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예별손보냐 KDB생명이냐…한투·태광 선택 주목

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AI 핵심 요약

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  • 예금보험공사가 2일 예별손보 재공고 입찰을 진행하며 KDB생명 매각과 맞물려 원매자 선택에 관심이 쏠렸다.
  • 한국투자금융·태광그룹 계열사가 두 매각전에 동시에 거론되며 예별손보 재매각의 핵심 변수로 부상했다.
  • 예별손보는 대규모 자본 투입이 필요한 반면 KDB생명은 추가 자본확충 가능성으로 부담이 적어 원매자들의 자금 우선순위가 관건이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

예별손보 재공고 30일 마감…단독 응찰도 수의계약 가능
한투 "보험 매물 폭넓게 검토"…인수 셈법 복잡
태광, 흥국생명은 KDB생명·흥국화재는 예별손보 검토

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 예금보험공사가 재매각을 추진 중인 예별손해보험(옛 MG손해보험)의 입찰 향방에 보험업계의 관심이 쏠리고 있다. KDB생명 매각 예비입찰이 5파전으로 확대된 가운데 예별손보 재공고 입찰도 같은 시기 진행되면서 원매자들의 선택에 영향을 줄 수 있다는 관측이 나온다.

특히 한국투자금융지주와 태광그룹 계열사의 행보가 주목된다. 한국투자금융지주는 예별손보 본입찰에 단독 응찰한 데 이어 KDB생명 예비입찰에도 참여했다. 태광그룹 역시 흥국생명은 KDB생명, 흥국화재는 예별손보를 각각 검토 중인 것으로 알려졌다. 두 매각판에서 한투·태광 구도가 동시에 맞물리면서 예별손보 재매각의 변수로 부상하는 모습이다.

2일 금융권에 따르면 KDB생명 매각 주관사인 삼일회계법인이 전날 인수의향서(LOI) 접수를 마감한 결과 한국투자금융지주, 태광그룹 계열 흥국생명, 삼성생명, 한화생명, 교보생명 등 총 5개사가 참여한 것으로 알려졌다. 당초 한투와 흥국생명 간 2파전이 예상됐지만 생명보험사 '빅3'까지 이름을 올리면서 인수전의 판이 커졌다.

 

공교롭게도 예별손보도 현재 재공고 입찰을 진행 중이다. 예금보험공사는 오는 30일까지 예별손보 재공고 입찰을 받은 뒤 유효경쟁이 성립하면 7월 중순 우선협상대상자를 선정할 계획이다.

이번 재공고에서는 단독 응찰 시에도 수의계약을 검토할 수 있도록 조건을 바꿨다. 직전 매각이 단독 응찰로 유찰된 점을 고려한 조치다. 예금보험공사 관계자는 "재공고 입찰은 시장에서 매수 의향이 있다고 판단했기 때문에 진행한 것"이라며 "이번에는 단독 응찰 시에도 수의계약이 가능해 반드시 유효경쟁이 성립돼야만 매각을 추진할 수 있는 구조는 아니다"고 설명했다.

업계가 가장 주목하는 곳은 한국투자금융지주다. 한투금융은 예별손보 본입찰에 유일하게 응찰했던 원매자인 동시에 KDB생명 예비입찰에도 참여했다. 롯데손해보험 등 다른 보험사 매물의 잠재 인수 후보로도 거론돼 온 만큼 향후 실사와 본입찰 과정에서 어느 매물에 더 무게를 둘지가 관심사다.

한국투자금융지주 측은 "보험사 인수에 관심을 갖고 여러 가능성을 살펴보고 있는 것은 맞다"면서도 "개별 매물의 진행 상황에 대해서는 말씀드리기 어렵다"고 밝혔다. 이어 "특정 매물보다 여러 보험사 매물을 폭넓게 검토하고 있는 상황"이라고 설명했다. 특정 매물에 강한 인수 의지를 드러내기보다는 복수의 선택지를 비교 검토하고 있다는 의미로 풀이된다.

 

[AI 일러스트= 박가연 기자] = 2026.06.02 eoyn2@newspim.com

태광그룹의 행보도 변수다. 태광그룹은 KDB생명 인수전에는 계열 생보사인 흥국생명이 참여했고, 예별손보 재공고 입찰에는 흥국화재가 검토에 나선 것으로 알려졌다. 같은 그룹 내에서 생명보험 매물은 흥국생명이, 손해보험 매물은 흥국화재가 각각 들여다보는 구도다.

