넷마블 조정선수단, 장애인조정대회서 21개 메달 획득

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금 12개·은 7개·동 2개 쾌거

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넷마블 조정선수단이 지난달 29~30일 서울 미사경정공원에서 열린 '2026 서울특별시장배 전국장애인조정대회'에서 금메달 12개, 은메달 7개, 동메달 2개 등 총 21개 메달을 획득했다.

이번 대회는 서울특별시장애인체육회가 주최하고 서울특별시장애인조정연맹, 대한장애인조정연맹이 주관했으며 수상 및 실내 종목을 포함해 성별과 장애유형별로 구분된 17개 종목으로 진행됐다.

넷마블 조정선수단이 지난달 29~30일 서울 미사경정공원에서 열린 '2026 서울특별시장배 전국장애인조정대회'에서 금메달 12개, 은메달 7개, 동메달 2개 등 총 21개 메달을 획득했다. [사진= 넷마블]

넷마블 조정선수단 소속 강현주 선수가 금메달 3개, 추연희 선수가 금메달 2개를 획득했다. 강이성, 배지인, 이봉희, 전숭보, 한은지, 서하경 선수 등도 금메달을 따냈고 배지인, 이봉희, 이승주, 전숭보, 한은지 선수 등이 은메달을 획득했다.

한은지 선수는 실내 종목 MVP에 선정됐으며 강이성과 강현주 선수는 우수선수상을 받았다.

넷마블문화재단은 장애인 체육 진흥 및 장기적 자립 지원과 함께 장애인들의 사회참여와 권익보호를 위한 활동을 보다 확대 진행하기 위해 지난 2019년 게임업계 최초로 조정선수단을 창단했다.

창단 이후 각종 대회에서 좋은 성과를 거두고 있으며 지난해 11월 진행된 '제45회 전국장애인체육대회'에서는 총 12개의 메달을 획득한 바 있다.

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