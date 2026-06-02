[6·3 선거 D-1] 민주 "조국·김관영 아니다...서울·부산·경남 끝까지 접전 상태"

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- 조승래 민주당 총괄선대본부장은 2일 지방선거를 앞두고 서울·부산·경남 등에서 접전이 이어진다며 지지층의 투표 참여를 호소했다.
- 조 본부장은 평택을과 전북지사 선거에서 민주당 후보 김용남·이원택을 강조하며 조국·김관영이 아니라고 선을 그었다.
- 그는 이번 선거를 대통령과 호흡을 맞춰 지역 발전과 민생 회복을 이끌 지방정부를 뽑는 선거라며 투표 독려에 총력을 다하겠다고 했다.
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"평택을 김용남·전북지사 이원택" 지지 호소
[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 조승래 민주당 총괄선대본부장은 2일 6·3 지방선거를 하루 앞두고 서울·부산·경남 등 주요 격전지의 판세에 대해 "끝까지 접전 상태가 이어지고 있다"며 지지층의 적극적인 투표 참여를 호소했다.
또한 최대 경쟁 상대가 국민의힘 후보가 아닌 격전지인 경기 평택을 국회의원 보궐선거와 전북지사에 대해서는 "조국과 김관영이 아니다"라고 단언하며 민주당 지지세의 집결을 호소했다.
조 본부장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 여야가 막판 최대 승부처로 서울·부산·경남을 꼽고 있다는 질문에 "서울, 부산, 경남 모두 끝까지 접전 상태가 이어지고 있다"고 밝혔다.
그는 "접전 양상은 지역마다 다르지만, 일반적으로 접전이라고 하면 오차범위 내이거나 이를 살짝 벗어난 수준까지 포함하는 것"이라며 "결국에는 지지층이 얼마나 적극적으로 투표에 임하느냐가 승패를 결정할 것"이라고 말했다.
이어 "(이재명) 대통령을 지지하는 국민들께서 사전투표에 많이 참여해주셨다"며 "본투표에도 참여해 투표로 승리할 수 있도록 힘을 모아달라"고 당부했다.
조 본부장은 또한 평택을과 전북지사 선거를 언급하며 민주당 후보 지지를 호소했다. 그는 "평택을 민주당 후보는 김용남이고, 전북지사 민주당 후보는 이원택"이라며 "조국 후보, 김관영 후보가 아니다"라고 강조했다.
그러면서 "대통령과 민주당을 지지하는 시민들께서는 민주당 후보 김용남, 민주당 후보 이원택을 선택해달라"고 거듭 당부했다.
그는 평택을에 대해 "표면적으로는 양당 구도로 보이지만 실제로는 3파전이 될 가능성이 있다"며 "민주당 지지자들은 김용남 후보를 선택해야 한다. 다른 후보를 선택하면 국민의힘 후보가 당선될 수 있다"고 주장했다.
조 본부장은 이번 선거를 "대통령과 호흡을 맞춰 지역 발전과 민생 회복을 이끌 지방정부를 선택하는 선거"라며 "선거일까지 투표 참여 독려에 총력을 다하겠다"고 했다.
chogiza@newspim.com