흥국화재 관계자는 "입찰 마감까지 시간이 남아 있는 만큼 아직 초기 검토 단계"라고 밝혔다. 실제 입찰로 이어질 경우 직전 본입찰에서 한투금융 단독 응찰에 그쳤던 예별손보 매각판이 경쟁 구도로 바뀔 가능성도 있다. 다만 업계에서는 실제 복수 원매자가 입찰에 나설지는 마감일까지 지켜봐야 한다는 시각이 많다.

예별손보는 인수 이후 대규모 자금 투입이 필요하다는 점에서 원매자 부담이 큰 매물로 꼽힌다. 지난해 말 기준 지급여력비율(K-ICS)은 경과조치 적용 전 -8.24%, 적용 후 -9.69%로 금융당국 권고치인 130%를 크게 밑돌았다. 자본총계는 -4870억원으로 완전자본잠식 상태이며, 당기순손실은 4697억원에 달했다.

업계에서는 인수 이후 정상화에 1조원 이상의 자금이 필요할 것으로 보고 있다. 예금보험공사 관계자는 "자금 지원은 예정돼 있지만 금액은 현재 밝힐 수 없는 상황"이라며 "입찰 과정에서는 예보 지원금이 적게 필요한 원매자가 상대적으로 유리한 구조"라고 말했다.

반면 같은 시기 매물로 나온 KDB생명은 상대적으로 검토 부담이 낮다는 평가도 나온다. 대주주인 산업은행이 매각 전 추가 자본확충 가능성을 열어두고 있는 데다 자산 규모 17조원대 생보사를 확보할 수 있기 때문이다. 산업은행은 지난해 말에도 KDB생명에 5000억원 규모 유상증자를 단행했다.

보험업계 관계자는 "예별손보와 KDB생명은 업권도 다르고 매각 구조도 다르지만, 한투와 태광 계열사가 동시에 거론된다는 점에서 시장의 시선이 겹칠 수밖에 없다"며 "원매자 입장에서는 인수 이후 자본 부담과 투자 효율성을 따져 자금 집행 우선순위를 정할 가능성이 크다"고 말했다.

예별손보 재공고 입찰이 무응찰로 끝나면 삼성화재, DB손해보험, 현대해상, KB손해보험, 메리츠화재 등 5대 손보사로 계약이전(P&A) 절차가 진행된다. 단독 응찰 시에는 수의계약이 가능하다.

예금보험공사 관계자는 "입찰 결과를 현재로서는 예단하기 어렵다"면서도 "단독 응찰 시에도 수의계약이 가능한 만큼 매각 절차는 계속 이어갈 것"이라고 말했다. 

