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인도 기업들, 정부의 원전 시장 개방에 맞춰 사업 진출 채비

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AI 핵심 요약

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  • 인도 정부가 민간에 원전 시장을 개방하며 타타·아다니 등이 원전 건설 승인을 추진하고 있다.
  • 인도는 2047년까지 원전 설비를 8.89GW에서 100GW로 확대하고, 샨티스 법으로 정부 독점제를 폐지했다.
  • 부지 확보·규제 등 난제가 남았지만 정부는 제한구역 축소와 SMR 도입 등으로 민간 참여와 원전 확대를 밀어붙이고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

타타, 원전 지을 3개 부지 확정...2년 내에 2기 건설 승인 받고 7년 내 가동 목표
아다니·릴라이언스 등, 마하라슈트라주에 원전 건설 추진

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 인도 정부가 원자력 발전 부문의 민간 개방을 추진하고 있는 가운데, 인도 대기업들이 원전 시장 진출에 속도를 내고 있다.

인도 최대 기업집단 타타 그룹의 전력 계열사인 타타 파워(Tata Power)와 아시아 최고 부호 가우탐 아다니가 이끄는 아다니 그룹(Adani Group) 등이 현재 원자력 발전소 건설을 위한 정부의 승인 절차를 밟고 있다고 파이낸셜타임스(FT)가 1일 보도했다.

타타 파워의 프라비르 신하(Praveer Sinha) 최고경영자(CEO)는 FT와의 인터뷰에서 "인도 3개 주(州)에 걸쳐 원전 부지를 확보했다"며 "(후보지들에) 220MW급 원전(원자로) 2기 건설에 대한 승인을 2년 내에 받고 7년 안에 가동을 시작할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

타타 파워의 전체 포트폴리오에서 원자력이 차지하는 비중은 아직 미미한 수준이다. 16.7GW의 발전 용량 중 절반 이상을 석탄 발전소가 담당하고 있는 상황에서, 타타 파워는 2030년까지 신재생에너지 비중을 70%까지 늘린다는 계획이다.

다만 날씨에 따라 발전량이 들쭉날쭉한 신재생에너지 발전의 간헐성 문제는 여전히 해결해야 할 과제로, 지난 1~3월 분기 타타 파워의 태양광 설비 이용률은 23%, 풍력은 12%에 그쳤다.

신하 CEO는 "원자력 발전은 태양광 및 풍력 발전을 보완해 청정에너지의 안정적인 '기저부하'를 제공할 수 있다"며, "건설 기간이 길다는 단점에도 불구하고 현재 원전 외에는 이 문제를 해결할 수 있는 기술이 없다"고 강조했다.

신하 CEO는 "다소 시간이 걸리는 장기 과제이긴 하지만 분명히 실현될 일"이라며, "이는 불가피한 선택이며 장기적으로 훌륭한 청정에너지 공급원이 될 것"이라고 말했다.

인도에서 가장 부유한 지역으로 꼽히는 마하라슈트라주는 지난달 아다니 그룹, 무케시 암바니의 릴라이언스 인더스트리(Reliance Industries), 국영 국가전력공사(NTPC) 등으로부터 총 25.4GW 규모의 원전 프로젝트를 유치했다며, 총 투자액이 670억 달러(약 101조 7261억 원)에 달할 것이라고 발표했다.

[AI 일러스트=홍우리]

세계 최대 인구 대국인 인도는 현재 세계 3위의 탄소 배출국으로, 급성장하는 경제의 전력 수요를 감당하기 위해 전력 생산의 약 70% 이상을 석탄 발전에 의존하고 있다. '2070년 탄소 중립' 목표 달성을 위해 재생에너지 및 원자력 등 비화석 연료 기반 발전 비중을 늘려야 하는 상황에서 이란 전쟁으로 촉발된 에너지 위기가 원전에 대한 관심을 자극했다고 FT는 지적했다.

탄소 중립 목표 달성을 위한 중기 과제로 인도 정부는 2047년까지 원자력 발전 용량을 현재의 8.89GW에서 100GW로 늘린다는 목표를 세웠다. 이러한 상황에서 인도 연방의회는 지난해 12월 이른바 '샨티스(SHANTIS, Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transformation of India)' 법안을 가결, 원전 사업의 정부 독점제를 파기하고 민간 기업의 원전 부문 진입을 허용하기로 했다. 인도 민간 기업들 또한 원자력 발전소와 원자로를 건설하고 소유·운용할 수 있게 된 것이다.

