전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.01 (월)
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

뉴욕증시 프리뷰, 엔비디아 AI PC 출격에 기술주 랠리…중동 변수 속 고용지표·브로드컴 실적 주목

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 뉴욕 증시 개장 전 선물이 1일 올랐다
  • 엔비디아가 AI PC 플랫폼을 공개했다
  • 유가 반등과 고용지표가 변수로 남았다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 에이전트 시대 선언에 엔비디아·MS·ARM 급등
비트코인보다 뜨거운 AI 투자 열풍 지속
이번 주 고용보고서·컴퓨텍스·브로드컴 실적이 최대 변수

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 1일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 미 주가지수 선물 가격은 일제히 상승했다. 엔비디아(NVDA)가 인공지능(AI) 기능을 PC 내부에서 직접 실행할 수 있는 새로운 AI PC 플랫폼을 공개하면서 기술주 투자심리가 개선된 영향이다.

다만 미국과 이란 간 종전 협상이 최종 타결되지 않은 가운데 국제유가가 다시 반등하면서 시장은 중동 정세와 이번 주 발표될 미국 고용지표를 주시하고 있다.

미 동부시간 오전 9시(한국시간 오후 10시) 기준 다우존스 E-미니 선물은 166.00포인트(0.32%) 상승했고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 E-미니 선물은 0.22%, 나스닥100 E-미니 선물은 0.23% 올랐다.

뉴욕 타임스퀘어의 나스닥 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

지난주 뉴욕증시는 AI 랠리와 중동 긴장 완화 기대에 힘입어 사상 최고치 행진을 이어갔다. 다우지수는 한 주 동안 0.9% 상승한 5만1032.46에 마감했고, S&P500 지수는 1.43%, 나스닥 지수는 2.39% 상승했다.

그러나 미국과 이란의 종전 협상은 여전히 불확실성이 남아 있다. 양국은 휴전 연장을 위한 양해각서(MOU)를 협상 중이지만 미국이 기존 합의안 수정을 요구했고 이란도 자체 수정안을 준비 중인 것으로 알려졌다.

시장에서는 협상 결과에 따라 국제유가와 국채금리, 증시 방향성이 크게 달라질 수 있다고 보고 있다.

실제로 국제유가는 이날 반등했다. 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 3% 가까이 상승한 배럴당 90달러 안팎에서 거래됐고 브렌트유도 2%가량 오른 93달러 수준을 기록했다.

◆ 엔비디아 "AI PC 시대" 선언…반도체 지형 흔든다

이날 시장의 중심에는 ▲엔비디아(NVDA)가 있었다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 이날 대만 타이베이에서 열린 '컴퓨텍스 2026' 기조연설에서 회사의 첫 윈도 PC용 프로세서인 RTX 스파크를 공개했다.해당 칩은 AI 모델과 AI 에이전트를 클라우드가 아닌 PC 내부에서 직접 실행할 수 있도록 설계됐다.

엔비디아는 이를 통해 데이터센터용 AI 반도체 시장을 넘어 개인용 컴퓨터 시장까지 영향력을 확대하겠다는 전략이다.

엔비디아 주가는 개장 전 거래에서 2% 이상 상승했고, 공동 개발사인 ▲마이크로소프트(MSFT)는 3~4% 올랐다.

새 칩을 탑재한 PC를 생산할 예정인 ▲델(DELL)과 ▲HP(HPQ)도 강세를 나타냈으며, ARM(ARM)은 11% 넘게 급등했다.

반면 기존 PC 반도체 시장 강자인 인텔(INTC)과 AMD(AMD)는 각각 4~6% 하락했고 퀄컴(QCOM)은 7% 넘게 급락했다.

시장에서는 엔비디아의 AI PC 진출이 기존 PC 반도체 시장의 경쟁 구도를 바꿀 수 있는 중대한 변화로 보고 있다.

