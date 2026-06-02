전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.02 (화)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

이스라엘이 26년 만에 점령한 보포르 성… 12세기 십자군 전쟁 때부터 전략적 요충지

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 이스라엘 군이 31일 레바논 남부 보포르 성을 재점령해 중부 진격 교두보를 확보했다
  • 보포르 성은 남부 레바논과 이스라엘 북부를 관측할 수 있는 전략 요충지로 헤즈볼라 거점 나바티에를 내려다보고 있다
  • 헤즈볼라 장거리 드론·MOU 협상 가능성 속 이스라엘은 완충지대 북상과 레바논 영토 추가 장악에 나섰다는 평가가 나온다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 이스라엘 군이 레바논 남부 지역에 있는 전략적 요충지 보포르(Beaufort) 성을 점령하면서 레바논 남부 지역에 대한 군사적 장악력을 강화하는 한편 레바논 중부 지역으로 진격할 수 있는 기반을 마련했다는 평가가 나오고 있다. 

보포르는 고대 프랑스어로 '아름다운 요새'라는 뜻으로 해발 약 700m 고지에 있다. 12세기 십자군 전쟁 때부터 900년 가까이 군사적 요충지로 활용된 전략적 거점이다. 아랍어로는 '칼라트 알 샤키프(절벽 위 요새)'라고 한다. 

레바논 리타니강 계곡을 바라보는 절벽 위에 위치해 남부 레바논은 물론 이스라엘 북부 지역까지 광범위하게 관측할 수 있다. 

이스라엘 군이 점령한 레바논 남부 보포르 성. [사진=로이터 뉴스핌]

이스라엘 카츠 이스라엘 국방장관은 지난달 31일(현지 시각) 수일간의 치열한 전투 끝에 보포르 성을 점령했다고 발표했다. 

영국 일간 가디언은 이스라엘 군이 보포르 성을 점령한 뒤 북쪽으로 약 10㎞ 떨어져 있는 자라니강쪽으로 진격하고 있다고 말했다. 

이스라엘방위군(IDF)은 "헤즈볼라의 군사 인프라를 제거하고 이 지역에 대한 통제력을 확대하기 위해 레바논 남부의 보포르 능과 와디 알살루키 지역에서 작전을 시작했다"고 말했다. 

이스라엘은 헤즈볼라와의 전쟁이 시작된 이후 남부 레바논 지역에서의 군사작전을 펼치면서 국경에서 6~10㎞ 까지를 점령하고 완충지대(옐로우 라인)로 설정했다. 헤즈볼라의 대전차 유도탄이 이스라엘 북부 도시를 공격할 수 없도록 북쪽으로 밀어내기 위한 것이었다. 

하지만 최근 헤즈볼라가 사정거리가 15~20㎞에 달하는 광섬유 자폭드론을 동원해 반격에 나서면서 이스라엘 군은 완충지대를 북쪽으로 더욱 확충해야 할 필요성이 제기됐다. 

또 미국과 이란이 전쟁 중단을 위한 양해각서(MOU) 협상안에 합의할 가능성이 커지면서 헤즈볼라의 거점을 확실히 파괴하고 향후 있을 협상에서 유리한 고지에 서기 위해 더 많은 레바논 영토를 장악해야 하는 상황이 됐다. 

예루살렘포스트는 "보포르 성은 레바논 남부 최대의 시아파 도시이자 헤즈볼라의 가장 강력한 거점 중 하나인 나바티에를 내려다보고 있다"며 "이 성의 점령은 이스라엘이 헤즈볼라의 무장 해제를 위해 필요하다면 리타니강 북쪽으로도 지상군 주둔을 확대할 준비가 돼 있다는 메시지를 헤즈볼라와 레바논 정부에 전달한 것"이라고 말했다. 

이스라엘의 보포르 성 점령은 역사적인 의미도 갖고 있다는 평가도 나오고 있다.  

이스라엘은 1982년 팔레스타인해방기구(PLO)를 상대로 제1차 레바논 전쟁을 치르면서 보포르 성을 점령했다. 이후 레바논의 수도 베이루트까지 진격하는 등 대승을 거두고 PLO를 레바논에서 축출하고 시리아군에도 큰 타격을 가했다. 

