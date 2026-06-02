위성락 안보실장, 美 후커 차관 면담…"한미동맹·국제정세 지속 협력"

AI 핵심 요약beta
- 위성락 안보실장이 2일 후커 차관과 만나 한미 안보 후속협의 정보를 공유했다
- 한미는 2일 시작된 안보 후속 협의를 3일까지 진행하며 논의를 가속화하길 기대한다고 밝혔다
- 양측은 한미동맹의 핵심 축 역할을 재확인하고 한반도 및 국제정세에 긴밀히 협력하기로 했다
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 위성락 청와대 국가안보실장이 2일 앨리슨 후커 미국 국무부 정무차관을 만나 한미 공동 설명자료(Joint Fact Sheet) 안보분야 후속 협의 개최에 대한 정보를 공유했다.
청와대는 이날 오후 "한미는 오늘 오전 한미 공동 설명자료 안보분야 후속 협의 개최를 환영하고 오는 3일까지 이틀 동안 생산적인 협의를 통해 관련 논의를 더욱 가속화할 수 있기를 기대한다고 밝혔다"고 말했다.
청와대는 "양측은 한미동맹이 한반도와 인도·태평양 지역의 평화와 번영을 위한 핵심 축이라는 점을 재확인했다"며 "한반도 정세와 더불어 중동 상황 등 국제정세에 대해 긴밀한 소통과 협력을 지속하기로 했다"고 설명했다.
후커 차관은 1일 백악관 국가안보회의(NSC)와 국무부, 에너지부, 국방부 등 미국 측 대표단을 이끌고 한국에 도착했다. 이번 방한은 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 지난해 10월 정상회담 안보분야 합의를 이행하기 위한 발족 회의를 열고 본격 협상을 개시하기 위해 마련됐다.
이를 위한 한미 정부 대표 간 공식 회의는 서울 외교부 청사에서 열리며 오는 3일까지 이어진다.
pcjay@newspim.com