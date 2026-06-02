손정의 "다음 1조달러 기업은 로봇"…휴머노이드·산업용 로봇 낙점

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알리바바·오픈AI·ARM 투자 성공…AI 플랫폼 구축

"AI 혁명은 이제 시작"…조정 오면 매수 기회

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 손정의 소프트뱅크그룹 회장이 휴머노이드 로봇과 산업용 로봇을 차세대 성장산업으로 지목하며 물리 AI(Physical AI)가 미래의 1조달러 기업을 탄생시킬 핵심 분야가 될 것이라고 전망했다. 인공지능(AI)이 디지털 영역을 넘어 현실 세계의 기계와 로봇을 움직이는 단계로 진화하면서 새로운 산업 혁명이 시작되고 있다는 진단이다.

손 회장은 1일 미국 CNBC와의 인터뷰에서 가장 기대하는 산업 분야를 묻는 질문에 "휴머노이드 로봇과 산업용 로봇 모두가 유망하다"며 "그 중심에는 물리 AI가 있다"고 말했다.

물리 AI는 AI가 소프트웨어를 넘어 로봇, 자율주행차, 산업 자동화 설비 등 실제 하드웨어와 결합해 현실 세계에서 스스로 판단하고 행동하는 기술을 의미한다. 최근 AI 업계에서는 생성형 AI 이후의 차세대 성장 동력으로 물리 AI가 주목받고 있다.

손정의 소프트뱅크그룹 회장 [사진=블룸버그]

◆ 알리바바·오픈AI·ARM 투자 성공…AI 플랫폼 구축

소프트뱅크는 그동안 알리바바, 오픈AI, ARM 등에 대한 대규모 투자로 AI 생태계 전반에 영향력을 확대해왔다.

특히 ARM을 중심으로 한 반도체 설계 역량과 오픈AI 투자 등을 통해 AI 인프라 전반에 걸친 플랫폼을 구축했으며, 이를 바탕으로 일본 대표 기업인 도요타를 제치고 일본 증시 시가총액 1위 기업으로 올라섰다.

손 회장의 이번 발언은 소프트뱅크가 프랑스에 750억유로(약 870억달러)를 투자해 AI 인프라를 구축하겠다고 발표한 직후 나왔다. 해당 계획에는 총 5기가와트(GW) 규모의 AI 데이터센터 건설이 포함된다.

시장에서는 소프트뱅크가 데이터센터와 반도체, AI 모델을 넘어 향후 휴머노이드 로봇과 산업 자동화 분야까지 투자 영역을 확대할 가능성이 높다는 분석이 나온다.

◆ "AI 혁명은 이제 시작"…조정 오면 매수 기회

손 회장은 AI 산업의 장기 성장성에 대해서도 강한 자신감을 나타냈다.

그는 AI 시장 규모가 과거 닷컴 버블 당시보다 최대 50배 더 커질 수 있다며 현재의 AI 열풍을 거품으로 보지 않는다고 강조했다.

손 회장은 "이것은 이제 시작일 뿐"이라며 "AI가 이끄는 기술 혁명은 앞으로 50년에서 100년 동안 지속될 수 있다"고 말했다.

최근 엔비디아(NVDA)를 중심으로 AI 관련 종목들이 급등하면서 시장 일각에서는 AI 버블 우려가 제기되고 있지만, 손 회장은 "조정은 언제나 존재한다"면서도 "그런 시기가 오히려 최고의 투자 기회가 된다"고 주장했다.

그는 1929년 월가 대폭락과 2000년 닷컴 버블 붕괴를 예로 들며 "당시에도 시장은 큰 폭의 조정을 겪었지만 결국 훨씬 더 높은 수준으로 상승했다"고 설명했다.

이어 "이번에도 같은 일이 벌어질 것"이라며 "중간에 조정이 나타날 수는 있지만 그것은 최고의 투자 기회가 될 것"이라고 말했다.

시장에서는 손 회장의 이번 발언이 단순한 AI 낙관론을 넘어 소프트뱅크가 향후 물리 AI와 로봇 산업을 미래 핵심 투자처로 보고 있다는 점을 분명히 드러낸 것으로 해석하고 있다. 특히 AI가 현실 세계와 결합하는 단계로 진화하면서 휴머노이드 로봇과 산업 자동화 시장이 차세대 성장 축으로 부상할 가능성에 관심이 집중되고 있다.

koinwon@newspim.com