인도 정부는 그동안 원전 부문을 개방하지 않았다. 1962년 제정된 '원자력법'에 따라 국가가 원자력 산업을 철저히 독점해 왔고, 1984년 인도 중부 마디아프라데시주 보팔에서 발생한 가스 누출 사고로 수천 명이 숨진 뒤에는 화학 물질 및 환경 규제를 강화하며 산업 전반의 통제 수위를 더욱 높였다.

인도는 1956년 아시아 최초로 연구용 원자로를 가동하고 1969년에는 자국 첫 상업용 원자로를 가동했다. 현재 전국에 24개의 원자로를 가동 중이지만, 모두 국영 원전업체인 인도원자력공사(NPCIL)가 운용하고 있다.

인도 원자력부를 이끄는 지텐드라 싱(Jitendra Singh) 국무장관은 샨티스 가결에 대해 "과거의 금기를 깨뜨리고 전통적으로 베일에 가려져 있던 분야를 전면 개방하는 계기가 될 것"이라고 언급했다.

번스타인의 인도 산업 기업 부문 책임자인 니킬 니가니아는 인도 내 원전 건설에 평균 10년이 소요된다는 점을 지적하며, "인도 정부는 건설 기간을 단축하기 위해 민간 기업 참여를 장려하고 있다"고 지적했다.

다만, 의회의 샨티스 가결로 민간 기업의 원전 부문 진입 문은 열렸으나, 민간 부문의 프로젝트 개발 속도를 높일 수 있는 최종 세부 규정은 여전히 제정 단계에 머물러 있다.

지난 4월 인도 정부 관료, 규제 당국, 관련 기업들이 참여한 회의 보고서에 따르면, 까다로운 부지 확보 절차가 원전 건설의 최대 걸림돌로 작용하고 있는 것으로 확인됐다. 현재 인도 정부와 규제 당국은 민간 기업의 빠른 원전 건설을 지원하기 위해 주민 거주가 전면 금지되는 원전 주변 1km 제한 구역을 최대 절반(500m)까지 축소하는 방안에 '원칙적으로 합의'한 것으로 알려졌다.

니가니아는 "누구도 자신의 집 마당에 원전이 들어서는 것을 원치 않기 때문에 건설 기간이 길어지고 프로젝트가 무산되기도 한다"면서도 "하지만 정부의 추진 의지가 매우 강력하다"고 전했다.

한편, 폐기물 처리와 우라늄 등 연료 조달은 앞으로도 계속해서 인도 정부가 관리·감독할 예정이다.

인도 정부는 2033년까지 자체 설계한 소형모듈원자로(SMR)를 최소 5기 이상 건설한다는 계획이며, 이를 위해 수십억 달러의 예산을 책정했다. SMR 기술은 통상 300MW 미만의 전력을 생산하며, 기존 대형 원전에 비해 건설 기간이 짧고 비용이 적게 든다는 장점이 있다.

