[오늘의 정치일정] 6월 2일(화)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 10일 국무회의·비상경제회의를 주재하고 아프리카 외교장관들을 접견했다
- 여야 주요 당 선대위가 전국 각지에서 지원·순회·파이널 유세 등 막바지 총력 선거운동을 벌였다
- 개혁신당은 이준석·천하람 등이 수도권과 동탄에서 집중 유세에 나섰고 조국혁신당은 공식 일정이 없었다
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[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
10:00 2026년도 제24회 국무회의 겸 제11차 비상경제점검회의 (청와대 본관)
15:00 아프리카 외교장관 단체 접견 (청와대 본관)
<외교부>
-장관
09:30 한-아프리카 비즈니스포럼
-2차관
10:00 국무회의
<통일부>
-장관
10:00 국무회의
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
10:00 국무회의
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 총괄상임선대위원장
12:00 최승준 강원 정선군수 후보 지원유세 및 정선 아리랑시장 방문 / 조은공인중개사사무소 앞(강원 정선군 정선읍 봉양6길 23) (L)
13:30 우상호 강원특별자치도지사 후보·박선규 강원 영월군수 후보 지원유세 / 약사세요약국 앞(강원 영월군 영월읍 단종로 1) (L)
16:40 정청래 총괄상임선대위원장 대국민 투표 호소 기자회견 / 국회 본관 당대표회의실 (L)
18:10 추미애 경기도지사 후보 · 현근택 경기 용인시장 후보 지원유세 / 국제캐리어 앞 교차로(경기 용인시 기흥구 구성3로 38) (L)
20:00 정원오 서울특별시장 후보 집중유세 / 청계광장(서울 중구 태평로1가 1) (L)
-한병도 공동상임선대위원장
08:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실 (L)
11:30 이원택 전북도지사후보-익산시 노인종합복지관 방문 / 익산시노인종합복지관(전북 익산시 동서로 103)
13:30 이원택 전북도지사후보 기자회견 / 전북도의회 브리핑룸(전북 전주시 완산구 효자로 225)
15:20 이원택 전북도지사후보 현대자동차 전주공장 출근 유세 / 현대차전주공장정문(전북 완주군 봉동읍 완주산단5로 163)
16:20 이원택 전북도지사후보 전주혁신도시 상가방문 지원유세 / NH농협은행전북혁신도시지점(전북 완주군 이서면 안전로 163)
17:30 이원택 전북도지사후보 퇴근길 인사 지원유세 / 국립한국농수산대학교 앞 사거리(전북 전주시 완산구 콩쥐팥쥐로 1560 상림주유소)
19:30 이원택 전북도지사후보, 조지훈 전주시장후보 합동 유세 / 풍남문광장(전북 전주시 완산구 전동 77)
<국민의힘>
-장동혁 상임선거대책위원장
07:00 구로디지털단지역 출근인사(구로디지털단지역 6번 출구)
08:00 대국민 호소문 발표 (중앙당사 지하1층 다목적홀)
10:30 청양 유세 (청양축협 앞 / 충남 청양군 청양읍 칠갑산로 224)
11:00 청양 도보인사 및 대국민 투표참여 호소(청양 재래시장)
13:20 공주 순회 유세 및 대국민 투표참여 호소 (최원철 공주시장후보 선거사무소 앞 / 충남 공주시 신관동 478-12)
15:20 당진 유세 및 대국민 투표참여 호소 (이손치과병원 앞 / 충남 당진시 당진중앙2로 103-8)18:00 화성 유세 및 시민·상인 인사 (병점 중심상가 사거리 / 경기 화성시 병점1로 221)
20:30 충남 파이널 유세 (천안 신세계백화점 앞 아라리오광장 / 충남 천안시 동남구 만남로 43)
-송언석 공동선거대책위원장
09:30 2030 청년 투표참여 호소문 발표(국회 본관 228호)
14:00 추경호 대구광역시장 후보 팔달시장 집중 유세(대구 팔달시장/대구 팔달로 179-3)
16:20 박민식 부산 북구갑 국회의원 후보 집중 유세(배스킨라빈스31 부산구포점/부산 북구 구포동 603-11)
18:20 한경호 경남 진주시장 후보 자유시장 집중 유세(진주자유시장 사거리/경상남도 진주시 동진로 172)
19:30 박완수 경남도지사 후보 창원상남 파이널 유세(창원 상남동 분수광장/경상남도 창원시 성산구 상남동 24)
-정점식 공동선거대책위원장
총력 집중 선거운동
(경상남도 일원)
-정희용 선거대책본부장
선거대책 업무
<개혁신당>
-이준석 총괄선대위원장
07:00 동탄 동탄IC 출근길인사 / 경기 화성시 동탄구 중동
11:30 삼성전자 H2 앞 유세 / 경기 화성시 병점구 삼성전자로 1
14:00 숭실대 캠퍼스 유세 / 서울 동작구 상도로 369
19:00 (Final 유세)동탄 롯데백화점 맞은편 광장 집중유세 / 경기 화성시 동탄구 동탄대로시범길271
-천하람 공동선대위원장
07:30 김정철 서울시장 후보 지원유세 / 롯데월드몰 앞(잠실역 8번출구 맞은편), 송파구 올림픽로 300
08:45 김정철 서울시장 후보 지원유세/ 선릉역 10번 출구 앞, 강남구 삼성동
10:00 김정철 서울시장 후보 지원유세/ 고속터미널역 8-2번출구 앞, 서초구 잠원동
12:00 김정철 서울시장 후보 지원유세/ 숭실대 한경직기념관 앞 분수, 동작구 상도로 369
13:30 김정철 서울시장 후보 지원유세/ 노량진역 1번출구 앞, 동작구 노량진로 130
15:00 김정철 서울시장 후보 지원유세/ 용산역 1번출구 앞, 용산구 한강로3가
17:00 김정철 서울시장 후보 지원유세/ 이수역 14번출구 앞, 동작구 사당동
17:30 김정철 서울시장 후보 지원유세/ 서울대입구역 3번출구 앞, 관악구 봉천동
18:20 여수MBC <라디오전망대> 전화인터뷰
19:00 김정철 서울시장 후보 지원유세/ 장승배기역 1번출구 앞, 동작구 상도동
20:00 김정철 서울시장 후보 피날레유세/ 사당역 10번출구 앞, 동작구 사당동
-이주영 공동선대위원장
11:30 조응천 경기도지사 후보 지원유세/ 판교유스페이스광장(성남시 분당구 삼평동 680-1)
14:00 조응천 경기도지사 후보 지원유세 / 보정동 카페거리 맛찬들왕소금구이 (용인시 기흥구 죽전로 2, 현타워)
16:00 조응천 경기도지사 후보 지원유세 / 관고전통시장 GATE1 앞(경기 이천시 창전도 155)
19:00 조응천 경기도지사 후보 피날레 유세 / 화동농협 송라지점 앞(경기 남양주시 화도읍 마석우리 379-5)
<조국혁신당>
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