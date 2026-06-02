진영승 합참의장, 해병 2사단과 수도군단 점검… 녹음기 해·강안 경계, '이상 무'

AI 핵심 요약beta
- 진영승 합참의장이 2일 해병대 2사단과 수도군단을 방문해 해·강안 경계작전태세를 점검했다
- 진 의장은 장병들에게 적 도발 시 무적해병답게 즉각 대응하고, 혹서기 근무여건·안전보장을 강조했다
- 수도군단에서는 적 무인기·불법조업 등 다양한 위협에 대비한 통합방위작전과 확고한 작전태세 유지를 지시했다
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혹서기 앞두고 경계전력·장병 안전 동시 점검
"원칙대로 단호 대응"… 통합방위로 수도권 방패 재확인
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 진영승 합동참모본부 의장이 2일 해병대 2사단과 육군 수도군단을 찾아 녹음기 해·강안 경계작전태세를 점검했다.
진 의장은 해병대 2사단 강안경계부대를 먼저 찾아 수도 서울로 향하는 관문 경계 상황을 직접 확인했다. 그는 "강화된 감시 및 경계태세를 유지해 적의 기습을 방지하고, 적 도발 시 무적해병답게 즉각 대응해 완전작전으로 상황을 종결시킬 것"을 강조했다.
진 의장은 경계 임무에 매달린 해병 장병들과 대화를 나누며 "여러분의 헌신이 대한민국의 소중한 일상을 지키고 있다는 것에 자부심을 가져줄 것"이라고 당부했다. 그러면서 혹서기를 앞두고 "장병들의 근무여건과 안전보장을 위해 세심한 지휘관심을 가져달라"고 현장 지휘관들에게 주문했다.
진 의장은 이어 수도군단 사령부로 이동해 녹음기 작전태세를 보고받았다. 이 자리에서 "해·강안 경계작전 체계와 적 무인기 위협 대비 작전수행절차, 한강하구 중립수역 불법조업 대응 등 다양한 상황에 대비해 확고한 작전태세를 유지하라"고 지시했다. 또한 "정부기관 및 민간단체 등 제 국가방위요소와의 효과적인 통합방위작전을 통해 지역 안정을 유지하고, 적 도발 시 원칙과 기준에 입각해 단호하게 대응해 국민에게 신뢰받는 군이 돼 달라"고 거듭 당부했다.
합참은 "이번 현장점검이 녹음기 해·강안 경계작전태세를 재점검하고, 경계작전에 전념 중인 장병들을 격려하기 위해 실시한 것"이라고 밝혔다.
gomsi@newspim.com