위챗 AI 에이전트 출시 임박 소식에 텐센트 주가 10% 상승

AI 핵심 요약beta
- 텐센트가 3일 위챗 기반 AI 에이전트 출시를 앞두고 프로토타입을 테스트하고 있다고 전했다.
- 중국 당국 심사 후 이달 소규모 베타를 시작하고 단계적으로 확대할 계획이라 출시 일정은 유동적이라고 밝혔다.
- 위챗의 거대 사용자 기반과 통합 서비스 덕에 텐센트가 AI 에이전트 경쟁에서 우위에 설 것이란 평가가 나왔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 중국의 대형 IT 기업인 텐센트가 SNS인 위챗 기반 인공지능(AI) 에이전트 출시를 눈앞에 두고 있는 것으로 알려졌다.
텐센트는 사용자 수 14억 명을 자랑하는 위챗 내에 사용자의 각종 업무를 대신 수행할 수 있는 AI 에이전트 프로토타입을 테스트하고 있으며, 이르면 이달 중 정식 출시할 예정이라고 영국 파이낸셜타임스(FT)가 3일 전했다.
텐센트는 이번 달 규제 심사를 통과한 후 소규모 외부 이용자를 대상으로 베타 서비스를 실시하고, 이후 단계적으로 서비스를 확대할 계획이다. 중국 당국의 심사 기간이 유동적인 만큼 정확한 출시 일정은 아직 확정되지 않았다.
이 같은 소식이 전해지자 2일 홍콩 증시에 상장된 텐센트 주가는 장중 10% 이상 급등했다. 시장은 위챗이라는 초대형 플랫폼에 AI 에이전트가 본격 탑재된다는 점에 주목하고 있다.
AI 에이전트는 단순히 질문에 답변하는 수준을 넘어 항공권 검색과 예약, 호텔 예약, 일정 관리, 상품 구매, 결제 등의 작업을 연속적으로 처리할 수 있다.
특히 위챗은 중국에서 메신저를 넘어 결제 서비스인 위챗페이, 전자상거래, 음식 배달, 택시 호출, 호텔 예약, 병원 예약, 각종 공공서비스와 미니 프로그램 등을 아우르는 생활 플랫폼으로 자리 잡고 있다.
이 때문에 AI 에이전트가 위챗에 성공적으로 탑재될 경우 사용자는 별도의 앱을 오가며 작업할 필요 없이 하나의 대화창에서 다양한 서비스를 이용할 수 있게 된다.
업계에서는 위챗의 사용자 수와 위챗의 통합 서비스 기능 등을 기반으로 텐센트가 가장 강력한 AI 에이전트 경쟁 우위를 확보할 가능성이 있다는 평가도 나온다.
ys1744@newspim.com