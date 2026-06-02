병무청·부영그룹, 병역명문가에 리조트 숙박 최대 42%·골프 그린피 최대 54% 할인

AI 핵심 요약beta
- 병무청이 2일 부영그룹과 병역명문가 우대 협약을 맺었다
- 부영 레저시설 숙박은 최대 42%, 골프 그린피는 최대 54% 할인된다
- 병무청은 병역명문가 예우 확대와 병역이행 존중 분위기 확산을 강조했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
전국 3개 리조트·3개 골프장서 주중 기준 최소 7%~최대 54% 감면
"성실한 병역이 실질적 혜택으로 돌아가는 사회 만들 것"
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 병무청과 부영그룹이 병역명문가에게 호텔·리조트 숙박과 골프장 그린피를 최대 54%까지 깎아주는 우대 협약을 맺었다. 병무청은 2일 서울 중구 부영그룹 본사에서 부영그룹과 병역명문가 우대 협약식을 열고 업무협약서에 서명했다.
이번 협약은 병역 의무를 성실히 이행한 병역명문가 예우를 강화하고, 병역이행을 자랑스럽게 여기는 사회 분위기를 확산하기 위한 취지다. 병무청은 지금까지 전국 242개 지방자치단체에서 관련 조례를 제정하게 하고, 2000여 개 국공립·민간 기관과 협약을 맺어 병역명문가에게 이용료 감면 등 우대 혜택을 제공해 왔다.
병역명문가는 앞으로 부영그룹이 운영하는 레저시설을 이용할 때 시즌과 요일에 따라 차등을 두되, 주중 기준 숙박료는 최소 17%에서 최대 42%, 골프장 그린피는 최소 7%에서 최대 54%까지 할인받는다. 할인 대상 시설은 제주부영호텔&리조트, 무주덕유산리조트, 오투리조트(태백) 등 호텔·리조트 3곳과 제주부영컨트리클럽, 제주더클래식컨트리클럽, 순천부영컨트리클럽 등 골프클럽 3곳이다.
부영그룹은 국가유공자 집 고쳐주기 사업 등 '나라사랑' 사회공헌 활동을 꾸준히 이어온 기업으로, 이번 협약으로 병역명문가 지원 영역을 넓히게 됐다.
홍소영 병무청장은 "병역명문가 우대협약에 동참해 준 부영그룹에 감사한다"며 "성실하게 병역을 이행한 사람들이 실질적인 혜택을 받을 수 있도록 병역명문가 예우 확대를 위해 노력하겠다"고 말했다.
gomsi@newspim.com