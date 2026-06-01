전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.01 (월)
KYD 디데이
정치 청와대·감사원

속보

더보기

李대통령의 '투표지 노출' 고발 정국…전문가들 "해프닝 성격 크다"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국민의힘이 1일 이재명 대통령의 사전투표용지 노출을 비밀투표 위반으로 규정해 경찰에 고발했다.
  • 선관위와 다수 전문가들은 고의성이 없고 법적 문제도 크지 않다며 이번 논란을 해프닝 수준의 정치 공세로 평가했다.
  • 과잉 대응이 중도층 피로감과 역풍만 키우는 '맹탕 공세'가 될 수 있다는 분석이 제기됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국민의힘, 공직선거법 위반으로 고발하며 쟁점화
"오히려 중도층·합리적 보수 거부감 줄 수 있어"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 사전투표 용지 노출을 두고 국민의힘이 '고발' 카드를 꺼내며 쟁점화 시도에 나섰다. 하지만 전문가들은 침소봉대식 과잉 대응은 중도층 피로감을 높일 수 있다는 분석을 내놨다. 

제1야당인 국민의힘 송언석 공동선거대책위원장은 1일 국회에서 대국민호소 기자간담회를 열었다. 송 위원장은 "이 대통령이 사전투표 때 투표용지를 들고 기표소에서 나왔다가 다시 들어갔다"며 "이는 사실상 비밀선거의 원칙을 위반한 것이며 당 차원에서 고발했다"고 밝혔다. 

이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 5월 29일 서울 종로구 삼청동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 투표용지를 투표함에 넣고 있다. [사진=청와대]

◆야당 국민의힘 "비밀투표 위반" 경찰 고발 강경 대응  

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-2

이 대통령은 9회 전국동시 지방선거 사전투표일인 지난 5월 29일 낮 12시 6분께 서울 종로구 삼청동 주민센터에 마련된 사전투표소를 찾아 투표를 마쳤다. 이 대통령은 당시 일반 유권자들과 마찬가지로 차례로 줄을 선 뒤 신분증 확인 절차를 거쳐 투표용지를 받아 기표소에 들어갔다.

그런데 이 대통령은 투표 도중 잠시 밖으로 나와 선거관리원에게 투표용지를 가리키며 "이게 동그라미표가 완전하지 않고 반만 찍히면 괜찮느냐. 무효가 되지 않느냐"고 질문했다. 현장 선관위원이 무효표 처리가 되지 않는다는 취지로 답변하자 이 대통령은 다시 기표소로 들어가 투표를 마무리했다.

야당인 국민의힘은 이를 공직선거법 167조 비밀투표 위반으로 보고 경찰에 고발하며 강경 대응에 나섰다. 

장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장이 직접 지난 5월 30일 오후 서울지방경찰청 민원실을 찾아 이 대통령과 중앙선거관리위원회 관계자에 대한 고발장을 냈다. 장 대표는 이 대통령의 정치적 중립 의무 위반은 명백한 탄핵 사유가 된다는 주장도 내놨다. 

장동혁 국민의힘 대표가 지난 5월 22일 오후 경기 안양시 범계사거리에서 양향자 경기도지사 후보와 김대영 안양시장 후보 지지를 호소하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆전문가들 "침소봉대식 '정치 공세' 영양가 없다"

정치권에서는 이번 사안을 두고 갑론을박하고 있지만 정치 전문가들은 선거 판세를 흔들 만한 결정적 변수가 되기 어렵다는 분석을 내놓고 있다.

오히려 침소봉대식 과잉 대응은 중도층의 피로감을 높여 역풍을 맞을 수 있다는 전망도 나온다.

국민의힘은 이번 투표지 노출 행위를 선거 중립 의무 위반이자 투표의 비밀 보장 원칙을 저해하는 중대한 사안으로 규정하고 있다.

하지만 대다수 정치권 평론가는 이번 사건을 법리적 쟁점보다는 정치적 수사로 보고 있다. 

우선 중앙선거관리위원회가 이 대통령의 투표용지 노출에 고의성이 없는 만큼 문제될 게 없다고 판단했다. 기표소에 나온 것을 두고도 해당이 없다는 게 선관위 설명이다.

현행 공직선거법에는 투표를 마친 뒤 투표소를 나왔다가 다시 투표소로 들어가는 것은 금지하고 있다. 하지만 이 대통령은 기표소에서 투표 중 선거관리원에게 문의를 하고 다시 투표를 마쳤다.

◆"유권자에 충격 공분 일으킬 만한 수준 아니다"

이종훈 정치평론가는 뉴스핌과의 통화에서 "이번 논란은 해프닝 성격이 짙다"며 "국민의힘이 탄핵까지 거론하며 강경하게 몰아붙이는 것은 극우 지지층 결집에는 도움이 될지 몰라도 중도층과 합리적 보수 지지층에는 오히려 거부감을 줄 수 있는 '손해 보는 행동'"이라고 진단했다.

이 평론가는 "국민의힘은 이 대통령의 사전투표를 하나하나 뜯어보며 문제삼으려 하지만 일반 유권자들이 관심을 가질지는 의문"이라며 "그들만의 리그에서나 통하지 전국민적인 공감대를 얻을 사안은 아니다"라고 분석했다.

