전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.01 (월)
KYD 디데이
산업 전기·전자

속보

더보기

이재용 회장, 주식재산 60조 첫 돌파…1년 새 331% 급등

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 이재용 삼성전자 회장이 1일 보유 상장사 주식 평가액 61조5837억원을 기록해 사상 첫 60조원을 돌파했다.
  • 최근 1년간 삼성전자·삼성물산 등 지분 가치가 급등하며 이 회장 주식 재산은 331.1% 늘어 국내 상장사 시가총액 15위급 수준이 됐다.
  • AI 투자 확대에 따른 HBM 호황과 삼성전자 HBM4의 엔비디아 공급 기대가 주가 폭등을 이끌며 삼성가 4인 주식 재산은 총 133조3275억원으로 불어났다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1년 만에 47조원 증가…60조 진입까지 22일 소요

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 이재용 삼성전자 회장의 개인 주식 재산이 삼성전자 주가 급등에 힘입어 사상 최초로 60조원을 넘었다. 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 고대역폭메모리(HBM) 수요 급증과 차세대 HBM4 제품의 엔비디아 양산 공급 돌입 등 메모리 업황 개선 기대를 바탕으로 삼성전자 주가가 1년 만에 500% 넘게 폭등하면서 이 회장의 지분 가치도 함께 치솟은 결과다. 이 회장의 주식 평가액은 국내 상장사 시가총액 16위인 한화에어로스페이스를 추월해 15위인 LG전자와 어깨를 나란히 하는 수준까지 불어났다.

1일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면 이날 기준 이재용 회장이 보유한 삼성전자, 삼성물산, 삼성생명, 삼성SDS, 삼성E&A, 삼성화재, 삼성전자 우선주 등 7개 상장사 종목의 총 주식평가액은 61조5837억원으로 집계됐다. 이는 이재명 정부가 출범한 지난해 6월 4일 기준 평가액인 14조2852억원과 비교해 1년 만에 47조2985억원 이상 늘어난 수치로 주식재산 상승률은 331.1%에 달한다.

이재용 삼성전자 회장의 최근 1년 주식 가치 변동 추이. [자료=한국CXO연구소]

이 회장의 주식 가치는 지난해 10월 10일 20조7178억원으로 20조원대에 진입한 이후 올해 1월 21일 30조2523억원, 2월 26일 40조5986억원, 지난달 11일 51조6593억원을 차례로 돌파하며 가파른 상승세를 이어왔다. 구간별 소요 기간은 20조원대에서 30조원대까지 104일, 30조원대에서 40조원대까지 37일, 40조원대에서 50조원대까지 75일이 걸렸으며, 50조원대에서 60조원대 진입까지는 불과 22일밖에 소요되지 않았다.

이 같은 재산 증식 배경으로는 그룹 핵심 자산인 삼성전자 주가 상승이 지목된다. 이 회장이 보유한 삼성전자 주식 9741만4196주의 평가액은 지난해 6월 4일 5조6305억원 수준이었지만, 보통주 1주당 주가가 5만7800원에서 34만9000원으로 급등하면서 이날 종가 기준 33조9975억원으로 늘어났다. 1년 새 지분 가치가 28조3670억원 증가하며 503.8%의 상승률을 기록한 것이다. 여기에는 메모리 반도체 업황 반등과 더불어 최근 삼성전자가 엔비디아의 차세대 HBM4 품질 인증을 통과하고 경쟁사보다 먼저 공급망에 진입하면서 기술 주도권을 확보할 것이라는 시장의 기대감이 반영된 것으로 풀이된다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 이재용 삼성전자 회장이 1일 오후 서울 중구 신라호텔에서 열린 2026 삼성호암상 시상식에 참석하고 있다. 2026.06.01 mironj19@newspim.com

주요 계열사인 삼성물산 역시 이 회장의 주식 가치를 끌어올리는 데 핵심 역할을 했다. 이 회장의 삼성물산 지분 가치는 지난해 6월 4일 5조3462억원에서 이날 16조2384억원으로 1년 만에 10조8921억원(203.7%) 증가했다. 지배구조 정점에 있는 삼성물산은 1주당 주가가 15만7800원에서 45만5000원으로 뛰어올랐는데, 이는 삼성전자의 가치 상승이 그룹 전반의 재평가로 이어진 결과다. 이외에 계열사별 지분 가치는 삼성생명이 8조5606억원, 삼성SDS가 2조5769억원 등을 기록하며 조 단위 자산으로 힘을 보탰다.

오일선 한국CXO연구소 소장은 "이재용 삼성전자 회장이 보유한 7개 주식 종목 중 6개 종목의 주식 가치는 이재명 정부가 들어선 최근 1년 새 모두 100% 넘게 많이 증가했다"고 밝혔다.

