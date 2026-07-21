피아이이로보틱스, 디엔피에 50억원 드릴링 솔루션 공급

AI 핵심 요약beta
- 피아이이로보틱스가 21일 디엔피코퍼레이션과 50억원 규모 차세대 드릴링 솔루션 공급 계약을 체결했다.
- 피지컬 AI 기반 드릴링 솔루션으로 미세홀 가공 정밀도와 수율을 높여 올해 4분기부터 제조 현장에 순차 도입할 예정이다.
- 엔비디아 등 빅테크 수요 확대로 MLB 공정 수율 개선이 과제인 가운데 이번 수주로 글로벌 PCB 증설에 따른 추가 수주를 기대한다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장사 피아이이의 자회사 피아이이로보틱스가 글로벌 AI 서버용 PCB 제조 전문기업 디엔피코퍼레이션과 약 50억원 규모의 차세대 드릴링 솔루션 공급 계약을 체결했다고 21일 밝혔다.
회사에 따르면 공급하는 드릴링 솔루션은 피지컬 AI 기반의 고정밀 제어 기술과 지능형 공정 모니터링 시스템을 결합했다. 미세 홀 가공 속도와 정밀도를 극대화하고 생산 수율을 개선할 수 있도록 설계됐으며, 올해 4분기부터 내년까지 순차적으로 제조 현장에 도입될 예정이다.
이번 계약은 피아이이로보틱스가 자동화 솔루션에 AI와 로봇을 융합해 공정 최적화 연구개발을 진행한 성과다. 그동안 일본 미쯔비시전기, 비아메카닉스 등 글로벌 파트너들과 차세대 공정 기술 협력을 이어오며 장비 고도화를 추진해왔다.
회사에 따르면 최근 엔비디아, 브로드컴, AMD 등 글로벌 빅테크 기업들의 고성능 AI 반도체 및 초고속 통신 칩 수요가 급증하면서 초고다층 기판(MLB) 제조 공정에서 불량률을 낮추고 수율을 높이는 것이 PCB 제조사들의 주요 과제로 떠올랐다.
피아이이로보틱스 관계자는 "글로벌 시장에서 기술력을 검증받은 디엔피코퍼레이션에 당사의 차세대 드릴링 솔루션을 공급하게 된 것은 의미 있는 성과"라며 "향후 글로벌 PCB 제조사들의 증설에 따른 수주 확대를 기대한다"고 밝혔다. 또한 "이번 수주는 당사의 피지컬 AI 기반 자동화 기술이 첨단 정밀 제조 장비 분야에서 실질적인 결실을 본 중요한 이정표"라고 덧붙였다.
nylee54@newspim.com