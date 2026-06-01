한미, 2일부터 안보 분야 발족 회의…핵잠수함·원자력 협력 논의

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양국 안보실 주도 실무협의 돌입

핵잠수함·재처리 권한 등 핵심 의제 다뤄

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한국과 미국이 정상회담에서 합의한 안보 분야 후속 조치를 이행하기 위한 범정부 발족 회의를 오는 2일 개최한다.

1일 외교부에 따르면 이번 회의는 2일 오전 10시에 시작해 3일까지 이어질 예정이다. 양측 수석대표로는 박윤주 외교부 1차관과 앨리슨 후커 미 국무부 정무차관이 나서 회의를 주재한다.

미국을 방문한 박윤주 외교부 1차관이 지난 19일(현지 시간) 미 국무부 청사에서 앨리슨 후커 정무차관과 면담에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. [사진=외교부] 2026.05.20

이번 회의에서는 한국의 핵추진잠수함 건조, 우라늄 농축 및 사용후핵연료 재처리 권한 확보, 조선업 협력 등이 핵심 의제로 다뤄질 전망이다. 양측은 각 의제 간 연관성이 깊고 실무 인력이 중첩되는 점을 고려해 주요 사안을 한자리에서 종합적으로 협의하기로 했다.

한국은 청와대 국가안보실을 비롯해 외교부, 국방부, 기후에너지부, 과기부, 산업부, 원자력안전위원회 등 범정부 대표단이, 미국은 백악관 국가안보회의(NSC)와 국무부, 에너지부, 전쟁부 등 핵심 부처 관계자들이 참여한다.

당초 올해 초 열릴 예정이었던 이번 회의는 대미 투자 속도 문제와 이란 전쟁, 쿠팡 사안 등 대내외 변수로 지연되어 왔다. 정부는 협의가 늦어진 만큼 형식적인 상견례를 건너뛰고 바로 실무 협상에 돌입한다는 방침이다. 외교부 당국자는 "바로 실무협의로 들어간다는 게 양측의 공통된 입장"이라고 설명했다.

한편 미국 대표단은 방한 기간 조현 외교부 장관 등 우리 측 안보 고위 인사들과도 면담을 조율 중이다. 조 장관은 3일 후커 차관과 조찬을 함께하며 안보 현안을 비롯한 양국 관계 전반에 대해 의견을 나눌 예정이다.

taeyi427@newspim.com