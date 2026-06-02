[6·3 지선 D-1] 정청래 "이재명 정부와 손발 맞는 지방정부 필요…1번 찍어달라"

"국민의힘 심판해서 내란 청산하고 국가 정상화해야"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 정청래 더불어민주당 대표는 6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 "이재명 대통령이 잘하고 있다고 생각한다면, 이재명 대통령에게 힘을 실어드리고 싶다면 기호 1번 더불어민주당에 투표해 달라"며 유권자들에게 지지를 호소했다.

정 대표는 이날 오후 국회에서 '대국민 투표 호소 기자회견'을 열고 "이번 선거는 일 잘하는 이재명 대통령처럼 일 잘하는 지방정부를 세우는 선거"라며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 정청래 더불어민주당 대표 겸 총괄상임선거대책위원장이 2일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 대국민 투표 호소 기자회견에서 발언을 하고 있다. 2026.06.02 jk31@newspim.com

정 대표는 "이재명 대통령의 지역별 공약이 읍·면·동 단위까지 제대로 실현되기 위해서는 이재명 정부와 손발이 맞는 지방정부, 지방일꾼이 필요하다"며 "이재명 대통령이 속해 있는 정당인 민주당 후보들을 뽑아야 정부 예산도 더 많이 가져오고 지역 현안도 더 쉽게 해결할 수 있다"며 집권 여당 프리미엄을 강조했다.

또 이번 선거는 내란을 청산하고 대한민국을 정상화하는 선거라며 민주당에 대한 압도적인 지지를 호소했다.

정 대표는 "내란과의 전쟁은 아직 끝나지 않았다"며 "지금 대한민국은 12·3 비상계엄 내란을 완전히 청산하고 이재명 정부와 함께 활기찬 미래로 나아가느냐, 아니면 다시금 내란의 망령에 발목 잡히느냐 절체절명의 기로에 서 있다"고 주장했다.

그러면서 "국민의힘은 이번 지방선거에서 대놓고 내란 공천, 공천 내란을 자행했다"며 "윤석열 대통령 시절에 공천된 무능한 광역단체장 11명을 단 한 명도 교체 없이 그대로 후보로 내세웠다"고 비판했다.

이명박·박근혜 전 대통령의 유세 지원 행보에 대해서도 "국정농단으로 탄핵당해 감옥에 갔다 왔던 박 전 대통령이 영남권과 충청권만 골라 돌아다니고, 부정부패로 감옥에 다녀온 이 전 대통령도 보수를 결집시키겠다며 사방팔방 누비는 꼴을 목도하고 있다"며 "이는 과거로의 퇴행이자 민주주의 파괴 행위"라고 직격했다.

정 대표는 "내란을 옹호하는 반헌법·반민주 세력, 부정부패와 국정농단으로 얼룩진 과거로 퇴행시키려는 국민의힘은 이번 지방선거에서 민심의 냉철한 심판을 받아야 한다"며 "국민 여러분의 한 표, 한 표가 매우 중요한 이유"라고 말했다.

이번 선거의 사전투표율이 역대 최고치인 23.51%를 기록한 데 대해서는 "사전투표 부정선거론을 외치며 국민을 현혹하는 자들의 주장이 얼마나 민심과 괴리가 있는지를 여실히 증명해주고 있다"며 "여전히 준동하고 있는 내란 세력을 완전히 청산하고 대한민국을 정상화하라는 국민들의 간절한 염원이 담긴 결과"라고 해석했다.

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