다. 정기변경은 매년 1월, 4월, 7월, 11월 셋째 주 금요일의 다음 영업일에 이뤄진다.

BNK 27-12 특수채(AAA이상)액티브는 BNK자산운용이 운용하는 액티브 ETF다. 비교지수는 KAP 27-12 특수채 총수익 지수(AAA이상)이며 지수산출기관은 한국자산평가다. 이 상품은 2027년 12월에 만기가 도래하는 신용등급 AAA 이상 특수채 등에 투자한다. 존속기한은 2027년 12월 10일이다.

BNK 27-12 특수채(AAA이상)액티브의 신탁원본액은 1057억원, 1좌당 가격은 5만원으로 예정됐다. 총보수는 0.07%이며 운용보수는 0.05%다. 지정참가회사와 유동성공급자는 미래에셋증권, 한국투자증권, BNK투자증권이다.

이 상품의 비교지수는 국민주택채, 신용등급 AAA 이상 특수채, 특수 은행채를 유니버스로 한다. 편입 대상은 2024년 12월 31일 이전 발행된 국민주택채와 AAA급 이상 특수채, 특수 은행채 가운데 2027년 11월부터 2028년 1월 사이 만기가 도래하는 채권이다. 미상환잔액 500억원 미만 채권, 변동금리부채권(FRN), 주식관련채권, 옵션부채권, 사모채권, 후순위채는 제외된다.

BNK 27-12 특수채(AAA이상)액티브 비교지수의 구성종목수는 2026년 5월 말 기준 68종목이다. 비중은 시가총액 가중방식으로 정한다. 지수 설정 후 만기일 전 영업일까지 편입과 편출은 없지만, 지수 편입채권이 10종목 이하가 되거나 신용등급이 AAA보다 낮아지는 경우, 발행기업 부도가 발생하는 경우에는 리밸런싱이 이뤄진다.

거래소는 ETF 운용비용과 구성종목 교체 등에 따라 지수 성과와 운용 성과 사이에 차이가 발생할 수 있다고 설명했다. 기초지수 등 상품 구조에 대한 이해가 필요하다는 점도 안내했다.

환노출 ETF는 편입 자산에 대해 별도 환헤지를 하지 않아 환율 변동 위험에 노출될 수 있다. 액티브 ETF는 운용 능력에 따라 성과가 달라질 수 있고 추적오차가 크게 발생할 수 있다.

총보수 외에도 기초지수 사용료, 매매비용, 회계감사비용 등 기타 비용이 추가로 발생할 수 있다. 거래소는 투자자 이해를 돕기 위해 매일 납부자산구성내역(PDF)을 거래소와 자산운용사 ETF 홈페이지 등을 통해 제공할 예정이다. 상품 설명과 투자위험 등 세부 내용은 금융감독원 전자공시시스템의 투자설명서에서 확인할 수 있다.

dconnect@newspim.com