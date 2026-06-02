[종합] 반복된 특별감독에도 또 인명사고…폭발 현장 CCTV·스프링클러 없었다

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2018·2019년 특별감독서 법 위반 568건 적발

노동부 "안전관리 체계 부실" 지적 후에도 폭발사고 반복

현장엔 스프링클러·CCTV도 없어…경찰 전담수사팀 구성

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 한화에어로스페이스 대전사업장에서 발생한 폭발사고로 5명이 숨지고 2명이 다친 가운데 해당 사업장이 과거 특별감독에서 수백 건의 산업안전보건법 위반 사항을 지적받았던 것으로 확인됐다. 사고가 발생한 작업장에는 스프링클러와 내부 폐쇄회로(CC)TV도 설치되지 않았던 것으로 나타나 안전관리 부실 논란이 커지고 있다.

2일 고용노동부에 따르면 노동부는 2018년 5월 대전사업장 폭발사고로 근로자 5명이 숨진 뒤 실시한 특별감독에서 총 486건의 법 위반 사항을 적발했다.

김영훈 고용노동부 장관(왼쪽 두번째)이 지난 1일 대전 유성구에 위치한 한화에어로스페이스 폭발 사고 현장을 확인하고 있다. [사진=노동부]

특별감독 결과, 사업장 내 안전보건 관리체계가 제대로 작동하지 않고 있는 것으로 드러났다. 노동부는 대전사업장 내 환경안전팀이 운영되고 있었지만 권한이 부족해 실제 안전관리 업무가 각 부서별로 분산돼 있었으며 근로자 안전·보건을 총괄하는 체계가 사실상 부재한 상태라고 지적했다.

또 유해화학물질을 취급하면서도 근로자 대상 안전·보건 교육이 충분히 이뤄지지 않았고, 물질안전보건자료(MSDS) 관리와 경고표시 부착 등 기본적인 안전조치도 미흡했던 것으로 조사됐다. 일부 작업장에서는 특별관리 대상 물질의 위험성이 근로자들에게 제대로 전달되지 않았으며 국소 배기장치 설치도 미흡한 것으로 나타났다.

작업환경 측정과 특수건강진단 역시 사전 조사 단계부터 부실하게 진행돼 일부 유해인자가 누락된 채 시행된 것으로 확인됐다.

노동부는 이 같은 문제를 이유로 대전사업장의 공정안전관리(PSM) 등급을 최하위인 M- 등급으로 강등하고, 주요 위험작업에 대한 안전운전 절차 보완과 위험성 평가 재실시 등을 권고했다. 당시 126건은 사법처리됐고 322건에는 2억6000여만원의 과태료가 부과됐다.

그러나 이후에도 사고는 반복됐다. 2019년 2월 같은 사업장에서 또다시 폭발사고가 발생해 근로자 3명이 숨졌고 노동부는 재차 특별감독에 착수했다.

2019년 특별감독에서는 한화와 협력업체를 포함해 총 82건의 법 위반 사항이 적발됐다. 이 가운데 53건은 사법처리됐고 28건에 대해서는 1억2000여만원의 과태료가 부과됐다.

당시 감독에서는 안전보건관리책임자와 안전보건관리자의 직무 수행 미흡, 작업자 안전교육 부족, 안전보건 표지 관리 소홀 등 관리 분야 위반 사항이 다수 확인됐다. 이와 함께 추락·전도 위험 시설 방치, 압력용기 안전검사 미실시, 공정안전보고서 미준수 등 안전 분야 위반 사항도 적발됐다.

결국 한화에어로스페이스 대전사업장은 2018년과 2019년 특별감독에서 총 568건의 법 위반 사항이 적발되고 179건이 사법처리됐으며, 약 3억8000만원의 과태료 처분을 받았다. 그럼에도 전날 또다시 폭발사고가 발생하면서 안전관리 시스템 전반에 대한 재점검 필요성이 제기되고 있다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 1일 오전 10시 59분쯤 대전 유성구 외삼동에 위치한 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 났다. 사진은 서울 중구에 위치한 한화 본사의 모습. 2026.06.01 yeawon2@newspim.com

한편 경찰에 따르면 이번 사고 현장에는 스프링클러와 내부 CCTV조차 설치되지 않았던 것으로 확인됐다.

대전경찰청과 대전소방본부, 한화에어로스페이스는 이날 합동 브리핑을 열고 폭발이 발생한 56동 세척공실이 면적 기준상 스프링클러 의무 설치 대상이 아니었다고 밝혔다. 내부 CCTV 역시 근로자 개인정보 보호 문제로 설치되지 않았다고 설명했다.

경찰은 오동욱 대전경찰청 수사부장을 중심으로 64명 규모의 전담수사팀을 꾸리고 사고 원인 규명에 나섰다. 경찰과 소방, 국립과학수사연구원은 합동감식을 통해 발화 지점과 인화물질 존재 여부 등을 조사하고 있으며 사망자 5명에 대한 부검도 진행할 예정이다.

앞서 지난 1일 오전 10시59분께 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장 56동 세척공실에서 폭발과 화재가 발생해 근로자 5명이 숨지고 2명이 다쳤다. 반복된 안전 관련 지적과 행정처분에도 대형 인명사고가 재발하면서 안전관리 체계 전반에 대한 책임론이 커지고 있다.

mkyo@newspim.com