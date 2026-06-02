키움증권, 신규·휴면 고객 대상 국내선물옵션 수수료 할인 이벤트 진행

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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 키움증권은 오는 8월 31일까지 신규 및 휴면 고객 대상 국내선물옵션 거래 수수료 할인 이벤트를 실시한다고 2일 밝혔다.

키움증권에 따르면 이벤트는 선물옵션 계좌를 최초 개설한 신규 고객이나 최근 6개월간 거래가 없었던 휴면 고객을 대상으로 진행된다. 직전 수수료 할인 이벤트 참여 고객은 제외된다.

[사진=키움증권]

이벤트 신청 고객에게는 최대 2개월간 수수료 할인이 적용된다. 이에 따라 KOSPI200선물 기준 수수료율이 0.003%에서 0.00025104%로 약 90% 인하된다.

비대면 계좌 기준으로 적용 기간 내 선물 600억원 이상 또는 옵션 10억원 이상 거래 시, 추가 2개월 연장이 가능해 최대 4개월간 혜택을 받을 수 있다.

키움증권에서 국내선물옵션을 처음 거래하는 고객은 거래 조건 충족 시 현금 20만원을 지급받을 수 있다.

할인 대상 종목은 지수선물옵션, 주식선물옵션, 통화선물 등이며 지난해 6월부터 거래가 시작된 KRX 야간선물옵션도 포함된다.

키움증권 관계자는 "선물옵션은 투자자에게 전략적 선택의 폭을 넓혀주는 투자 수단"이라며 "이번 이벤트를 통해 수수료 할인과 키움증권의 편리한 트레이딩 시스템을 동시에 누릴 수 있는 좋은 기회가 되길 바란다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com