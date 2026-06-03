뉴욕증시, AI 열기 vs 미·이란 협상 우려에 완만히 상승…다우·S&P500 최고치

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[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 2일(현지시간) 일제히 상승 마감했다. S&P 500과 다우는 사상 최고 종가를 새로 썼다. 인공지능(AI) 열기가 위험 자산 선호를 견인한 반면 호르무즈 해협 재개와 수개월간 이어진 미·이란 전쟁 종식 협상에서 비롯된 긴장이 상승 폭을 제한했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 228.91포인트(0.45%) 상승한 5만 1307.79에 마감했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 9.82포인트(0.13%) 상승한 7609.78, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 7.09포인트(0.03%) 오른 2만 7093.90을 각각 기록했다.

소형주는 AI 주식을 둘러싼 지속적 열기의 최대 수혜자 중 하나가 됐다. 필라델피아 반도체 지수도 이날 5%대 상승했다. 다만 최근 몇 달간 AI 혼란 우려로 타격을 입었던 소프트웨어·서비스 지수는 약세로 마감했다.

휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE)의 견조한 실적과 알파벳의 자금 조달 약속은 AI 인프라 구축에 대한 자신감을 강화했다. 이날 HPE는 19.47% 급등했다.

호라이즌 인베스트먼츠의 마이크 딕슨 포트폴리오 운용 책임자는 "시장이 표면적으로는 다소 잠잠해 보이지만 이면에서는 많은 일이 벌어지고 있으며 이는 올해 대부분을 설명한다"며 "AI 인프라 생태계 전반에서 엄청난 분산이 있다"고 분석했다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더 [사진=블룸버그]

그러면서 "시장은 모멘텀이 계속 이기는 이런 뜨거운 멜트업 랠리 중 하나에 진입할 수도 있다"며 "여름 끝에 우리가 훨씬 더 높은 곳에 앉아 있어도 전혀 놀랍지 않을 것"이라고 전망했다.

이란 매체에 따르면 이란 정부는 전쟁 중단을 위한 미국 제안을 검토하고 있지만 며칠간 워싱턴과 접촉하지 않고 있다. 이란은 미국의 비준수 역사와 상호 불신을 이유로 엄격한 접근법을 취하고 있다고 보도했다.

동시에 이스라엘은 이란 정부가 휴전을 좌초시킬 위협이 된다고 경고했음에도 레바논에 대한 공격을 이어가고 있다.

전쟁은 원유 가격을 끌어올려 인플레이션 우려를 다시 부각시켰으며 연방준비제도(Fed)가 연말까지 금리를 인상할 가능성을 키우고 있다. 베스 해맥 클리블랜드 연방준비은행 총재는 이날 이미 높아진 인플레이션 압박이 계속 누적되면 금리 인상이 필요해질 수 있다고 밝혔다.

경제 측면에서 노동부 보고서는 변동성이 큰 전문·비즈니스 서비스 부문이 견인한 예상 외 채용 공고 급증을 보였다. 그러나 채용, 해고, 퇴사 모두 감소해 중동 분쟁과 인플레이션 영향에 따른 불확실성 속에 노동시장 회전이 둔화되고 있음을 시사했다.

애널리스트들은 5일 발표될 5월 고용 보고서를 주시하고 있다. 미국 경제가 지난달 8만 5000개의 일자리를 추가했을 것으로 예상된다. 월간 신규 일자리 증가 폭이 26.1% 둔화된 수치다. 실업률은 4.3%를 유지할 것으로 전망된다.

알파벳은 막대한 AI 인프라 확장을 위해 버크셔 해서웨이의 투자를 포함해 800억 달러의 자기자본을 조달하려 한다고 밝혔다. 다만 주가는 이날 하락했다.

마벨 테크놀로지는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 대만 컴퓨텍스 콘퍼런스에서 이 반도체 업체를 다음 "1조 달러 기업"이라고 언급한 후 32.62% 급등했다. 엔비디아는 3월 마벨에 20억 달러를 투자한 바 있다.

비트코인 하락은 암호화폐 기업 코인베이스와 스트래티지에 타격을 줬다. 스트래티지는 9.15% 내렸다.

브로드컴은 3일 분기 실적을 발표할 예정이다. 이날 브로드컴은 4.70% 상승 마감했다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 1.93% 내린 15.74를 기록했다.

mj72284@newspim.com