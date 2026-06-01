[AI MY 뉴스] 뉴욕 반도체주 프리뷰...엔비디아發 AI PC 혁명…반도체주 희비 교차

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엔비디아·ARM 급등, 인텔·퀄컴 급락

"AI 데이터센터 넘어 AI PC 시대"…마이크론도 사상 최고가 행진

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 1일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 주요 반도체 종목들의 주가 흐름이 크게 엇갈리고 있다.

엔비디아(NVDA)가 인공지능(AI) 기능을 PC 내부에서 직접 실행할 수 있는 차세대 AI PC 플랫폼을 공개하면서 AI 생태계 관련 종목에는 매수세가 몰린 반면, 기존 PC용 프로세서 시장을 주도해온 업체들은 경쟁 심화 우려로 약세를 나타냈다.

특히 엔비디아가 AI 데이터센터를 넘어 개인용 컴퓨터 시장까지 본격 진출하면서 반도체 업계의 주도권이 다시 한번 AI 중심으로 재편될 수 있다는 기대가 커지고 있다.

델의 XPS [사진=업체]

◆ 엔비디아·ARM 강세…AI PC 시대 개막 기대

이날 개장 전 거래에서 AI 반도체 대표주인 엔비디아(NVDA)는 2% 이상 상승했다.

엔비디아는 대만 컴퓨텍스(Computex)에서 AI PC용 신규 플랫폼인 RTX 스파크(RTX Spark)와 N1X 프로세서를 공개했다. 해당 칩은 AI 모델과 AI 에이전트를 클라우드가 아닌 PC 내부에서 직접 실행할 수 있도록 설계됐다.

시장에서는 이번 발표를 데이터센터 중심이던 AI 투자 사이클이 PC와 엣지 디바이스 영역으로 확장되는 신호로 해석하고 있다.

▲ARM(ARM)은 엔비디아의 새 칩이 Arm 기반 아키텍처를 채택했다는 점이 부각되며 14% 넘게 급등했다.

▲마이크로소프트(MSFT)와 공동으로 AI PC 생태계를 구축한다는 기대도 엔비디아 투자심리를 뒷받침했다.

◆ 인텔·AMD·퀄컴 약세…PC 시장 지형 변화 우려

반면 기존 PC 프로세서 업체들은 일제히 하락했다. ▲인텔(INTC)은 6% 이상 하락했다. 수십 년간 PC CPU 시장을 지배해온 인텔은 엔비디아의 본격적인 PC 시장 진출로 경쟁이 심화될 수 있다는 우려가 제기됐다.

▲AMD(AMD)도 4% 이상 하락했다. AI 가속기 시장에서는 강점을 보유하고 있지만, AI PC 시장에서 엔비디아와 직접 경쟁해야 하는 부담이 커졌다는 평가다.

▲퀄컴(QCOM)은 8% 넘게 급락했다. 퀄컴은 최근 스냅드래곤 X 시리즈를 앞세워 AI PC 시장 공략에 나서고 있었지만, 엔비디아가 가세하면서 시장 점유율 경쟁이 한층 치열해질 전망이다.

◆ 마이크론 사상 최고가…AI 메모리 수요 기대 지속

메모리 반도체 업종은 상대적으로 강세를 유지했다.

▲마이크론 테크놀로지(MU)는 5% 이상 상승하며 주가가 처음으로 1000달러선을 돌파했다.

마이크론은 지난 5월에만 약 90% 급등하며 AI 메모리 랠리의 중심에 서 있다.

시장에서는 AI 데이터센터 투자 확대와 함께 AI PC 확산이 고대역폭메모리(HBM)와 고용량 D램 수요를 추가로 자극할 것으로 보고 있다.

AI PC는 기존 PC보다 훨씬 많은 메모리를 필요로 하기 때문에 메모리 업체들에게 새로운 성장 동력이 될 수 있다는 분석이다.

◆ AI 생태계 전반 강세…서비스나우·캐던스도 급등

AI 관련 소프트웨어 및 설계 기업들도 강세를 나타냈다.

▲서비스나우(NOW)는 14% 넘게 급등했으며, ▲캐던스 디자인 시스템즈(CDNS)는 엔비디아 기술 기반의 반도체 설계용 자율형 AI 엔지니어를 공개하며 7% 이상 상승했다.

시장에서는 AI 산업이 단순 챗봇 단계에서 실제 업무를 수행하는 '에이전트 AI' 시대로 진입하고 있다는 평가가 나오고 있다.

◆ 필라델피아 반도체지수 상승 시도

필라델피아 반도체지수(SOX)와 반도체 ETF인 SOXX도 상승세를 시도하며 투자심리 개선을 반영하고 있다.

월가에서는 이번 엔비디아 발표가 단순한 PC 칩 출시를 넘어 AI 산업의 무게중심이 데이터센터에서 개인용 기기로 확장되는 전환점이 될 가능성에 주목하고 있다.

특히 AI PC 확산이 현실화될 경우 엔비디아를 비롯해 ARM, 마이크론(MU), 델(DELL), HP(HPQ) 등 AI 생태계 전반의 수혜가 이어질 수 있다는 전망이 나온다.

koinwon@newspim.com