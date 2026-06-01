동해시, '벽화와 장식 부조' 도시 이미지 개선...안전한 거리 변화

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"도시경관은 경쟁력과 첫인상을 결정하는 중요한 요소"

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 제61회 강원도민체육대회를 대비해 도시 이미지 개선과 보행환경 조성을 위한 경관 개선사업을 추진한다고 1일 밝혔다.

시는 총사업비 5억2000만원을 사용해 동해세관 동측 옹벽, 이안센트럴아파트 앞 옹벽, 망상나들목 입구 옹벽의 경관 개선사업을 완료했다. 하반기에는 천곡동굴과 발한도서관 등 5개소의 추가 정비를 계획하고 있다.

특히 동해세관 동측 해안로 구간(L=94.4m)은 하평해변과 철길을 주제로 벽화와 장식 부조를 설치해 해안도시의 매력을 담아냈다. 입체적인 기차 형상 디자인도 적용해 관광객들이 기념촬영을 위해 찾는 포토존으로 탈바꿈했다.

하평해변과 철길.[사진=동해시] 2026.06.01 onemoregive@newspim.com

이안센트럴아파트 앞 옹벽(L=80.5m)은 '행복이 머무는 시간'이라는 주제로 인생의 아름다움을 묘사했으며 야간 조명을 추가해 어둡고 삭막했던 공간을 환하고 안전한 거리로 변화시켰다.

망상나들목 입구 옹벽은 지역 예술가 유현병 작가에 의해 매화를 주제로 한 시화 형식의 갤러리형 벽화로 새롭게 단장됐다.

이번 사업은 6월에 열리는 강원도민체육대회에 참가하는 선수단과 방문객들에게 깨끗하고 품격 있는 도시 이미지를 제공하기 위한 손님맞이 프로젝트의 일환으로 진행됐다.

시는 이번 개선사업을 통해 노후 경관 변화와 도시 미관을 향상시켜 관광객들에게 새로운 볼거리와 휴식 공간을 제공하고 야간 보행 안전성을 높일 것으로 기대하고 있다.

한편 동해시는 노후 및 오염된 경관시설물의 청소와 재도색 작업을 지속적으로 시행하며 시민과 관광객 모두가 만족할 수 있는 도시환경 조성을 위해 노력하고 있다.

김봉학 도시과장은 "도시경관은 경쟁력과 첫인상을 결정하는 중요한 요소"라며 "앞으로도 지역 특색을 담은 경관 개선사업을 지속적으로 추진해 시민들이 자부심을 느끼고 방문객들이 다시 찾고 싶어 하는 도시를 만들어 나가겠다"고 강조했다.

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