하지만 이후 헤즈볼라의 탄생이라는 역풍을 맞게 됐다. 이스라엘은 2020년 18년 간의 점령을 끝내고 보포르 성에서 철수했다. 가디언은 "이스라엘이 26년 만에 레바논 깊은 곳까지 진격해 전략적 요충지를 점령했다"고 보도했다. 

ihjang67@newspim.com

 

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
삼성전자, 車 메모리 첫 '세계 1위' [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼성전자가 세계 차량용 메모리 반도체 시장에서 미국 마이크론을 제치고 사상 처음으로 세계 1위에 올랐다. 31일 시장 조사업체 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 모빌리티에 따르면 삼성전자의 지난해 차량용 메모리 시장 점유율은 40%로 전년(35%) 대비 5%포인트(P) 올라 1위를 차지했다. 기존 1위였던 마이크론은 같은 기간 점유율이 40%에서 36%로 하락하며 2위로 밀려났다. 서울 서초구 삼성전자 사옥 전경 [사진=뉴스핌DB] 차량용 메모리 시장은 자동차의 전장화와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 확산에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 자율주행 기능과 고사양 인포테인먼트 시스템 탑재가 늘면서 대용량 데이터 처리와 높은 안정성을 갖춘 메모리 반도체 수요도 증가하는 추세다. 삼성전자는 지난 2015년 저전력 D램(LPDDR)과 유니버설 플래시스토리지(UFS)를 앞세워 차량용 반도체 시장에 본격 진출했다. 이후 차량용 SSD와 그래픽 D램(GDDR) 등으로 제품군을 확대하며 사업 영역을 넓혀왔다. 제품 포트폴리오 확장을 바탕으로 삼성전자는 2020년부터 지난해까지 차량용 메모리 사업에서 연평균 40% 이상의 매출 성장률을 기록한 것으로 알려졌다. 한편 S&P 글로벌 모빌리티는 글로벌 차량용 반도체 시장 규모가 2025년 약 900억달러(약 136조원)에서 2031년 1390억달러(약 209조원)로 성장할 것으로 전망했다. nylee54@newspim.com 2026-05-31 12:46
사진
외환 거래 '24시간'으로 확대 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 오는 7월 6일부터 서울 외환시장의 외환 거래시간이 평일 24시간 무중단 방식으로 연장된다. 이에 따라 주말과 새해 첫날을 제외하면 국내 공휴일에도 거래가 가능해진다. 서울외환시장운영협의회(외시협)는 29일 총회를 개최하고 이 같은 내용의 '서울 외환시장 행동규범' 개정안을 의결했다. 이번 개정으로 중개회사를 통한 원·달러 외환거래 시간은 기존 '오전 9시~익일 오전 2시'에서 주중 내내 24시간 문을 여는 방식으로 바뀐다. 뉴욕 서머타임(DST) 기간에는 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지, 그 외 기간에는 월요일 오전 7시부터 토요일 오전 7시까지 시장이 상시 가동된다. 다만 원화와 이종통화 간 거래시간은 현행대로 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 유지된다. 한국은행 현판. [사진=뉴스핌DB] 외환시장 개방 확대로 시차가 다른 외국인 투자자는 물론, 미국 주식 등에 투자하는 국내 투자자와 수출입 기업들의 환전 편의가 높아지고 거래 비용도 줄어들 것으로 전망된다. 매년 첫 영업일은 오전 9시에 개장하며 마지막 영업일은 24시에 폐장한다. 공휴일이나 야간 거래는 허용되지만 실제 거래 대금이 오가는 결제 업무는 기존처럼 은행 영업일에 처리된다. 글로벌 시장 관행에 따라 은행 비영업일에는 자금 이체가 불가능해 가장 가까운 다음 은행 영업일로 결제가 순연된다. 24시간 개장에 맞춰 환율 공시 체계도 일부 조정된다. 현물환중개회사는 오전 6시부터 익일 오전 6시까지 매시 정각마다 시간가중평균환율(TWAP)을 산출해 시장에 제공할 예정이다. ▲시가 ▲고가 ▲저가 ▲환율 역시 같은 기준에 따라 공표된다. 다만 시장의 혼선을 최소화하기 위해 기업 재무제표나 세무 기준 등에 활용되는 '서울 오후 3시 30분 종가 환율'과 매매기준율(MAR)은 당분간 현행 기준을 따르기로 했다. 외환당국도 공식 통계와 보도자료 작성 시 기존 종가 환율을 계속 활용할 방침이다. 외시협은 향후 매매기준율 산정 방식도 글로벌 관행에 맞춰 거래량 가중평균 방식(MAR)에서 시간가중평균환율(TWAP) 방식으로 변경하는 방안을 논의했다. 시장 참가자들의 적응 기간을 고려해 외국환거래규정 개정 이후 1년의 유예기간을 두는 방안도 검토됐다. 외환당국은 이번 총회에서 수렴된 시장 참가자 의견을 바탕으로 오는 6월 중 매매기준율 변경 등을 포함한 외국환거래규정 개정을 추진할 계획이다. eoyn2@newspim.com 2026-05-31 12:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동