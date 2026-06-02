대신밸런스제20호기업인수목적, 코스닥 신규상장

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 2일 대신밸런스제20호SPC의 코스닥 상장을 승인했다
- 매매거래는 6월 5일 시작되며 상장일 VI는 적용되지 않는다
- 공모가는 2000원, 총 130억원 조달해 14개 분야와 합병을 추진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소는 2일 대신밸런스제20호기업인수목적의 코스닥시장 신규상장을 승인했다고 밝혔다. 매매거래는 오는 6월 5일부터 개시된다. 상장 당일에는 변동성완화장치(VI)가 적용되지 않는다.
대신밸런스제20호기업인수목적은 2025년 11월 7일 설립됐으며, 본점은 서울특별시 중구 삼일대로 343에 있다. 대표이사는 최종태이며, 임직원 수는 5명이다. 최대주주는 밸류링크드파트너스(지분율 2.97%)다.
종목코드는 A0134X0이며, 공모가는 2000원(액면가 100원)이다. 공모 주식 수는 650만 주(공모비율 73.0%)로, 상장예정주식수는 674만 주다. 총 공모금액은 130억 원이며, 공모자금 전액(100%)은 KB국민은행에 예치된다. 주관회사는 대신증권이다.
합병 대상 업종은 ▲신재생에너지 ▲바이오제약·의료기기 ▲2차전지 ▲LED 응용 ▲그린수송시스템 ▲탄소저감에너지 ▲고도 물처리 ▲디지털콘텐츠·게임 및 엔터테인먼트 ▲로봇 응용 ▲신소재·나노융합 ▲고부가 식품산업 ▲자동차 부품제조 ▲IT 및 반도체 ▲기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 등 14개 분야다.
dconnect@newspim.com