[6·3 재보선 D-1] '연수갑' 송영길 "마지막까지 발로 뛰며 주민들과 눈 맞추겠다"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 송영길 더불어민주당 인천 연수갑 국회의원 후보가 선거운동 마지막 날인 2일 주민들과의 접점을 넓히며 끝까지 현장 중심 선거운동을 이어가겠다고 밝혔다
송 후보는 이날 자신의 페이스북을 통해 "늘 하던 대로 아침 일찍 지하철역에서 주민들께 인사를 드렸다"며 "오늘은 연수역에서 하루를 시작했다"고 했다.
그는 선거 과정을 돌아보며 "골목과 시장, 작은 시설 등 처음 찾아간 곳들이 있었다"며 "죄송한 마음이 들었다"고 밝혔다.
이어 "아는 만큼 보인다고 했다"며 "비록 선거라는 계기를 통해 알게 된 곳일지라도 선거가 끝난 뒤에도 다시 살피고 찾아가고 챙기겠다"고 약속했다.
또 "오늘도 여전히 처음 가보는 곳, 처음 뵙는 주민들이 계신다"며 "마지막까지 발로 뛰며 주민들과 눈을 맞추겠다"고 강조했다.
송 후보는 선거운동 종료를 앞둔 마지막 날까지 지역 곳곳을 누비며 주민들과 직접 소통하는 현장 행보를 이어갈 계획이라고 밝혔다.
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