eoyn2@newspim.com

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격전지 평택을·부산 북갑 판세는 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거를 하루 앞두고 국회의원 재보궐선거가 치러지는 경기 평택을과 부산 북구갑이 여야 모두 '단일화 없는 정면 승부' 속 최대 격전지로 자리잡아 끝까지 결과를 예측하기 쉽지 않다. 두 지역 모두 '초접전' 3자 구도가 끝까지 유지되면서 막판 표심의 미세한 이동이 승패를 가를 것이라는 관측이 나온다. 지난 5월 14일 제9회 전국지방동시선거 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 더불어민주당 김용남, 국민의힘 유의동, 조국혁신당 조국, 진보당 김재연, 자유와혁신 황교안 후보가 후보 등록을 마쳤다. [사진=뉴스핌 DB] ◆ 평택을, 민주·보수 모두 단일화 무산...김용남·유의동·조국 3자 초접전 경기 평택을에선 김용남 더불어민주당 후보, 유의동 국민의힘 후보, 조국 조국혁신당 후보가 오차 범위 내 접전을 벌이며 3자 구도가 굳어졌다. 프레시안이 한국사회여론연구소(KSOI)에 의뢰해 지난달 25~26일 평택을 유권자 703명을 대상으로 무선 자동응답(ARS) 방식으로 진행한 후보 지지도 조사 결과, 김 후보 21.4%, 유 후보 21.2%, 조 후보 23.4%로 오차 범위 내 접전이 펼쳐졌다. 김재연 진보당 후보와 황교안 자유와혁신 후보도 각각 9.4%, 12%를 기록했다. 3자 후보들의 우열을 가릴 수 없는 상황에서 김재연, 황교안 후보의 지지율이 10% 안팎으로 기록되자 단일화 문제가 평택을 판세를 뒤흔들 막판 변수로 떠올랐다. 그러나 범민주 진영에서 김용남, 조국, 김재연 후보 사이의 단일화 논의가 사실상 불발됐고, 보수 진영에서도 유 후보와 황 후보의 단일화 논의가 중단됐다. 양측 모두 '핵심 키'였던 단일화 카드가 무산되면서 뚜렷한 '1강' 없는 3자 구도가 이어질 전망이다. 김재연 후보는 지난달 28일 CBS 라디오에 출연해 "(단일화) 필요성을 느끼지 못한다. 지금 상황이 또 반드시 단일화를 해야 할 정도의 국면이 아니라고 생각하기 때문에 이 부분에 대해서는 완주 의지를 제가 계속 밝힌 바가 있다"라고 선을 그었다. 황 후보도 단일화 없는 '완주' 기류가 굳어졌다는 평가가 나온다. 유 후보는 이날 SBS 라디오에 출연해 "단일화하자고 제안했는데 사퇴하라고 하면 드릴 말씀이 없다"면서도 "지금 지역에선 흩어진 보수 목소리를 하나로 합쳐야 된다는 열망, 민심이 굉장히 크게 움직이고 있다"라고 가능성을 열어뒀다. ◆ 부산 북구갑, 한동훈 '상승세' 속 보수 분열…끝까지 안갯속 부산 북구갑은 하정우 더불어민주당 후보, 박민식 국민의힘 후보, 한동훈 무소속 후보의 3자 구도가 이어지는 가운데, 최근 여론조사에선 한 후보의 상승세가 두드러진다. MBC가 코리아리서치에 의뢰해 지난달 26~27일 북구 갑 거주 만 18세 이상 500명을 대상으로 휴대전화 가상 번호 전화면접으로 실시한 여론조사에서 하 후보 37%, 한 후보 43%로 오차범위 내 접전이다. 박 후보 14%를 기록했다. 지난달 19일 공표 조사에 비해 한 후보는 10%p 상승한 반면, 박 후보는 6%p, 하 후보는 1%p 하락하면서 보수 지지층이 한 후보 쪽으로 결집하고 있다는 평가다. 이런 기류 속에 보수 단일화는 끝내 성사되지 못한 분위기다. 같은 조사를 살펴보면 범야권 후보 단일화 필요성을 묻자 '필요하지 않다'는 응답이 56%로 '필요하다'(33%)보다 20%p 이상 높게 나타났다. 이러한 상황에서 야권 후보들은 단일화 문제를 놓고 거센 설전을 이어갔다. 삭발 투혼을 불사하며 완주 의지를 내비친 박 후보는 지난 28일 자신의 페이스북에 한 후보를 겨냥하며 "가짜 보수인 주제에 국민의힘 이름 훔쳐 쓰려고 하는 게 딱하다. 무소속 (후보) 뽑으면 당내 분열이라는 비극을 반복하며 이재명 정부의 폭주만 도와주는 꼴"이라고 힐난했다. 이에 한 후보는 자신의 페이스북에 "현명하신 북구 시민 여러분께서 한동훈으로 단일화해 주시라"며 "박 후보 찍는 표는 단순한 사표(死票)가 아니라 민주당 하정우 후보 돕는 표이자 이재명 정권 폭주 돕는 표가 된다"고 맞불을 놨다. 본문의 여론조사에 대한 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-06-02 06:00
