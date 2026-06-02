디티앤씨알오, KSNS 워크숍 참가…30건 이상 기술 상담 진행

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효능평가·GLP 독성·분석 서비스 소개

일부 기업과 견적 협의 진행 중

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 디티앤씨알오는 지난 5월 29일 수원컨벤션센터에서 열린 '2026 한국비임상시험연구회(KSNS) 제49차 워크숍'에 참가해 비임상 개발 역량을 소개하고 업계 관계자들과 교류했다고 2일 밝혔다.

이번 워크숍은 비임상시험 분야의 최신 연구 동향과 산업 현안을 공유하는 학술행사로, 올해는 사전 등록 인원이 1,300명 이상으로 역대 최대 규모였다.

디티앤씨알오는 전시부스를 통해 제약사·바이오텍·의료기기 기업·연구기관 관계자들과 상담을 진행했다. 효능평가, GLP 독성시험, 분석 서비스 등 비임상 개발 전반에 대한 역량을 소개했으며, 행사 기간 동안 30건 이상의 심층 기술 상담이 이뤄졌다.

디티앤씨알오 로고. [사진=디티앤씨알오]

상담에서는 초기 개발 단계 비임상 전략 수립, IND 제출을 고려한 시험 패키지 구성, 개발 단계별 비임상 로드맵 설계 등에 대한 문의가 높게 나타났다. 일부 기업과는 추가 상담 및 견적 협의가 진행 중이다.

디티앤씨알오 비임상사업부 관계자는 "효능평가, 독성시험, 분석, PK/PD 및 임상시험까지 연계된 통합 서비스를 기반으로 고객의 개발 단계에 최적화된 솔루션을 제공하고 있다"며 "행사를 통해 확보한 신규 네트워크를 기반으로 다수의 고객사와 후속 미팅 및 기술 논의를 이어가고 있다"고 말했다.

dconnect@newspim.com