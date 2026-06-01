포항 옛 항만서 9t급 어선 좌초…승선원 2명 구조

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포항해경, 만조시간 맞춰 예인 예정....해양오염 등 2차 피해 확인 중

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 포항에서 9t급 어선이 좌초해 해경이 예인 작업 등 구조하고 있다. 또 해양 오염 등 2차 피해 여부를 확인하고 있다. 다행히 승선원 2명은 모두 안전하게 구조됐다.

1일 포항해양경찰서에 따르면 전날 오후 9시 26분쯤 포항파출소 V-PASS(어선 위치 발신 장치) 시스템 모니터링 중 어선 A(9t급, 승선원 2명) 호가 위험구역 진입 알람이 발생했다.

경북 포항해경이 31일 오후 9시26분쯤 포항 옛 항만에서 좌초한 어선 A호를 구조하고 있다. 승선원 2명은 안전하게 구조됐다.[사진=포항해경]2026.06.01 nulcheon@newspim.com

해당 어선 선장과 연락을 통해 A호가 송도 잠제 수역에서 좌초된 사실을 확인했다.

신고를 받은 포항해경은 포항파출소, 포항구조대, 경비함정 203정을 현장에 급파하고 구조에 들어갔다. A호는 우현으로 기울어진 좌초 상태였다.

포항해경은 구조대와 포항파출소 연안 구조정 해상팀을 통해 승선원 2명의 안전 상태를 확인하고 구조대 구조정을 이용해 승선원 전원을 안전하게 구조했다.

이후 민간 해양 구조선 B(4t급)호와 C(7t급)호의 협조를 받아 이초 작업을 실시했으나, 수심 및 조류 등의 영향으로 작업을 중단했다.

현재까지 인명 피해는 발생하지 않았다. 또 해양 오염 등 2차 피해 여부를 확인하고 있다.

포항해경은 만조 시간대에 맞춰 이초 작업을 재개할 예정이다. 이초 작업 전까지 포항파출소를 중심으로 좌초 선박을 안전 관리하고 있다.

이근안 포항해경 서장은 "현재 승선원 2명 모두 안전하게 구조된 상태이며, 해양 오염 등 2차 피해가 발생하지 않도록 지속해서 현장을 관리하고 있다"라고 말했다.

nulcheon@newspim.com