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산은·IBK기은 지방이전 재점화 [서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 국책은행 지방 이전 논란이 다시 불붙고 있다. 부산시장 선거에서는 한국산업은행 부산 이전이, 대구시장 선거에서는 IBK기업은행 대구 이전이 주요 공약으로 거론되면서다. 금융권은 국책은행 이전이 사전 협의 없이 선거 공약으로 소비되고 있다며 강하게 반발하고 있다. 선거 결과에 따라 산업은행과 기업은행 이전 논의가 재점화될 경우 금융권 노사 갈등이 다시 확산할 수 있다는 우려가 커지고 있다. [사진=한국산업은행] 금융권의 관심은 국책은행 지방 이전 공약에 쏠려 있다. 충분한 사전 논의와 법적 검토가 필요하다는 지적에도 일부 광역단체장 후보들이 본사 이전을 전면에 내세우고 있어서다. 노조 반발에 더해 법 개정이라는 현실적 장벽도 있어 선거 이후 논란이 확대될 수 있다는 관측이 나온다. 산업은행은 윤석열 정부 당시 부산 이전 추진과 무산 과정에서 홍역을 치른 데 이어 이번 선거에서도 같은 논란에 다시 휩싸였다. 현직 부산시장인 박형준 국민의힘 후보는 산은 본사 이전을 핵심 공약으로 내세웠다. 가덕도신공항 조기 개항과 글로벌 허브도시 특별법 통과 등과 함께 산은을 부산에 유치해 일자리 창출과 지역경제 활성화를 꾀한다는 구상이다. 산은 부산 이전을 추진하려면 산은법 개정 등 관련 법령 정비가 선행돼야 한다. 다수당인 더불어민주당의 협조 없이는 현실화가 쉽지 않은 구조다. 그럼에도 박 후보는 지역 토론회에서 "포기는 없다"며 강한 의지를 드러낸 바 있다. 박 후보가 재선에 성공할 경우 산은 이전을 둘러싼 공방이 재현될 가능성이 있다. 반면 전재수 더불어민주당 후보는 산업은행 이전보다는 동남권투자공사 설립 등에 더 초점을 맞추고 있다. 산은 부산 이전이 이미 윤석열 정부에서 무산된 프로젝트라는 점과 금융권 반발 등을 고려한 전략이라는 해석이다. 다만 지역 발전을 위해서는 산은 이전이 필요하다는 지역 여론도 적지 않은 만큼, 전 후보가 당선되면 향후 구체적인 논의가 재점화될 가능성을 배제하기 어렵다는 관측이다. [사진= IBK기업은행] 기업은행(기은)의 경우에는 김부겸 더불어민주당 후보와 추경호 국민의힘 후보 모두 대구 이전을 공약으로 내걸었다. 김 후보는 지난 12일 열린 일곱 번째 공약 발표회에서 기은 본점 이전 추진과 대기업 유치를 강조하면서, 이를 통해 지역내총생산(GRDP)을 임기 내 100조 원 규모로 확대하겠다고 밝혔다. 추 후보 역시 지난 3월 국민의힘 토론회에서 국내외 대기업 투자와 함께 기은 대구 이전을 관철하겠다고 언급한 바 있다. 기은 역시 산은과 마찬가지로 지방 이전을 위해서는 기은법 개정 등 법령 정비가 우선이다. 이에 김 후보는 다수당 후보라는 점을, 추 후보는 초당적 협력을 각각 내세우고 있다. 이 같은 흐름에 금융권은 강하게 반발하고 있다. 전국금융산업노동조합(금융노조)은 잇따른 국책은행 지방 이전 공약과 관련해 수차례 성명을 내 "포퓰리즘에 눈먼 공약"이라며 "이를 저지하기 위해 총력을 다해 투쟁할 것"이라고 밝히며 전력을 집중하고 있다. 금융노조는 지방 이전 공동대응 태스크포스(TF)를 구성하는 등 조직적인 대응에도 나섰다. 지난달 15일에는 청와대 앞에서 기자회견을 열어 '기은 이전 공약 폐기'를 촉구하기도 했다. 현 정부가 다소 미온적인 산은 부산 이전보다, 여야 후보 모두 대구 이전을 약속한 기은 사태를 더 심각하게 보고 있다는 분석이다. 이에 따라 지방선거 이후 국책은행 지방 이전이 일방적으로 추진될 경우 금융권의 반발과 혼란이 더욱 가중될 수 있다는 우려가 제기된다. 이미 전 정권에서 산은 이전 사태로 심각한 갈등이 불거져 금융산업 전반에 악영향을 미친 만큼, 충분한 논의와 소통이 선행돼야 한다는 지적이다. 윤석구 금융노조 위원장은 "본점 이전은 노동자의 일터와 가족의 삶, 자녀 교육과 돌봄까지 흔드는 문제다. 당사자 설명도, 노조와의 협의도 없이 후보의 공약 한 줄로 금융노동자의 삶을 뒤흔들 수는 없다. 국책은행을 정치적 흥정물로 삼는 모든 시도에 맞서 끝까지 투쟁하겠다"고 강조했다. peterbreak22@newspim.com 2026-06-02 11:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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