[6·3 지선] 정원오, 청계광장서 피날레 유세…"오세훈, 李대통령에게 배워야 하는 사람"

정청래 대표·우원식 전 의장 등 총출동

성동서 출정식 후 청계광장서 마무리

저녁 강남·강동·송파 도보유세 예정

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 6·3 지방선거를 하루 앞두고 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 청계광장에서 마지막 총력유세를 진행했다. 민주당 총괄상임선거대책위원장인 정청래 대표도 함께해 핵심 승부처인 서울 유세를 도왔다.

◆ 정원오 "오세훈, 이재명 발목 잡을 사람 아냐" 정청래 "李정부 힘 싣는 선거"

2일 오후 7시부터 서울 중구 청계광장에서 마지막 총력유세를 펼쳤다. 청계광장 유세에는 정 대표를 비롯해 우원식 전 국회의장, 정 후보 캠프 총괄선대본부장인 이해식, 종합상황본부장·지원본부장인 채현일 의원 등을 비롯해 상임선대위원장인 이인영·서영교·김영배·박주민·전현희 의원 등이 총출동했다. '대한경제부흥회' 저자 이광수 광수네복덕방 대표, 박시동 시동위키 대표, 안진걸 민생경제연구소 소장도 무대에 섰다. 배우 이기영·손병호 등 문화예술계 종사자도 참석했다.

2일 청계광장에서 선거유세를 하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 정청래 민주당 대표 [사진=정원오 캠프]

정 후보는 연설을 시작하며 "서소문 사고와 대전 화재 사고로 유명을 달리한 희생자 여러분의 명복을 빈다"라며 "생명과 안전보다 중요한 것은 없다. 안전을 등한시하는 시장은 후보 자격이 없다. 서울시는 안전한 서울시로 거듭날 것"이라고 언급했다.

정 후보는 "저는 낡은 공장지대였던 성수동을 세계적인 핫플레이스로 만들고 성수동 기업을 10년 전 비해 2배로 늘렸다. 일자리를 늘리고, 성동 경제를 활성화했다. 그 힘으로 검증받은 능력으로 서울 경제 살려내겠다"고 피력했다.

또 정 후보는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 서울 경제성장률을 하락시키고 부동산 정책을 지키지 않았다며 맹공을 펼쳤다. 그는 "무능하기만 한 줄 알았던 후보가 최근 보니 무책임하기도 하다. 주거와 경제에 대한 약속을 왜 못 지켰냐고 하니 전임자를 탓하고, 이제는 이재명 대통령을 탓한다"라고 질책했다.

이어 "오 후보는 이재명 대통령에게 배워야 하는 사람이지 발목 잡을 사람은 아니지 않냐"라며 "오 후보는 이재명 대통령에게 많이 배우는 시간을 가져라. 그래서 국민이 왜 이재명 대통령을 사랑하고 아끼는지 반성 속에서 뉘우치시기 바란다"고 꼬집었다.

정 후보 전 연설을 진행한 정 대표는 "이재명 대통령에게 힘을 실어드리는 선거"라고 강조했다. 이명박·박근혜 전 대통령이 최근 각각 서울시장과 대구시장 유세에 나선 것을 꼬집어 "감옥 3인방을 역사 속으로 보내야 한다"고도 했다.

그는 전국 민주당 광역단체장 후보 이름을 연호했다. 그중 김부겸 민주당 대구시장 후보를 짚어 "김부겸 후보 정말 잘 부탁한다"고 강조하기도 했다.

2일 청계광장에서 선거유세를 하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 [사진=정원오 캠프]

◆ 서울 광진·성동서 시작한 선거운동…청계광장·송파서 마무리

앞서 정 후보는 공식 선거운동이 시작된 지난달 21일 서울 광진·성동구와 강남·서초구를 방문했다. 첫 행선지로는 광진구 동서울우편집중국을 찾아 직접 소포를 분류했고, 이후 3선 구청장을 지낸 '텃밭'인 성동구 왕십리역 광장에서 출정식을 가졌다.

마지막 일정으로는 서울 중심부이자 민주당의 전통적인 합동 유세장소인 청계광장으로 낙점됐다. 관련해 정 후보는 이날 오전 기자들에게 "청계광장은 그 자체로도 의미가 있다. 늘 민주당이 마지막 합동 유세를 해 왔던 전통이 있다"라며 "당과 협의해 전당 차원에서 당력을 총집중할 것"이라고 설명했다.

정 대표도 11시경 서울 서대문구 연희동 일대를 돌며 유세할 방침이다. 이날 정 대표는 유세를 마치고 기자들과 만나 "접전 지역은 큰 표차가 아니라 적은 표차로 성과가 날 가능성이 높다"라며 "내일 오후 5시59분까지 투표를 독려할 것"이라고 언급했다.

청계광장 유세를 마친 정 후보는 저녁 동안 강남구·강동구·송파구 도보유세에 나선다. 논현동 먹자골목과 천호로데오거리, 천호1동 주민센터, 송파공영차고지를 돌며 선거 운동을 진행할 예정이다. 이어 오후 11시40분경 복정역 환승센터에서 소회를 발표할 계획이다.

한편 지난달 29~30일 양일간 진행된 사전투표에서 전체 유권자 4464만9908명 중 1049만8411명이 투표해 사전투표율 23.51%를 기록했다. 지난 2013년 사전투표 도입 후 지방선거에서 역대 최고 기록이다.

100wins@newspim.com