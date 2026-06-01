생활맥주, 6월 협업 양조장으로 '네모 브루잉' 선정

CU와 함께 진행하는 '초신선맥주' 프로젝트

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 생활맥주의 KCBC(한국수제맥주협회)가 CU와 함께 진행하는 '초신선맥주' 프로젝트의 6월 협업 양조장으로 네모 브루잉을 선정했다.

초신선맥주는 자본과 유통망이 부족한 지역 양조장이 전국 소비자와 만날 수 있도록 지원하는 협업 프로젝트다. 매월 새로운 양조장을 선정해 한정 맥주를 출시하고, 포켓CU 앱을 통해 사전 예약을 받은 뒤 생산된 지 7일 이내의 맥주를 캔 형태로 고객이 픽업할 수 있다. 이후 생활맥주 매장에서 생맥주로도 판매된다.

회사에 따르면 6월 협업작은 벨지안 위트 '네모 화이트'다. 가벼운 음용성과 한국적 풍미를 담은 시그니처 맥주로, 벨지안 위트 효모 특유의 부드러운 과일 향을 바탕으로 국내산 유자 제스트의 청량한 시트러스함과 유럽산 코리앤더 씨드의 은은한 플로럴 노트를 더했다.

KCBC_네모화이트. [사진=생활맥주]

네모 브루잉은 국산 재료로 모던 비어를 선보이는 집시 브루어리(자체 양조 시설 없이 다른 양조장의 시설을 활용해 맥주를 기획·생산하는 형태)다. 자체 설비 대신 양조 기술력과 기획력으로 경쟁하며, 전 세계 크래프트 비어 시장의 트렌드를 빠르게 흡수해 모던 비어를 선보인다.

네모 화이트는 6월 1일부터 21일까지 포켓CU 앱을 통해 예약 주문을 받으며, 7월 1일 고객이 지정한 전국 CU 편의점에서 수령할 수 있다. 생활맥주 관계자는 "8~10℃에서 잔 위에 레몬이나 오렌지 한 조각을 올리면 유자와 코리앤더의 시트러스 향이 한층 살아나 여름 초입에 잘 어울리는 풍미를 느낄 수 있다"고 말했다.

한편 생활맥주는 산업통상자원부 주관 대통령 표창을 수상했으며, 국내에서 유일하게 맥주 기획·R&D·양조·물류·판매까지를 한 브랜드 안에서 모두 운영하는 풀스택 구조를 갖췄다. 누적 판매량 5000만 잔을 돌파했으며, 지역 양조장과의 상생 프로젝트를 통해 국내 수제맥주 시장 발전에 기여하고 있다.

nylee54@newspim.com