[6·3 재보선 D-1] 유의동 "투표로 단일화해달라"…황교안에 "함께 어깨 맞대야"

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평택을 긴급 기자회견서 보수 결집 호소

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 유의동 국민의힘 평택을 국회의원 후보는 2일 "투표로, 민심으로 단일화해달라"며 보수층 결집을 호소했다.

유 후보는 이날 오후 평택시 선거사무실에서 기자회견을 열고 "공식 선거운동 종료를 불과 9시간 앞두고 있지만 이 순간까지도 보수의 목소리는 하나로 합쳐지지 못하고 있다"며 "저의 책임과 부족함을 통감한다"고 밝혔다.

그는 "지금 평택에는 우리나라 정치 역사상 최악의 후보들이 난립해 있다"며 "만약 이들이 평택의 대표가 된다면 우리는 아이들에게 착하게 살라고, 정직하게 살라고 가르칠 수 있겠느냐"고 말했다.

유의동 국민의힘 평택을 국회의원 후보 [사진 = 유의동 후보 캠프]

이어 "반칙과 특권에 면죄부가 주어진다면 우리는 아이들 앞에 부끄러운 어른이 되고 말 것"이라며 "우리의 작은 차이를 극복하지 못해 반칙과 특권의 후보들에게 평택을 넘길 수는 없다"고 주장했다.

유 후보는 황교안 후보와 지지자들을 향해 "제 마음과 정성이 부족했다. 진심으로 송구하다"며 "이번만큼은 유의동으로 힘을 모아달라"고 호소했다.

황 후보를 향해서는 "저에 대한 섭섭함이 있으시다면 모두 제가 부족한 탓"이라며 "우리의 차이는 저들의 차이보다 작다. 지금은 서로 등 돌리기보다 함께 어깨를 맞대야 할 때"라고 말했다.

또 "우리가 분열하면 민주당과 조국당만 웃는다"며 "보수의 큰 어른으로서 저들에게 이익이 되는 선택을 하지 않으실 것이라 믿는다"고 덧붙였다.

유 후보는 "현장에서 승리의 흐름을 포착했다. 5자 구도에서도 당당한 승리가 가능하다"며 "우리가 뭉치면 보다 확실한 승리, 보다 압도적 승리가 보장된다"고 강조했다.

그러면서 "끝내 그것이 어렵다면 부득이하게 최후의 단일화를 선택해 달라"며 "투표로, 민심으로 단일화해 승리할 수 있는 유의동에게 힘을 모아달라"고 밝혔다.

oneway@newspim.com