배드민턴 여제 안세영, 컨디션 난조에도 싱가포르 오픈 우승...대회 통산 3번째 정상

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 배드민턴 여자 단식 세계랭킹 1위 안세영(삼성생명)이 컨디션 난조에도 정상에 오르며 세계 최강의 위용을 과시했다.

안세영은 31일 싱가포르에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 750 싱가포르 오픈 여자 단식 결승에서 세계랭킹 3위 야마구치 아카네(일본)를 2-1(21-11 17-21 21-19)로 꺾고 우승을 차지했다.

[서울=뉴스핌] 배드민턴 세계랭킹 1위 안세영. [사진=BWF]

안세영은 2023, 2024년 이 대회에서 우승을 차지했다. 이날 대회 결승에서 야마구치를 제압하며 통산 세 번째 이 대회 우승을 달성했다. 야마구치와의 상대 전적도 18승 15패로 우위를 이어갔다.

안세영은 전날 준결승에서 두통과 어지럼증 증세를 겪으며 천위페이(중국·세계 4위)를 꺾은 데 이어 이날 결승에서도 완벽한 컨디션은 아니었다. 경기 중 여러 차례 통증을 느낀 듯 얼굴을 찌푸리는 장면이 포착됐지만 집중력을 잃지 않았다.

게임 스코어 1-1 이후 진행된 마지막 3게임은 접전이었다. 안세영은 16-16에서 3연속 실점하며 패배 위기에 몰렸지만, 특유의 집중력으로 4점을 연속 따내며 20-19 역전에 성공했다. 이어 마지막 매치 포인트에서 야마구치의 범실을 유도하며 우승을 확정했다.

최근 국제대회에서 압도적인 경기력을 이어가고 있는 안세영은 다시 한번 강한 승부사 기질을 보여주며 정상에 섰다.

한편 안세영은 대회를 마친 뒤 곧바로 인도네시아로 이동해 오는 2일 개막하는 BWF 월드투어 슈퍼 1000 인도네시아 오픈에 출전해 다시 우승을 노린다.

football1229@newspim.com