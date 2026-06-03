[6·3 투표율] 오전 9시 전국 7.4%…2022년보다 1.4%p 높아

AI 핵심 요약beta
- 중앙선관위가 3일 오전 9시 기준 투표율 7.4%를 집계했다
- 전체 선거인 4464만여명 중 332만여명이 투표했다
- 강원·대구가 9.2%로 최다, 광주는 4.8%로 최저였다
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강원·대구 투표율 9.2%로 가장 높아…경북·경남·충남 순
[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 6·3 지방선거 투표날인 3일 오전 9시 기준 전국 투표율이 7.4%로 집계됐다. 2022년 제8회 전국동시지방선거 같은 시간대 투표율(6.0%)보다 1.4%포인트(p) 높은 수준이다.
중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 6시부터 시작된 투표에서 전체 선거인 4464만9908명 가운데 332만829명이 투표를 마쳤다.
이번 지방선거 오전 9시 기준 투표율은 2022년 제8회 지방선거(6.0%)보다 1.4%p, 2024년 제22대 총선 동시간대 투표율(6.9%)보다 0.5%p 높다. 반면 2025년 제21대 대선 동시간대 투표율(9.2%)에는 미치지 못했다.
지역별로는 강원·대구가 각각 9.2%로 가장 높은 투표율을 기록했다. 이어 경북 9.0%, 경남 8.5%, 충남 8.4% 순이었다. 반면 광주는 4.8%로 가장 낮았고 세종 5.9%, 전북 6.0%, 전남 6.3%가 뒤를 이었다.
이날 선거는 오후 6시까지 진행되며, 유권자들은 신분증(주민등록증, 복지카드, 운전면허증, 학생증 등)을 지참하고 주민등록지 관할 투표소에 가서 투표하면 된다.
한편 지난달 29~30일 진행된 사전투표 투표율(23.51%)은 오후 1시부터 투표율 수치에 반영된다.
hyun9@newspim.com