타워크레인 노사 협상 합의…나흘만 전국 파업 종료 수순

AI 핵심 요약beta
- 타워크레인 노사가 31일 새벽 단협을 타결해 27일부터 이어진 전국 총파업이 마무리되었다.
- 노조는 임금 15% 인상과 근로시간 준수, 제도 개선 등을 요구해왔고 일부 요구가 협상에 반영되었다.
- 국토부는 이번 합의를 환영하며 건설현장 안전 강화와 임금체불 방지 대책을 지속 추진하겠다고 밝혔다.
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국토부, 표준시장단가·직접지급제 개선 점검 추진
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 타워크레인 노사가 31일 새벽 단체협상을 타결하면서 지난 27일부터 이어진 전국 총파업이 마무리된다.
31일 국토교통부에 따르면 타워크레인 노사는 이날 새벽까지 이어진 협상 끝에 오전 3시 무렵 단체협상에 합의했다. 이에 따라 전국 건설현장에서 진행 중이던 타워크레인 노조의 파업도 종료 수순에 들어갈 전망이다.
앞서 양대 노총 타워크레인 노조는 임금 총액 15% 인상과 법정 근로시간 준수 등을 요구하며 지난 27일 전국 건설현장에서 총파업에 돌입했다. 노조는 이와 함께 발주자 직접지급제 확대, 타워크레인 표준시장단가 및 표준품셈 현실화 등 제도 개선도 요구해왔다.
국토부는 이번 노사 합의를 환영한다며 건설현장 안전 강화와 산업 발전을 위한 후속 지원에 나서겠다고 밝혔다.
한편 국토부는 적정 임대료 산정을 위한 표준시장단가와 표준품셈 현실화 방안을 점검하며, 발주자 직접지급제 운영 실태를 살펴 임금체불 방지 대책도 지속 추진할 방침이다.
nylee54@newspim.com