국민의힘이 가능한 모든 사안을 쟁점화하는 전략을 취하고 있다. 하지만 이번 사안은 그만큼의 폭발력을 갖지 못했다는  지적도 있다.

신율 명지대 정치외교학과 교수는 이번 사안을 두고 "작용도 반작용도 없는 '맹탕 공세'"라고 평가했다.

신 교수는 "정당 입장에서 문제를 최대한 크게 키우려는 것은 당연한 전략"이라며 "하지만 사안의 본질이 유권자들에게 충격이나 공분을 일으킬 만한 수준이 아니다"라고 선을 그었다.

the13ook@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
삼성전자, 車 메모리 첫 '세계 1위' [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼성전자가 세계 차량용 메모리 반도체 시장에서 미국 마이크론을 제치고 사상 처음으로 세계 1위에 올랐다. 31일 시장 조사업체 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 모빌리티에 따르면 삼성전자의 지난해 차량용 메모리 시장 점유율은 40%로 전년(35%) 대비 5%포인트(P) 올라 1위를 차지했다. 기존 1위였던 마이크론은 같은 기간 점유율이 40%에서 36%로 하락하며 2위로 밀려났다. 서울 서초구 삼성전자 사옥 전경 [사진=뉴스핌DB] 차량용 메모리 시장은 자동차의 전장화와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 확산에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 자율주행 기능과 고사양 인포테인먼트 시스템 탑재가 늘면서 대용량 데이터 처리와 높은 안정성을 갖춘 메모리 반도체 수요도 증가하는 추세다. 삼성전자는 지난 2015년 저전력 D램(LPDDR)과 유니버설 플래시스토리지(UFS)를 앞세워 차량용 반도체 시장에 본격 진출했다. 이후 차량용 SSD와 그래픽 D램(GDDR) 등으로 제품군을 확대하며 사업 영역을 넓혀왔다. 제품 포트폴리오 확장을 바탕으로 삼성전자는 2020년부터 지난해까지 차량용 메모리 사업에서 연평균 40% 이상의 매출 성장률을 기록한 것으로 알려졌다. 한편 S&P 글로벌 모빌리티는 글로벌 차량용 반도체 시장 규모가 2025년 약 900억달러(약 136조원)에서 2031년 1390억달러(약 209조원)로 성장할 것으로 전망했다. nylee54@newspim.com 2026-05-31 12:46
사진
외환 거래 '24시간'으로 확대 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 오는 7월 6일부터 서울 외환시장의 외환 거래시간이 평일 24시간 무중단 방식으로 연장된다. 이에 따라 주말과 새해 첫날을 제외하면 국내 공휴일에도 거래가 가능해진다. 서울외환시장운영협의회(외시협)는 29일 총회를 개최하고 이 같은 내용의 '서울 외환시장 행동규범' 개정안을 의결했다. 이번 개정으로 중개회사를 통한 원·달러 외환거래 시간은 기존 '오전 9시~익일 오전 2시'에서 주중 내내 24시간 문을 여는 방식으로 바뀐다. 뉴욕 서머타임(DST) 기간에는 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지, 그 외 기간에는 월요일 오전 7시부터 토요일 오전 7시까지 시장이 상시 가동된다. 다만 원화와 이종통화 간 거래시간은 현행대로 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 유지된다. 한국은행 현판. [사진=뉴스핌DB] 외환시장 개방 확대로 시차가 다른 외국인 투자자는 물론, 미국 주식 등에 투자하는 국내 투자자와 수출입 기업들의 환전 편의가 높아지고 거래 비용도 줄어들 것으로 전망된다. 매년 첫 영업일은 오전 9시에 개장하며 마지막 영업일은 24시에 폐장한다. 공휴일이나 야간 거래는 허용되지만 실제 거래 대금이 오가는 결제 업무는 기존처럼 은행 영업일에 처리된다. 글로벌 시장 관행에 따라 은행 비영업일에는 자금 이체가 불가능해 가장 가까운 다음 은행 영업일로 결제가 순연된다. 24시간 개장에 맞춰 환율 공시 체계도 일부 조정된다. 현물환중개회사는 오전 6시부터 익일 오전 6시까지 매시 정각마다 시간가중평균환율(TWAP)을 산출해 시장에 제공할 예정이다. ▲시가 ▲고가 ▲저가 ▲환율 역시 같은 기준에 따라 공표된다. 다만 시장의 혼선을 최소화하기 위해 기업 재무제표나 세무 기준 등에 활용되는 '서울 오후 3시 30분 종가 환율'과 매매기준율(MAR)은 당분간 현행 기준을 따르기로 했다. 외환당국도 공식 통계와 보도자료 작성 시 기존 종가 환율을 계속 활용할 방침이다. 외시협은 향후 매매기준율 산정 방식도 글로벌 관행에 맞춰 거래량 가중평균 방식(MAR)에서 시간가중평균환율(TWAP) 방식으로 변경하는 방안을 논의했다. 시장 참가자들의 적응 기간을 고려해 외국환거래규정 개정 이후 1년의 유예기간을 두는 방안도 검토됐다. 외환당국은 이번 총회에서 수렴된 시장 참가자 의견을 바탕으로 오는 6월 중 매매기준율 변경 등을 포함한 외국환거래규정 개정을 추진할 계획이다. eoyn2@newspim.com 2026-05-31 12:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동