트럼프, 출시 전 AI 모델 정부 사이버보안 테스트 행정명령

AI 핵심 요약beta
- 도널드 트럼프 대통령이 2일 강력한 AI 모델의 출시 전 정부 사이버보안 테스트를 요청하는 행정명령에 서명했다
- 행정명령은 정부 기관들이 최대 30일간 모델을 시험하고 사이버 방어 강화를 추진하도록 지시했다
- 미 정부는 AI 규제에 소극적이던 기조를 바꿔 AI 보안 모니터링과 클리어링하우스 구축 등 적극적 관리에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
재무부 산하 'AI 사이버보안 클리어링하우스' 신설
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 주요 인공지능(AI) 개발사들이 가장 강력한 모델을 출시하기 전 정부 사이버보안 테스트를 받도록 자발적 제출을 요청하는 행정명령에 서명했다. 앤스로픽의 미토스 같은 강력한 새 AI 시스템에 대한 미국 정부의 보안 우려가 고조되는 가운데 나온 조치다.
이번 행정명령은 재무부와 국방부, 상무부, 국토안보부와 기타 정부 관료 및 기관들에게 AI 개발사들과 모델 테스트 합의를 확보하도록 지시한다. 명령에 따르면 미국 정부 기관들은 모델이 정부 외 기관에 공개되기 전 최대 30일 동안 테스트할 수 있다. 또한 명령은 정부 전반의 사이버 방어 강화를 강조하도록 지시한다.
이번 행정명령은 미국 정부가 AI에 대한 전략을 전환해 AI 기술의 능력 모니터링에서 보다 적극적인 역할을 맡겠다는 의지로 풀이된다.
집권 이후 트럼프 대통령은 연방 정부가 기술 부문에 손을 떼는 접근법을 취해야 한다고 밝혀왔으며 자신이 반대하는 AI 규제 채택을 주에 권장하지 않으려 노력해왔다.
자발적 테스트 도입 결정은 신규 모델 출시 지연이나 보안 우려에 대응하기 위한 기업의 성능 변경 요구로 이어질 경우 업계 수익에 타격을 줄 수 있다.
이번 행정명령에는 재무장관에게 AI 산업 및 핵심 인프라 운영자들과 자발적 협력하에 AI '사이버보안 클리어링하우스를 구성하도록 요청하는 내용도 담겼다.
AI 사이버보안 클리어링하우스는 AI 모델이나 소프트웨어에 숨어 있는 보안 허점을 정부와 기업이 함께 찾아내고 검증한 뒤 보완 작업이 중복되거나 충돌하지 않도록 조율하는 역할을 맡게 된다. 또한 어떤 취약점부터 우선 수정해야 할지를 정하고 보안 패치를 신속히 배포하는 일도 담당한다.
mj72284@newspim.com