hongwoori84@newspim.com

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격전지 평택을·부산 북갑 판세는 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거를 하루 앞두고 국회의원 재보궐선거가 치러지는 경기 평택을과 부산 북구갑이 여야 모두 '단일화 없는 정면 승부' 속 최대 격전지로 자리잡아 끝까지 결과를 예측하기 쉽지 않다. 두 지역 모두 '초접전' 3자 구도가 끝까지 유지되면서 막판 표심의 미세한 이동이 승패를 가를 것이라는 관측이 나온다. 지난 5월 14일 제9회 전국지방동시선거 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 더불어민주당 김용남, 국민의힘 유의동, 조국혁신당 조국, 진보당 김재연, 자유와혁신 황교안 후보가 후보 등록을 마쳤다. [사진=뉴스핌 DB] ◆ 평택을, 민주·보수 모두 단일화 무산...김용남·유의동·조국 3자 초접전 경기 평택을에선 김용남 더불어민주당 후보, 유의동 국민의힘 후보, 조국 조국혁신당 후보가 오차 범위 내 접전을 벌이며 3자 구도가 굳어졌다. 프레시안이 한국사회여론연구소(KSOI)에 의뢰해 지난달 25~26일 평택을 유권자 703명을 대상으로 무선 자동응답(ARS) 방식으로 진행한 후보 지지도 조사 결과, 김 후보 21.4%, 유 후보 21.2%, 조 후보 23.4%로 오차 범위 내 접전이 펼쳐졌다. 김재연 진보당 후보와 황교안 자유와혁신 후보도 각각 9.4%, 12%를 기록했다. 3자 후보들의 우열을 가릴 수 없는 상황에서 김재연, 황교안 후보의 지지율이 10% 안팎으로 기록되자 단일화 문제가 평택을 판세를 뒤흔들 막판 변수로 떠올랐다. 그러나 범민주 진영에서 김용남, 조국, 김재연 후보 사이의 단일화 논의가 사실상 불발됐고, 보수 진영에서도 유 후보와 황 후보의 단일화 논의가 중단됐다. 양측 모두 '핵심 키'였던 단일화 카드가 무산되면서 뚜렷한 '1강' 없는 3자 구도가 이어질 전망이다. 김재연 후보는 지난달 28일 CBS 라디오에 출연해 "(단일화) 필요성을 느끼지 못한다. 지금 상황이 또 반드시 단일화를 해야 할 정도의 국면이 아니라고 생각하기 때문에 이 부분에 대해서는 완주 의지를 제가 계속 밝힌 바가 있다"라고 선을 그었다. 황 후보도 단일화 없는 '완주' 기류가 굳어졌다는 평가가 나온다. 유 후보는 이날 SBS 라디오에 출연해 "단일화하자고 제안했는데 사퇴하라고 하면 드릴 말씀이 없다"면서도 "지금 지역에선 흩어진 보수 목소리를 하나로 합쳐야 된다는 열망, 민심이 굉장히 크게 움직이고 있다"라고 가능성을 열어뒀다. ◆ 부산 북구갑, 한동훈 '상승세' 속 보수 분열…끝까지 안갯속 부산 북구갑은 하정우 더불어민주당 후보, 박민식 국민의힘 후보, 한동훈 무소속 후보의 3자 구도가 이어지는 가운데, 최근 여론조사에선 한 후보의 상승세가 두드러진다. MBC가 코리아리서치에 의뢰해 지난달 26~27일 북구 갑 거주 만 18세 이상 500명을 대상으로 휴대전화 가상 번호 전화면접으로 실시한 여론조사에서 하 후보 37%, 한 후보 43%로 오차범위 내 접전이다. 박 후보 14%를 기록했다. 지난달 19일 공표 조사에 비해 한 후보는 10%p 상승한 반면, 박 후보는 6%p, 하 후보는 1%p 하락하면서 보수 지지층이 한 후보 쪽으로 결집하고 있다는 평가다. 이런 기류 속에 보수 단일화는 끝내 성사되지 못한 분위기다. 같은 조사를 살펴보면 범야권 후보 단일화 필요성을 묻자 '필요하지 않다'는 응답이 56%로 '필요하다'(33%)보다 20%p 이상 높게 나타났다. 이러한 상황에서 야권 후보들은 단일화 문제를 놓고 거센 설전을 이어갔다. 삭발 투혼을 불사하며 완주 의지를 내비친 박 후보는 지난 28일 자신의 페이스북에 한 후보를 겨냥하며 "가짜 보수인 주제에 국민의힘 이름 훔쳐 쓰려고 하는 게 딱하다. 무소속 (후보) 뽑으면 당내 분열이라는 비극을 반복하며 이재명 정부의 폭주만 도와주는 꼴"이라고 힐난했다. 이에 한 후보는 자신의 페이스북에 "현명하신 북구 시민 여러분께서 한동훈으로 단일화해 주시라"며 "박 후보 찍는 표는 단순한 사표(死票)가 아니라 민주당 하정우 후보 돕는 표이자 이재명 정권 폭주 돕는 표가 된다"고 맞불을 놨다. 본문의 여론조사에 대한 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-06-02 06:00
