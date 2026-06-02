최태원 회장 만난 젠슨 황 "JENSEN♡SK HYNIX"

AI 핵심 요약beta
- 젠슨 황이 2일 타이베이서 최태원 회장과 만났다
- 두 사람은 SK하이닉스 부스서 AI 메모리 제품을 살폈다
- 황 CEO는 협력 제품에 사인하며 동맹을 과시했다
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HBM 협력 과시한 젠슨 황…양사 파트너십 상징적 메시지 남겨
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 2일(현지시간) 대만 타이베이에서 열린 컴퓨텍스 2026 현장에서 SK하이닉스 전시 부스를 찾아 최태원 SK그룹 회장과 만났다. 양사는 인공지능(AI) 시대 핵심 부품인 고대역폭메모리(HBM)를 중심으로 협력을 이어오고 있는 만큼 글로벌 AI 반도체 동맹을 상징적으로 보여주는 장면이라는 평가가 나온다.
이날 황 CEO는 최 회장과 함께 SK하이닉스 부스를 둘러보며 주요 AI 메모리 기술과 전시 제품을 살펴봤다. 두 사람은 차세대 HBM과 AI 서버용 메모리 솔루션 등 전시물을 직접 확인하며 대화를 나눈 것으로 전해졌다.
특히 황 CEO는 부스에 전시된 양사 협력 제품에 직접 사인을 남기며 우호적인 관계를 재확인했다. 그는 전시 제품에 'JENSEN ♡ SK HYNIX'라는 문구를 적어 눈길을 끌었다. 양사가 AI 반도체 시장의 핵심 협력 관계임을 보여주는 상징적인 문구다.
SK하이닉스는 현재 엔비디아에 HBM을 공급하는 핵심 협력사다. AI 서버 수요 확대와 함께 양사 협력 관계도 더욱 강화되고 있다.
최 회장은 지난 1일(현지시간) 대만에서 개막한 GTC 타이베이 2026에 참석해 황 CEO의 기조연설을 직접 참관했다. 이날 행사에는 곽노정 SK하이닉스 대표도 동행했다.
황 CEO는 기조연설에서 차세대 AI 플랫폼 '베라 루빈' 로드맵과 피지컬 AI, AI 팩토리 전략 등을 소개하며 AI 생태계 확장 구상을 제시했다. 최 회장은 이를 통해 급변하는 AI 산업 흐름과 차세대 메모리 수요 변화를 점검한 것으로 전해졌다.
양사는 올해 들어서도 협력을 이어오고 있다. 최 회장과 황 CEO는 지난 2월 미국 실리콘밸리에서 만나 AI 인프라 협력 방안을 논의했으며, 3월 미국 새너제이 GTC에서도 회동한 바 있다.
SK하이닉스는 향후 고객 맞춤형 HBM과 차세대 메모리 솔루션을 앞세워 '풀스택 AI 메모리 크리에이터' 전략을 강화할 계획이다.
syu@newspim.com