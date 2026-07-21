손오공, 中 AI 마사지 로봇 'R2E' 국내 독점 유통

AI 핵심 요약beta
- 손오공이 21일 이지퓨처와 R2E 국내 독점 유통 계약을 맺었다.
- 손오공은 판매·마케팅·사후관리와 자체 브랜딩 권한을 확보했다.
- 기업 복지시설·호텔 공략 뒤 구독형 서비스로 확장한다.
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[서울 = 뉴스핌] 김기락 기자 = 코스닥 상장사 손오공이 중국 AI(인공지능) 헬스케어 스타트업 이지퓨처(EaseFuture)와 AI 마사지 로봇 'R2E'의 한국 시장 독점 유통 계약을 체결했다.
손오공은 지난 17일 이지퓨처와 계약을 맺고 한국 시장 내 R2E의 판매, 마케팅, 사후관리 전반에 대한 독점 권한을 확보했다고 21일 밝혔다.
이지퓨처는 중국 최대 인터넷 기업 중 하나인 넷이즈의 AI 연구 부문 넷이즈 푸시가 인큐베이팅한 기업이다. R2E는 AI 기반 동양의학 경혈 마사지 기술을 활용해 마사지, 체외충격파 치료, 고주파 온열 요법, 부항, 온열 뜸 등을 단일 기기로 구현하는 로봇형 안마 시스템이다.
손오공은 제품 판권뿐만 아니라 자체 브랜딩 권한도 확보했다. 기업 복지시설과 프리미엄 호텔·리조트 등 B2B 채널을 1차 공략 대상으로 삼고, 이후 소비자 직판 채널로 사업 영역을 확대할 계획이다.
손오공은 인증 절차에 곧바로 착수한 후 B2B 채널 중심의 초기 공급, 소비자 직판 채널 확장, 사용 데이터 기반 AI 헬스케어 구독형 서비스 모델 개발을 단계적으로 추진할 예정이다. 앞서 전일 정관 변경 등을 포함한 임시주주총회를 소집했으며, 이번 사업 재편에 따른 사업목적 변경이 이루어질 전망이다.
peoplekim@newspim.com