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산은·IBK기은 지방이전 재점화 [서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 국책은행 지방 이전 논란이 다시 불붙고 있다. 부산시장 선거에서는 한국산업은행 부산 이전이, 대구시장 선거에서는 IBK기업은행 대구 이전이 주요 공약으로 거론되면서다. 금융권은 국책은행 이전이 사전 협의 없이 선거 공약으로 소비되고 있다며 강하게 반발하고 있다. 선거 결과에 따라 산업은행과 기업은행 이전 논의가 재점화될 경우 금융권 노사 갈등이 다시 확산할 수 있다는 우려가 커지고 있다. [사진=한국산업은행] 금융권의 관심은 국책은행 지방 이전 공약에 쏠려 있다. 충분한 사전 논의와 법적 검토가 필요하다는 지적에도 일부 광역단체장 후보들이 본사 이전을 전면에 내세우고 있어서다. 노조 반발에 더해 법 개정이라는 현실적 장벽도 있어 선거 이후 논란이 확대될 수 있다는 관측이 나온다. 산업은행은 윤석열 정부 당시 부산 이전 추진과 무산 과정에서 홍역을 치른 데 이어 이번 선거에서도 같은 논란에 다시 휩싸였다. 현직 부산시장인 박형준 국민의힘 후보는 산은 본사 이전을 핵심 공약으로 내세웠다. 가덕도신공항 조기 개항과 글로벌 허브도시 특별법 통과 등과 함께 산은을 부산에 유치해 일자리 창출과 지역경제 활성화를 꾀한다는 구상이다. 산은 부산 이전을 추진하려면 산은법 개정 등 관련 법령 정비가 선행돼야 한다. 다수당인 더불어민주당의 협조 없이는 현실화가 쉽지 않은 구조다. 그럼에도 박 후보는 지역 토론회에서 "포기는 없다"며 강한 의지를 드러낸 바 있다. 박 후보가 재선에 성공할 경우 산은 이전을 둘러싼 공방이 재현될 가능성이 있다. 반면 전재수 더불어민주당 후보는 산업은행 이전보다는 동남권투자공사 설립 등에 더 초점을 맞추고 있다. 산은 부산 이전이 이미 윤석열 정부에서 무산된 프로젝트라는 점과 금융권 반발 등을 고려한 전략이라는 해석이다. 다만 지역 발전을 위해서는 산은 이전이 필요하다는 지역 여론도 적지 않은 만큼, 전 후보가 당선되면 향후 구체적인 논의가 재점화될 가능성을 배제하기 어렵다는 관측이다. [사진= IBK기업은행] 기업은행(기은)의 경우에는 김부겸 더불어민주당 후보와 추경호 국민의힘 후보 모두 대구 이전을 공약으로 내걸었다. 김 후보는 지난 12일 열린 일곱 번째 공약 발표회에서 기은 본점 이전 추진과 대기업 유치를 강조하면서, 이를 통해 지역내총생산(GRDP)을 임기 내 100조 원 규모로 확대하겠다고 밝혔다. 추 후보 역시 지난 3월 국민의힘 토론회에서 국내외 대기업 투자와 함께 기은 대구 이전을 관철하겠다고 언급한 바 있다. 기은 역시 산은과 마찬가지로 지방 이전을 위해서는 기은법 개정 등 법령 정비가 우선이다. 이에 김 후보는 다수당 후보라는 점을, 추 후보는 초당적 협력을 각각 내세우고 있다. 이 같은 흐름에 금융권은 강하게 반발하고 있다. 전국금융산업노동조합(금융노조)은 잇따른 국책은행 지방 이전 공약과 관련해 수차례 성명을 내 "포퓰리즘에 눈먼 공약"이라며 "이를 저지하기 위해 총력을 다해 투쟁할 것"이라고 밝히며 전력을 집중하고 있다. 금융노조는 지방 이전 공동대응 태스크포스(TF)를 구성하는 등 조직적인 대응에도 나섰다. 지난달 15일에는 청와대 앞에서 기자회견을 열어 '기은 이전 공약 폐기'를 촉구하기도 했다. 현 정부가 다소 미온적인 산은 부산 이전보다, 여야 후보 모두 대구 이전을 약속한 기은 사태를 더 심각하게 보고 있다는 분석이다. 이에 따라 지방선거 이후 국책은행 지방 이전이 일방적으로 추진될 경우 금융권의 반발과 혼란이 더욱 가중될 수 있다는 우려가 제기된다. 이미 전 정권에서 산은 이전 사태로 심각한 갈등이 불거져 금융산업 전반에 악영향을 미친 만큼, 충분한 논의와 소통이 선행돼야 한다는 지적이다. 윤석구 금융노조 위원장은 "본점 이전은 노동자의 일터와 가족의 삶, 자녀 교육과 돌봄까지 흔드는 문제다. 당사자 설명도, 노조와의 협의도 없이 후보의 공약 한 줄로 금융노동자의 삶을 뒤흔들 수는 없다. 국책은행을 정치적 흥정물로 삼는 모든 시도에 맞서 끝까지 투쟁하겠다"고 강조했다. peterbreak22@newspim.com 2026-06-02 11:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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