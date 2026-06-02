젠슨 황, 재계 총수부터 AI 스타트업까지…'K-AI 투어' 나선다

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최태원·정의선·구광모·이해진과 연쇄 회동…AI·로봇 협력 확대 논의

네이버 1784·LG·현대차 방문 검토…스타트업 간담회도 예정

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 이번 방한 기간 국내 주요 그룹 총수들과 인공지능(AI)·로봇 스타트업 대표들을 잇달아 만나 협력 방안을 논의한다. 네이버와 LG, 현대차 본사 방문도 추진되면서 AI 반도체를 넘어 로봇과 자율주행, 소버린 AI까지 아우르는 전방위 협력 행보에 나선다는 관측이 나온다.

2일 재계와 정보기술(IT) 업계에 따르면 황 CEO는 이르면 4일 입국해 5일부터 본격적인 일정을 시작한다. 5일 저녁에는 서울 성수동 모처에서 최태원 SK그룹 회장과 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장 등과의 회동을 추진하고 있는 것으로 알려졌다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자 [사진 = 뉴스핌DB]

게임업계와의 접촉도 예정돼 있다. 황 CEO는 7일 김택진 엔씨 대표와 만나 AI 및 게임 기술 협력 방안을 논의할 것으로 전해졌다. 엔씨는 그동안 엔비디아와 게임 전시회 및 기술 협력 프로젝트 등을 통해 관계를 이어왔다.

같은 날 두산그룹 초청으로 서울 잠실야구장에서 열리는 두산 베어스 홈경기 시구자로 나선다.

이와 함께 황 CEO는 오는 8일 네이버 제2사옥 '1784' 방문도 검토 중인 것으로 전해졌다. 로봇과 디지털트윈, 클라우드 기술이 집약된 공간인 만큼 피지컬 AI 협력 논의가 이뤄질 가능성이 제기된다.

황 CEO는 같은 날 LG트윈타워와 현대차 양재 사옥도 찾아 주요 계열사 경영진과 협력 방안을 논의할 것으로 보고 있다.

황 CEO는 또 이날 서울 신라호텔에서 국내 AI·로봇 스타트업 대표들과 비공개 간담회를 진행할 예정이다. 참석 기업에는 독자 AI 파운데이션 모델 개발 사업에 참여 중인 업스테이지를 비롯해 노타, 베슬AI 등이 포함된 것으로 전해졌다.

업스테이지는 자체 거대언어모델(LLM) '솔라'를 기반으로 소버린 AI 모델 개발을 추진하고 있다. 노타는 엔비디아 그래픽처리장치(GPU) 기반 영상 분석 및 AI 경량화 기술을 보유하고 있다. 간담회에서는 AI 인프라와 모델 개발, 컴퓨팅 자원 활용 방안 등이 주요 의제로 논의될 것으로 알려졌다.

로봇 분야 스타트업들도 이번 행사에 참여한다. 엔비디아의 스타트업 육성 프로그램에 선정된 기업들이 포함될 것으로 전해지며, 황 CEO가 국내 로봇 스타트업 관계자들과 별도 만남을 갖는 것은 이번이 처음인 것으로 알려졌다.

황 CEO는 tvN 토크쇼 '유 퀴즈 온 더 블럭'(유퀴즈)에도 출연할 예정이다.

syu@newspim.com