마이크로소프트.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.24 mj72284@newspim.com

◆ AI 투자 2라운드…"챗봇에서 AI 직원 시대로"

이번 발표는 단순한 PC 신제품 공개를 넘어 AI 산업의 새로운 단계 진입을 의미한다는 평가가 나온다. 그동안 AI 산업은 대형언어모델(LLM)을 학습시키고 사용자의 질문에 답하는 챗봇 중심으로 성장해 왔다.

하지만 최근에는 사용자를 대신해 문서를 작성하고 이메일을 보내며 데이터를 분석하는 'AI 에이전트'가 차세대 성장동력으로 부상하고 있다.

이에 따라 AI 산업도 GPU 중심의 데이터센터 투자에서 CPU와 네트워크, 소프트웨어 플랫폼, AI PC로 무게중심이 이동하는 모습이다.

실제로 ▲서비스나우(NOW)는 지난달 엔비디아와 함께 기업용 AI 에이전트 플랫폼인 '프로젝트 아크(Project Arc)'를 공개한 이후 AI 에이전트 대표 수혜주로 부각됐다. 이날 개장 전 거래에서 서비스나우 주가는 14% 넘게 급등했다.

▲IBM(IBM)과 ▲휴렛팩커드엔터프라이즈(HPE)도 각각 12% 이상 상승하며 AI 에이전트 수혜주로 부각됐다.

▲캐던스 디자인 시스템즈(CDNS) 역시 엔비디아 기술 기반 자율형 반도체 설계 AI를 공개한 뒤 7% 넘게 상승했다.

◆ 이번 주 최대 변수는 고용지표·브로드컴 실적

시장 참가자들의 관심은 이제 미국 경제지표로 이동하고 있다.

이번 주에는 ISM 제조업지수와 비농업부문 고용보고서(NFP) 등 핵심 경제지표가 잇따라 발표된다. 시장에서는 5월 신규 고용이 약 9만명 수준으로 둔화되고 실업률은 4.3%를 유지할 것으로 예상하고 있다. 고용 둔화가 확인될 경우 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 긴축 우려가 완화될 수 있다는 분석이 나온다.

반면 예상치를 크게 웃도는 강한 고용지표가 발표될 경우 금리 상승과 함께 증시 변동성이 확대될 가능성도 있다.

국채금리 역시 주요 변수다. 미국 10년물 국채수익률은 여전히 4.5% 안팎의 높은 수준을 유지하고 있다.

AI 투자 열풍의 지속 여부를 가늠할 이벤트도 예정돼 있다.

이번 주 컴퓨텍스와 엔비디아 GTC 타이베이, 마이크로소프트 빌드(Build) 행사 등이 열리는 가운데 AI 하드웨어와 소프트웨어 관련 신규 발표가 이어질 전망이다.

특히 오는 3일 실적을 발표하는 브로드컴(AVGO)은 시장의 핵심 관심사다. 브로드컴은 엔비디아에 이어 미국 시가총액 2위 반도체 기업으로, 이번 실적은 최근 뜨거운 AI 투자 열기의 지속 가능성을 가늠하는 시험대가 될 것으로 평가된다.

한편 AI 메모리 수요 확대 기대 속에 마이크론(MU)은 이날 프리마켓에서 일시 5% 넘게 상승하며 사상 처음으로 1000달러선을 돌파했다. 마이크론 주가는 5월 한 달 동안에만 약 90% 급등하며 AI 메모리 대표 수혜주로 자리 잡고 있다.
 
