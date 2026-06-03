이란 "미 해군 5함대·공군기지 공격" 주장…美 중부사령부 "모두 실패"

AI 핵심 요약beta
- 이란 혁명수비대가 2일 미군기지와 함대를 미사일·드론으로 공격했다고 주장했다
- IRGC는 호르무즈 해협 유조선 공격 보복 차원에서 파나야 선박을 미사일로 타격했다고 밝혔다
- 미 중부사령부는 이란의 공격 주장은 사실이 아니며 모든 공격이 실패했다며 강경 대응을 경고했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 이란 혁명수비대(IRGC)가 미 해군 5함대 사령부와 중동 지역 내 미군 기지를 미사일과 드론으로 공격했다고 주장한 가운데, 미군은 해당 주장을 전면 부인하며 모든 공격이 실패로 끝났다고 밝혔다.
2일(현지시간) 이란 국영 언론에 따르면 IRGC는 성명을 통해 바레인에 위치한 미 해군 5함대 사령부와 중동 지역 내 미 공군기지 및 헬리콥터를 미사일과 드론으로 공격했다고 주장했다.
IRGC는 이번 공격이 미국이 케슘섬(Qeshm Island) 남쪽의 통신탑을 타격한 데 대한 보복 조치라고 설명했다.
이란 언론은 또 IRGC 해군이 호르무즈 해협 인근에서 미국이 이란 유조선을 공격해 기관실이 손상됐다고 주장하며, 이에 대한 대응으로 '파나야(Panaya)'라는 선박을 미사일로 타격했다고 보도했다.
IRGC는 "호르무즈 해협의 안보를 위협하는 행위는 미군에 막대한 대가를 치르게 할 것"이라고 경고했다.
반면 미군은 이란의 공격 주장에 대해 사실이 아니라고 반박했다.
미 중부사령부(CENTCOM)는 이날 X를 통해 "이란 혁명수비대가 오늘 미사일과 드론으로 바레인의 미 해군 5함대 사령부와 역내 미군 공군기지를 공격했다고 주장했지만 이는 사실이 아니다(FALSE)"라고 밝혔다.
중부사령부는 이어 "이란이 감행한 모든 공격은 실패했다"면서 "미군은 부당한 이란의 공격에 대응할 준비를 갖춘 채 경계를 유지하고 있다"고 강조했다.
kwonjiun@newspim.com