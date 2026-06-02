[6·3 지선 인천] 박찬대·유정복 "일할 기회 달라" 마지막 호소

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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =6·3 인천시장 더불어민주당의 박찬대 후보와 국민의힘 유정복 후보는 공식 선거운동 마지막 날인 2일 인천 전역을 돌며 "지역을 위해 일할 기회를 달라"고 호소했다.

이들 후보들은 시차를 두고 인천 남동구 롯데백화점 인근 거리에서 마지막 집중 유세를 하면서 소회를 밝히고 유권자들에게 한 표를 부탁했다.

인천시장 후보 더불어민주당 박찬대(왼쪽)· 국민의힘 유정복 [사진=각 후보 선거 캠프]

민주당 박 후보는 이날 오전 부터 영종도 운서역과 검암역에서 출근하는 시민 상대로 막판 표심 잡기를 시작했다.

박 후보는 전날 한화에어로스페이스 대전공장 폭발 사고로 인한 사상자를 애도하는 의미에서 음악과 율동을 중단하고 차분한 분위기에서 선거운동을 이어갔다.

그는 롯데백화점 마지막 유세에서 "일 잘하는 이재명 정부, 일 잘하는 민주당이 있다. 이제 일 잘하는 인천시장만 있으면 된다"며 "인천의 새로운 도약을 위해 박찬대에게 압도적인 힘을 실어달라"고 했다.

박 후보는 앞서 사회관계망서비스(SNS)에 "오늘 자정 선거운동이 모두 끝난다"며 "모든 것을 쏟아부었고 후회 없이 뛰었으며 오직 인천의 미래만 생각했다"고 밝혔다.

그는 "거리에서 만난 수많은 얼굴을 기억하고 맞잡은 두 손의 온기를 잊지 않겠다"며 "시민 여러분의 간절한 목소리를 가슴 깊이 새겼다"고 덧붙였다.

국민의힘 유 후보도 이날 인천 남동구를 시작으로 부평, 계양, 서해, 영종, 연수구에서 순회 유세를 진행했다. 이후 문학야구장 유세를 거쳐 오후 7시 30분부터 구월 로데오광장에서 총집결유세를 했다.

유 후보는 이 자리에서 "손 흔들어주시고 힘내라고 외쳐주신 시민 여러분들이 있어 포기하지 않을 수 있었다"며 "지난 나흘간 철야 유세를 다니며 눈꺼풀이 감기고 다리가 무거워질 때마다 시민 여러분들의 응원을 떠올렸다"고 감사를 표했다.

그러면서 "이번 선거는 진실을 찾아가는 과정"이라며 "유권자들께서 TV 토론을 보고 드디어 누가 인천을 사랑하며, 누가 진실한지 확인하셨으니 현명한 선택을 해주시리라 믿는다"고 지지를 호소했다.

앞서 유 후보는 '300만 인천시민 여러분께'라는 제목의 대시민 호소문을 발표했다.

그는 "불리한 환경 속에서 시작한 선거였으나 단 한 순간도 포기하지 않았다"며 "골목 어귀에서, 시장 한 편에서, 아파트 입구에서 손을 흔들면서 '유정복, 힘내'를 외쳐 주신 여러분의 손길 하나하나가 저를 다시 일으켜 세웠다"고 했다.

이어 "달콤한 말보다 묵묵히 성과로 인천을 키우고 권력자가 아닌 시민만을 바라보며 걸어온 저를 여러분은 지켜봐 왔다"며 "여러분의 판단과 믿음을 믿겠다"고 했다.

hjk01@newspim.com