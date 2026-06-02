NH투자증권, NH농협금융지주 대상 유상증자 결정

AI 핵심 요약beta
- NH투자증권이 2일 NH농협금융지주 대상 4000억 원 증자를 결정했다
- IMA 등 기업금융·모험자본 확대용 자본을 확보하려고 했다
- 일부 자금은 리테일 신용공여 한도 확대에도 쓰기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권은 최대주주인 NH농협금융지주를 대상으로 총 4000억 원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 2일 밝혔다.
이번 증자는 핵심 신사업인 IMA(종합투자계좌) 및 이와 연관된 기업금융·모험자본 투자 확대에 필요한 자본을 확보하기 위한 것이다. IMA 사업은 NH투자증권이 고객 자금을 기업금융과 모험자본에 투자하는 동시에 원금 이상의 안정적인 상환역량을 갖춰야 하는 구조로, 기존 사업 대비 높은 자본여력과 재무건전성이 요구된다.
NH투자증권의 1분기 기준 영업용순자본비율은 159.3%로 주요 경쟁사 대비 낮은 수준이다. 회사는 이번 자본 확충을 통해 IMA 사업역량을 강화하고 고객과 시장의 신뢰를 확보해 나갈 계획이라고 밝혔다.
조달 자금의 일부는 리테일 신용공여 한도 확대에도 활용된다. 최근 증시 활성화로 투자자들의 신용공여 수요가 증가하고 있으나, 자기자본에 연동된 한도 제약으로 적시 대응에 어려움이 있었다.
윤병운 NH투자증권 대표이사는 "이번 유상증자는 단기적인 자본 확충을 넘어 미래 성장사업 경쟁력을 확보하기 위한 전략적 결정"이라며 "확보된 자본을 효율적으로 활용해 수익성과 기업가치를 높이고, 궁극적으로 주주가치 제고로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com