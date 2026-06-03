[채권/외환] 중동·지표 지켜보며 국채금리·달러 보합권...엔화 160엔 근접

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미국 4월 구인 건수 761만 8000건으로 급증, 예상치 상회

클리블랜드 연은 총재 "인플레 압력 대응 위해 조만간 조치 필요할 수도"

엔화, 달러당 160엔 근접…당국 개입 가능성 고조

유로화는 보합권…ECB 추가 금리 인상 전망

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란 간 평화 협상 불확실성이 계속되는 가운데, 2일(현지시각) 미국 국채 금리와 달러화는 보합권에 머물렀다.

벤치마크인 미국 10년물 국채 2.2bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.455%를 기록했다. 10년물 금리는 지난 5월 19일 4.687%로 16개월 만의 최고치를 기록한 이후 미국과 이란이 평화 합의에 도달할 수 있다는 기대감에 하락세를 이어오고 있다.

30년물 국채 수익률은 2.4bp 내린 4.967%를 나타냈고, 연준 정책에 민감한 2년물 국채 수익률은 0.6bp 하락한 4.045%를 기록했다.

미국 노동부의 4월 구인·이직보고서(JOLTS)가 발표된 후 국채 수익률은 낙폭을 줄였다.

JOLTS에 따르면 미국의 구인 건수는 3월 689만 건에서 4월 761만 8000건으로 증가했는데, 이는 거의 2년 만에 가장 높은 수준이며 시장 예상치인 687만 건을 크게 웃도는 결과다.

미국 노동시장이 여전히 견조하다는 신호가 확인되면서, 인플레이션이 연준 목표치인 2%를 점점 더 크게 웃도는 상황에서도 올해 금리 인하가 가능할 것이라는 기대는 약화됐다.

베스 헤맥 클리블랜드 연방준비은행 총재는 현재 인플레이션 압력이 지나치게 높고 우려스러운 방향으로 움직이고 있다며 연준이 조만간 금리를 인상해야 할 수도 있다고 말했다.

경기 전망 지표로 널리 활용되는 2년물과 10년물 국채 금리차는 40.8bp의 플러스 상태를 유지했다.

동시에 국채 수익률은 여전히 유가 움직임에 크게 영향을 받고 있다.

유가는 미국과 이란 간 소통이 중단됐다는 보도로 급등했던 전날 상승폭 일부를 되돌렸다. 하지만 미국산 원유(WTI)와 브렌트유 모두 이날 각각 1.7%, 1.1% 상승 마감하며 여전히 전날 거래 범위 내에서 움직였다.

블룸버그의 거시전략가 브렌던 페이건은 "WTI 유가와 미국 2년물 국채수익률 간 30일 이동 상관계수가 수년 만의 최고 수준으로 상승했다"며 "이는 금리시장이 에너지 가격 움직임과 얼마나 밀접하게 연동되고 있는지를 보여준다"고 분석했다.

일본 엔화 [사진=블룸버그통신]

◆ 달러, 중동 상황 지켜보며 보합권 등락

달러는 2일(현지시간) 투자자들이 호르무즈 해협 재개방을 위한 잠재적 합의 진전 여부를 주시하는 가운데 좁은 범위에서 움직였다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 이란과의 협상이 계속 진행 중이라고 밝혔고, 투자자들은 미국·이스라엘과 이란 간 분쟁 종식과 관련한 진전 소식을 신중하게 받아들였다.

주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.046% 상승한 99.216을 기록했다. 달러인덱스는 지난 5월 15일 이후 약 98.9~99.5 범위에서 움직여 왔다.

국제 결제업체 코페이의 칼 샤모타 수석 시장전략가는 보고서에서 "미국과 이란의 협상이 뚜렷한 결론 없이 이어지고 금요일 발표되는 비농업부문 고용보고서가 미국 경제의 회복력을 다시 확인해준다면 달러는 이번 주 상승 모멘텀을 얻을 수 있다"고 말했다.

유로화는 달러 대비 0.03% 하락한 1.1629달러를 기록했다.

유로존의 물가 지표는 이달 말 유럽중앙은행(ECB)이 기준금리를 0.25%포인트 인상할 것이라는 기대를 더욱 강화했다. 시장은 이미 이를 상당 부분 반영한 상태다.

현재 투자자들은 올해 12월까지 ECB가 두 차례 추가 금리 인상을 단행할 것으로 보고 있으며, 세 번째 인상 가능성도 약 50%로 평가하고 있다.

엔화는 달러당 159.92엔 수준까지 약세를 보이며 시장에서 개입 기준선으로 여겨지는 160엔에 근접했다.

시장은 일본은행(BOJ)이 다음 주 금리를 인상할지 여부에 대한 단서를 얻기 위해 수요일 예정된 우에다 가즈오 일본은행 총재의 연설을 주목하고 있다.

MUFG의 글로벌 시장조사 책임자인 데릭 할페니는 "당국의 조치는 여전히 가능성이 높다"며 "인플레이션이 다소 완화됐지만 정책 대응이 뒤처질 위험은 오히려 커지고 있다"고 말했다.

kwonjiun@newspim.com