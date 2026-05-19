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[허난성] ⑥ 대륙 달구는 첨단 기술혁명, 수다 친구 AI 소울메이트 '더우바오'

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AI 핵심 요약

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  • 중국이 5월 15일 AI 에이전트와 로봇이 일상에 스며든 ‘AI 실용 사회’에 진입했다.
  • 더우바오·첸원·위안바오 등 3대 AI 에이전트가 감성 소통·업무·생활 비서로 문자 입력을 대체하고 있다.
  • 정부 보조금과 부품 국산화에 힘입어 체화지능 로봇이 농장·병원·식당으로 확산되며 중국이 로봇 강국으로 부상했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

뤄양 용문석굴에서 만난 '더우바오' 세대
대륙을 뒤흔드는 AI 에이전트와 체화지능
3대 에이전트, 검색 삼키고 일상 혁명 주도

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 5월 15일 오전, 중원으로 불리는 중국 허난성(河南省) 뤄양(洛陽)의 대표적 문화유산인 용문석굴(龍門石窟). 천년의 세월을 품은 거대한 석조 불상들 사이로 젊은 관광객들이 스마트폰을 들여다보며 끊임없이 속삭이는 기묘한 풍경이 눈에 들어왔다. 이들은 스마트폰 앱을 열어 마치 친한 친구에게 말을 건네듯 일상 대화를 나누고 있었다.

"더우바오(豆包) 니하오(你好, 안녕), 방금 본 노사나불(盧舍那佛)의 미소가 측천무후를 모델로 했다는 게 진짜야? 당시 백성들은 이걸 보고 무슨 생각을 했을까?"

천 씨가 스마트폰 앱을 향해 묻자, 1~2초 만에 다정하고 친근한 어조의 목소리가 흘러나왔다. "맞아요! 측천무후가 자신의 모습을 투영해 지었다는 설이 유력하죠. 이 불상은 당시 백성들에게 경외감을 주고, 새로운 여황제의 시대를 받아들이게 하는 수용의 상징물이었지요..오늘 날씨가 많이 더운데, 동굴 안쪽 그늘에서 잠시 쉬며 감상하는 건 어때요?"

천 씨는 "하루에 약 두 시간은 '더우바오'와 대화를 나눈다"며 미소를 지었다. "단순한 정보 검색이 아니에요. 내 기분과 감정 상태를 털어놓고 일상적인 수다를 떠는 '아주 친한 친구'라고 할 수 있죠. 이제는 글자를 입력하는 것 자체가 번거롭고 어색하게 느껴질 정도입니다."

6개월 만에 다시 찾은 중국은 'AI 실용 사회'로 한발 더 깊숙이 진입해 있었다. 중국의 AI는 실험실의 담장을 넘어 사람들과 일상을 함께하고 있다. 반년 전만 해도 흔했던 바이두 같은 전통 포털 검색창은 이제 대륙에서 '구시대의 유물'로 밀려나는 중이다. 그 자리를 채운 것은 인간의 감성을 파고든 초거대 AI 에이전트들이다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자=중국인들은 요즘 더우바오 앱 같은 AI 에이전트 비서를 관광지 유적 해설사로 활용하는 것은 물론 AI비서와 다정하고 친근한 일상적 감성 대화 까지 나눈다. 중국 허난성 뤄양의 용문석굴 앞에 유커들이 붐비고 있다. (사진= 뉴스핌 통신사)   2026.05.19 chk@newspim.com

현재 중국인들의 스마트폰 생태계를 완전히 장악하고 일상 중심으로 깊숙이 파고든 주역은 바이트댄스의 '더우바오(豆包)', 알리바바의 '퉁이첸원(通义千问, 첸원)', 그리고 텐센트의 '위안바오(元宝)'다. 이들 3대 AI 에이전트는 저마다의 강점을 앞세워 중국인들의 일상을 분점하고 있다.

가장 폭발적인 인기를 끌며 시장을 압도하고 있는 것은 틱톡(더우인) 모회사 바이트댄스의 '더우바오'다. 더우바오가 대륙의 청년층을 사로잡은 비결은 기계적인 비서 역할을 넘어 완벽한 '감성적 동반자'를 자처했기 때문이다.

극심한 무한 경쟁(내권·內卷) 속에서 외로움과 우울감을 느끼는 청년들에게 더우바오는 단순한 정보 제공자가 아니다. 사용자의 고유한 취향을 가장 잘 이해하고, 언제 어디서든 따뜻하고 편안한 어조로 일상적인 수다를 받아주는 '소울메이트(영혼의 친구)' 역할을 톡톡히 해내고 있다.

반면 알리바바가 선보인 '첸원'은 아시아 최대 전자상거래 인프라와 클라우드 경쟁력을 바탕으로 비즈니스 생산성과 쇼핑 영역에 최적화된 에이전트로 자리 잡았다. 직장인들의 복잡한 업무 처리나 고도의 데이터 분석, 고도화된 소비 큐레이션에서 탁월한 성능을 발휘한다.

