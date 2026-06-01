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삼전닉스 레버리지ETF 판 커졌다…수익률은 KB·한투, 자금은 삼성·미래

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AI 핵심 요약

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  • KB운용 SK하이닉스 레버리지가 28% 올라 1위를 했다
  • 삼성·미래에셋은 순자산·개인순매수에서 압도적이었다
  • 전문가들은 단일종목 레버리지의 높은 변동성에 주의하라고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

KB운용 'SK하이닉스레버리지' 수익률 1위…상장 사흘 만에 28%
자금은 삼성·미래에셋자산운용으로 집중, 순매수 1조원대 기록
전문가 "음의 복리효과 유의…장기 보유보다 단기 매매 적합"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 =  삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF 시장에서 운용사 간 경쟁이 본격화하고 있다. 수익률에서는 KB자산운용과 한국투자신탁운용이 두각을 보인 반면, 자금 유입 규모에서는 삼성자산운용과 미래에셋자산운용이 압도적 우위를 보였다.

1일 한국거래소에 따르면 지난달 27일 동시 상장한 단일종목 레버리지 상품 가운데 가장 높은 수익률을 기록한 상품은 KB자산운용의 'RISE SK하이닉스단일종목레버리지'였다. 해당 상품은 상장 사흘째인 지난달 29일 2만5730원에 거래를 마치며 시초가(2만60원) 대비 28% 상승했다. 순자산은 477억원, 상장 이후 개인 투자자 순매수 금액은 226억원으로 집계됐다.

이어 한국투자신탁운용의 'ACE SK하이닉스단일종목레버리지'가 시초가 대비 27% 오른 2만5500원을 기록했다. 같은 기간 하나자산운용의 '1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지'는 27%, 삼성자산운용의 'KODEX SK하이닉스단일종목레버리지'는 27%, 키움투자자산운용의 'KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지'는 27% 상승했다.

삼성전자 단일종목 레버리지 상품 중에서는 한화자산운용의 'PLUS 삼성전자단일종목레버리지'가 가장 높은 수익률을 기록했다. PLUS 삼성전자단일종목레버리지는 지난달 29일 시초가(2만1500원) 대비 13% 오른 2만4475원에 거래를 마쳤다.

같은 기간 KB자산운용의 'RISE 삼성전자단일종목레버리지'는 13%, 한국투자신탁운용의 'ACE 삼성전자단일종목레버리지'는 12%, 미래에셋자산운용의 'TIGER 삼성전자단일종목레버리지'는 12%, 하나자산운용의 '1Q 삼성전자선물단일종목레버리지'는 12% 상승한 것으로 나타났다.

자금 유입 규모에서는 삼성자산운용과 미래에셋자산운용이 압도적이었다. 5월 29일 기준 삼성자산운용의 'KODEX SK하이닉스단일종목레버리지' 순자산이 1조9880억원으로 가장 컸고, 상장 이후 개인 투자자 순매수 금액은 1조2991억원에 달했다. 미래에셋자산운용의 'TIGER SK하이닉스단일종목레버리지'는 개인 순매수 1조3440억원을 기록하며 단일종목 레버리지 상품 중 가장 많은 자금을 끌어모았다.

삼성전자 단일종목 레버리지 상품에서도 삼성자산운용과 미래에셋자산운용 중심으로 자금이 몰렸다. 삼성자산운용의 'KODEX 삼성전자단일종목레버리지' 순자산은 1조1493억원, 미래에셋자산운용의 'TIGER 삼성전자단일종목레버리지'는 5940억원으로 집계됐다. 개인 투자자 순매수 규모는 각각 6573억원, 5689억원 수준이다.

반면 지수 하락에 베팅하는 인버스 상품은 반도체 랠리 영향으로 약세 흐름을 보였다. 지난달 29일 한화자산운용의 'PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X'는 시초가(2만원) 대비 14% 내린 1만7100원에 거래를 마쳤고, 신한자산운용의 'SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X' 역시 시초가(2만5원)보다 25% 하락했다.

전문가들은 단일종목 레버리지 상품의 높은 변동성에 유의해야 한다고 조언했다. 기초자산이 상승할 때 수익률이 확대될 수 있지만, 주가가 등락을 반복하는 구간에서는 복리 효과로 손실이 누적될 수 있다는 설명이다.

한용희 그로쓰리서치 연구원은 "주가가 오르내리기를 반복하면 일반 주식은 큰 손실이 없어도 레버리지는 원금이 조금씩 사라진다"며 "짧은 단위로 직접 매수·매도가 가능한 투자자에게 적합한 상품"이라고 말했다.

김진영 키움증권 연구원도 "음의 복리효과로 인해 단일종목 주가가 크게 변하지 않은 경우에도 레버리지 상품은 원금이 꾸준히 줄어들 수 있다"며 "단기 매매용으로 활용하는 것이 바람직하다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com

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삼성전자, 車 메모리 첫 '세계 1위' [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼성전자가 세계 차량용 메모리 반도체 시장에서 미국 마이크론을 제치고 사상 처음으로 세계 1위에 올랐다. 31일 시장 조사업체 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 모빌리티에 따르면 삼성전자의 지난해 차량용 메모리 시장 점유율은 40%로 전년(35%) 대비 5%포인트(P) 올라 1위를 차지했다. 기존 1위였던 마이크론은 같은 기간 점유율이 40%에서 36%로 하락하며 2위로 밀려났다. 서울 서초구 삼성전자 사옥 전경 [사진=뉴스핌DB] 차량용 메모리 시장은 자동차의 전장화와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 확산에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 자율주행 기능과 고사양 인포테인먼트 시스템 탑재가 늘면서 대용량 데이터 처리와 높은 안정성을 갖춘 메모리 반도체 수요도 증가하는 추세다. 삼성전자는 지난 2015년 저전력 D램(LPDDR)과 유니버설 플래시스토리지(UFS)를 앞세워 차량용 반도체 시장에 본격 진출했다. 이후 차량용 SSD와 그래픽 D램(GDDR) 등으로 제품군을 확대하며 사업 영역을 넓혀왔다. 제품 포트폴리오 확장을 바탕으로 삼성전자는 2020년부터 지난해까지 차량용 메모리 사업에서 연평균 40% 이상의 매출 성장률을 기록한 것으로 알려졌다. 한편 S&P 글로벌 모빌리티는 글로벌 차량용 반도체 시장 규모가 2025년 약 900억달러(약 136조원)에서 2031년 1390억달러(약 209조원)로 성장할 것으로 전망했다. nylee54@newspim.com 2026-05-31 12:46
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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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