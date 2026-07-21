한투운용, 코스닥 바이오 액티브 ETF 출시…기술수출 유망주 담는다

AI 핵심 요약beta
- 한국투자신탁운용이 21일 코스닥 바이오 액티브 ETF를 유가증권시장에 상장했다.
- 기술 수출·임상 경쟁력 높은 코스닥 바이오 20개 안팎 종목에 분산 투자하는 구조로 박송이 책임이 운용을 맡았다.
- 바이오 업종 변동성을 감안해 전문 운용을 강조한 상품으로, 실적에 따라 원금 손실 가능성도 존재한다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국투자신탁운용이 기술 수출과 임상 경쟁력을 갖춘 코스닥 바이오 기업에 투자하는 액티브 상장지수펀드(ETF)를 선보인다. 코스닥 투자 ETF를 출시하는 것은 6년 만이다.
한국투자신탁운용은 오는 21일 'ACE K바이오코스닥액티브 ETF'를 유가증권시장에 신규 상장한다고 20일 밝혔다.
이 상품은 기술 수출 가능성과 글로벌 경쟁력을 갖춘 국내 코스닥 바이오 기업에 투자하는 액티브 ETF다.
포트폴리오는 20개 안팎의 종목으로 구성되며 기술 수출 가능성, 글로벌 트렌드에 부합하는 파이프라인, 임상 데이터 경쟁력 등을 종합적으로 고려해 편입 종목을 선정한다. 비교지수는 KRX K-AI 바이오테크코스닥지수다.
운용은 고려대 약학대학과 대학원을 졸업한 박송이 투자전략부 책임이 맡는다. 기술이전 이력과 이벤트 가시성, 유동성 등을 종합적으로 반영해 종목별 투자 비중을 결정할 계획이다.
한국투자신탁운용이 코스닥 투자 ETF를 선보이는 것은 지난 2020년 코스닥150 ETF 이후 6년 만이다.
국내 바이오 업종은 기술수출 확대와 글로벌 신약 개발 기대감으로 투자자들의 관심이 이어지고 있다. 다만 바이오 기업은 임상 결과와 기술이전 성과에 따라 주가 변동성이 큰 만큼 개별 종목 투자보다 분산 투자와 전문적인 운용 전략이 중요하다는 평가가 나온다.
박송이 책임은 "글로벌 제약·바이오 시장은 신약 파이프라인의 가치와 상업적 성과를 중심으로 재평가받고 있다"며 "ACE K바이오코스닥액티브 ETF는 기술 수출과 임상 성공 가능성이 높은 코스닥 핵심 바이오 기업에 집중 투자할 수 있는 상품"이라고 말했다.
한편 이 ETF는 실적배당형 상품으로 운용 성과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.
plum@newspim.com