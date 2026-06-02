정희용 "李대통령 국무회의 '취소' 발언, 공소취소 연상시켜…오해사기 충분"

AI 핵심 요약beta
- 정희용 국민의힘 선대본부장이 2일 이재명 대통령의 발언을 공소취소 연상 발언이라 비판했다
- 대통령의 '사과하고 취소' 발언이 민주당의 공소취소 시도 의심 키운다고 주장했다
- 검찰 압박 메시지이자 선거 후 공소·재판 취소 본격화 신호라며 국민의힘 지지를 호소했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정희용 국민의힘 선거대책본부장은 2일 이재명 대통령이 국무회의에서 언급한 '취소' 발언과 관련해 "대통령의 범죄를 지우기 위한 공소취소를 연상시켜 오해를 사기에 충분하다"고 비판했다.
정 본부장은 이날 입장문을 통해 "오늘 국무회의에서 이재명 대통령은 대검찰청의 국정 성과 보고를 들은 뒤 검찰총장 직무대행에게 '누구나 잘못할 수 있다. 잘못하면 사과하고 취소하는 것'이라고 말했다"며 이같이 밝혔다.
그는 "검찰의 성찰을 주문한 취지라고 볼 수도 있겠지만 정권과 민주당의 속내를 그대로 드러낸 것 아니냐는 의심을 사기에 충분해 보인다"고 주장했다.
이어 "민주당은 대통령의 범죄를 지우기 위한 공소취소에 당력을 집중하며 온갖 수단을 총동원하고 있다"며 "이런 상황에서 '무오류의 함정에 빠지면 안 된다', '잘못하면 사과하고 취소하는 것'이라는 대통령의 발언은 불필요한 오해를 키울 수 있을 것"이라고 말했다.
또 "특히 검찰총장 직무대행을 향한 발언인 만큼 압박성 메시지로 해석될 여지도 적지 않다"며 "선거 기간으로 잠시 멈춘 공소취소, 재판취소 시도가 선거 이후 다시 본격화하는 시그널은 아닌지 벌써부터 걱정이 크다"고 했다.
정 본부장은 "내일 꼭 투표장으로 향해 달라"며 "독주와 오만을 견제할 최소한의 힘을 국민의힘에 보내주시기를 간절히 호소드린다"고 덧붙였다.
oneway@newspim.com