한편 이 회장을 포함한 삼성가 주요 주주 4명의 전체 주식 재산 총합은 133조3275억원 규모로 파악됐다. 홍라희 리움미술관 명예관장이 25조4707억원으로 이 회장의 뒤를 이었고, 이부진 호텔신라 사장이 24조845억원, 이서현 삼성물산 사장이 22조1886억원 순으로 집계됐다.

aykim@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
삼성전자, 車 메모리 첫 '세계 1위' [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼성전자가 세계 차량용 메모리 반도체 시장에서 미국 마이크론을 제치고 사상 처음으로 세계 1위에 올랐다. 31일 시장 조사업체 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 모빌리티에 따르면 삼성전자의 지난해 차량용 메모리 시장 점유율은 40%로 전년(35%) 대비 5%포인트(P) 올라 1위를 차지했다. 기존 1위였던 마이크론은 같은 기간 점유율이 40%에서 36%로 하락하며 2위로 밀려났다. 서울 서초구 삼성전자 사옥 전경 [사진=뉴스핌DB] 차량용 메모리 시장은 자동차의 전장화와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 확산에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 자율주행 기능과 고사양 인포테인먼트 시스템 탑재가 늘면서 대용량 데이터 처리와 높은 안정성을 갖춘 메모리 반도체 수요도 증가하는 추세다. 삼성전자는 지난 2015년 저전력 D램(LPDDR)과 유니버설 플래시스토리지(UFS)를 앞세워 차량용 반도체 시장에 본격 진출했다. 이후 차량용 SSD와 그래픽 D램(GDDR) 등으로 제품군을 확대하며 사업 영역을 넓혀왔다. 제품 포트폴리오 확장을 바탕으로 삼성전자는 2020년부터 지난해까지 차량용 메모리 사업에서 연평균 40% 이상의 매출 성장률을 기록한 것으로 알려졌다. 한편 S&P 글로벌 모빌리티는 글로벌 차량용 반도체 시장 규모가 2025년 약 900억달러(약 136조원)에서 2031년 1390억달러(약 209조원)로 성장할 것으로 전망했다. nylee54@newspim.com 2026-05-31 12:46
사진
외환 거래 '24시간'으로 확대 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 오는 7월 6일부터 서울 외환시장의 외환 거래시간이 평일 24시간 무중단 방식으로 연장된다. 이에 따라 주말과 새해 첫날을 제외하면 국내 공휴일에도 거래가 가능해진다. 서울외환시장운영협의회(외시협)는 29일 총회를 개최하고 이 같은 내용의 '서울 외환시장 행동규범' 개정안을 의결했다. 이번 개정으로 중개회사를 통한 원·달러 외환거래 시간은 기존 '오전 9시~익일 오전 2시'에서 주중 내내 24시간 문을 여는 방식으로 바뀐다. 뉴욕 서머타임(DST) 기간에는 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지, 그 외 기간에는 월요일 오전 7시부터 토요일 오전 7시까지 시장이 상시 가동된다. 다만 원화와 이종통화 간 거래시간은 현행대로 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 유지된다. 한국은행 현판. [사진=뉴스핌DB] 외환시장 개방 확대로 시차가 다른 외국인 투자자는 물론, 미국 주식 등에 투자하는 국내 투자자와 수출입 기업들의 환전 편의가 높아지고 거래 비용도 줄어들 것으로 전망된다. 매년 첫 영업일은 오전 9시에 개장하며 마지막 영업일은 24시에 폐장한다. 공휴일이나 야간 거래는 허용되지만 실제 거래 대금이 오가는 결제 업무는 기존처럼 은행 영업일에 처리된다. 글로벌 시장 관행에 따라 은행 비영업일에는 자금 이체가 불가능해 가장 가까운 다음 은행 영업일로 결제가 순연된다. 24시간 개장에 맞춰 환율 공시 체계도 일부 조정된다. 현물환중개회사는 오전 6시부터 익일 오전 6시까지 매시 정각마다 시간가중평균환율(TWAP)을 산출해 시장에 제공할 예정이다. ▲시가 ▲고가 ▲저가 ▲환율 역시 같은 기준에 따라 공표된다. 다만 시장의 혼선을 최소화하기 위해 기업 재무제표나 세무 기준 등에 활용되는 '서울 오후 3시 30분 종가 환율'과 매매기준율(MAR)은 당분간 현행 기준을 따르기로 했다. 외환당국도 공식 통계와 보도자료 작성 시 기존 종가 환율을 계속 활용할 방침이다. 외시협은 향후 매매기준율 산정 방식도 글로벌 관행에 맞춰 거래량 가중평균 방식(MAR)에서 시간가중평균환율(TWAP) 방식으로 변경하는 방안을 논의했다. 시장 참가자들의 적응 기간을 고려해 외국환거래규정 개정 이후 1년의 유예기간을 두는 방안도 검토됐다. 외환당국은 이번 총회에서 수렴된 시장 참가자 의견을 바탕으로 오는 6월 중 매매기준율 변경 등을 포함한 외국환거래규정 개정을 추진할 계획이다. eoyn2@newspim.com 2026-05-31 12:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동