koinwon@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
삼성전자, 車 메모리 첫 '세계 1위' [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼성전자가 세계 차량용 메모리 반도체 시장에서 미국 마이크론을 제치고 사상 처음으로 세계 1위에 올랐다. 31일 시장 조사업체 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 모빌리티에 따르면 삼성전자의 지난해 차량용 메모리 시장 점유율은 40%로 전년(35%) 대비 5%포인트(P) 올라 1위를 차지했다. 기존 1위였던 마이크론은 같은 기간 점유율이 40%에서 36%로 하락하며 2위로 밀려났다. 서울 서초구 삼성전자 사옥 전경 [사진=뉴스핌DB] 차량용 메모리 시장은 자동차의 전장화와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 확산에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 자율주행 기능과 고사양 인포테인먼트 시스템 탑재가 늘면서 대용량 데이터 처리와 높은 안정성을 갖춘 메모리 반도체 수요도 증가하는 추세다. 삼성전자는 지난 2015년 저전력 D램(LPDDR)과 유니버설 플래시스토리지(UFS)를 앞세워 차량용 반도체 시장에 본격 진출했다. 이후 차량용 SSD와 그래픽 D램(GDDR) 등으로 제품군을 확대하며 사업 영역을 넓혀왔다. 제품 포트폴리오 확장을 바탕으로 삼성전자는 2020년부터 지난해까지 차량용 메모리 사업에서 연평균 40% 이상의 매출 성장률을 기록한 것으로 알려졌다. 한편 S&P 글로벌 모빌리티는 글로벌 차량용 반도체 시장 규모가 2025년 약 900억달러(약 136조원)에서 2031년 1390억달러(약 209조원)로 성장할 것으로 전망했다. nylee54@newspim.com 2026-05-31 12:46
사진
외환 거래 '24시간'으로 확대 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 오는 7월 6일부터 서울 외환시장의 외환 거래시간이 평일 24시간 무중단 방식으로 연장된다. 이에 따라 주말과 새해 첫날을 제외하면 국내 공휴일에도 거래가 가능해진다. 서울외환시장운영협의회(외시협)는 29일 총회를 개최하고 이 같은 내용의 '서울 외환시장 행동규범' 개정안을 의결했다. 이번 개정으로 중개회사를 통한 원·달러 외환거래 시간은 기존 '오전 9시~익일 오전 2시'에서 주중 내내 24시간 문을 여는 방식으로 바뀐다. 뉴욕 서머타임(DST) 기간에는 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지, 그 외 기간에는 월요일 오전 7시부터 토요일 오전 7시까지 시장이 상시 가동된다. 다만 원화와 이종통화 간 거래시간은 현행대로 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 유지된다. 한국은행 현판. [사진=뉴스핌DB] 외환시장 개방 확대로 시차가 다른 외국인 투자자는 물론, 미국 주식 등에 투자하는 국내 투자자와 수출입 기업들의 환전 편의가 높아지고 거래 비용도 줄어들 것으로 전망된다. 매년 첫 영업일은 오전 9시에 개장하며 마지막 영업일은 24시에 폐장한다. 공휴일이나 야간 거래는 허용되지만 실제 거래 대금이 오가는 결제 업무는 기존처럼 은행 영업일에 처리된다. 글로벌 시장 관행에 따라 은행 비영업일에는 자금 이체가 불가능해 가장 가까운 다음 은행 영업일로 결제가 순연된다. 24시간 개장에 맞춰 환율 공시 체계도 일부 조정된다. 현물환중개회사는 오전 6시부터 익일 오전 6시까지 매시 정각마다 시간가중평균환율(TWAP)을 산출해 시장에 제공할 예정이다. ▲시가 ▲고가 ▲저가 ▲환율 역시 같은 기준에 따라 공표된다. 다만 시장의 혼선을 최소화하기 위해 기업 재무제표나 세무 기준 등에 활용되는 '서울 오후 3시 30분 종가 환율'과 매매기준율(MAR)은 당분간 현행 기준을 따르기로 했다. 외환당국도 공식 통계와 보도자료 작성 시 기존 종가 환율을 계속 활용할 방침이다. 외시협은 향후 매매기준율 산정 방식도 글로벌 관행에 맞춰 거래량 가중평균 방식(MAR)에서 시간가중평균환율(TWAP) 방식으로 변경하는 방안을 논의했다. 시장 참가자들의 적응 기간을 고려해 외국환거래규정 개정 이후 1년의 유예기간을 두는 방안도 검토됐다. 외환당국은 이번 총회에서 수렴된 시장 참가자 의견을 바탕으로 오는 6월 중 매매기준율 변경 등을 포함한 외국환거래규정 개정을 추진할 계획이다. eoyn2@newspim.com 2026-05-31 12:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동