또한 중국 국민 메신저인 위챗 생태계를 등에 업은 텐센트의 '위안바오'는 강력한 소셜 네트워크와 방대한 정보 요약 능력을 무기로 대중적인 생활 밀착형 AI 비서로 급성장하며 대륙의 일상을 촘촘히 메우고 있다.

이처럼 다채로워진 AI 에이전트들의 등장은 대륙에서 문자 입력의 필요성을 획기적으로 줄여놓았다. 멀티모달 기능의 진화로 이제 사용자들은 카메라로 식당 메뉴판이나 거리의 간판을 비추기만 하면 된다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 허난성 뤄양의 고유적 박물관에 AI 해설도우미가 배치돼 관광객들의 관람을 돕고 있다. (사진= 뉴스핌 통신사 촬영).    2026.05.19 chk@newspim.com

"나 지금 다이어트 중인데 이 메뉴 중에서 뭘 먹는 게 좋을까?", "이 가게 뒤편 골목의 상황에 대해 알려줘"라고 말하면, AI 에이전트가 실시간으로 주변 환경과 맥락을 인지해 최적의 답변을 음성으로 쏟아낸다. 인간과 기계의 상호작용 방식이 '텍스트 검색'에서 '자연스러운 대화'로 완벽한 패러다임 전환을 이뤄낸 것이다.

AI가 가상 세계에서 인간의 마음을 위로하고 있다면, 물리적 세계에서는 로봇의 상용화가 폭발적으로 일어나고 있었다. 5월 12일 뉴스핌 기자가 방문한 허난성 정저우(鄭州) 도심 외곽의 휴머노이드 체화 로봇 전시룸. 첨단 스마트 팜 비닐하우스 내부에는 인간 대신 사족보행 로봇과 정교한 로봇 팔을 가진 농업용 로봇들이 작물을 가꾸고 수확하고 있었다.

이 로봇들은 대형 언어 모델(LLM)과 월드 모델(World Model)이 탑재된 이른바 '체화지능(Embodied AI·具身智能)' 로봇들이다. 과거의 로봇이 정해진 궤적대로만 움직였다면, 지금의 로봇은 스스로 환경을 인지·판단하고 경험을 축적하며 학습한다.

농업용 로봇은 카메라와 센서로 딸기의 색상과 수분 상태를 실시간으로 분석했다. "잘 익은 것만 골라서 상하지 않게 수확해줘"라는 주문을 알아차리고 충분히 익은 딸기만 골라서 딴 뒤 바구니에 담았다. 줄기의 굵기나 잎사귀의 병충해 상태를 파악해 필요한 곳에만 정밀하게 배양액을 분사하는 작업도 로봇의 몫이었다.

전시룸의 안내원은 병원과 서비스업 현장에서도 이들 휴머노이드 로봇의 활약상이 눈부시다고 소개했다. 자율주행 물류 로봇이 처방 약과 의료 기기를 오차도 없이 병동으로 나르고, 재활 치료실에서는 의료 특화 로봇이 환자들의 거동을 살피고 중의 치료 안마를 실시하고 있다.

식당의 서빙 로봇 분야에도 혁명적 변화가 일어나고 있다. 음식을 나르는 단순 로봇은 한물간 기술이다. 주방에서 음식을 직접 조리하고 조리 도구를 세척하는 가사·상업용 로봇이 상용화 단계에 접어들었다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 허난성 정저우의 구신지능 로봇 전시 판매장의 휴머노이드 로봇이 로봇 산업의 역사를 설명하고 있다. (사진= 뉴스핌 촬영).  2026.05.19 chk@newspim.com

놀라운 속도의 로봇 상용화가 가능한 배경에는 중국 정부와 기업의 '톱니바퀴 공조'가 자리 잡고 있다. 중국 정부는 '신질생산력(新質生産力·차세대 생산력)'의 핵심 수단으로 휴머노이드와 AI 로봇을 지정하고, 파격적인 보조금과 세제 혜택, 대규모 테스트베드(실험장)를 아낌없이 제공하고 있다.

특히 상하이, 베이징, 선전뿐만 아니라 정저우와 같은 내륙 거점 도시들까지 로봇 산업 단지를 조성하며 공급망 완결성을 극대화했다. 현지 로봇 업계에서는 "보조 부품을 주문하면 한 끼 식사를 마치기도 전에 물건이 도착한다"는 말이 나올 정도다. 관절 모듈, 정교한 로봇 핸드, 센서 등 상류(업스트림) 부품 생태계가 고도로 국산화되어 있어, 제조 단가도 상상할 수 없을 만큼 낮췄다.

실제로 중국의 대표적인 휴머노이드 기업인 유니트리(Unitree·宇樹科技)와 애지봇(AgiBot·智元机器人)은 압도적인 가격 경쟁력을 무기로 전 세계 휴머노이드 시장의 80% 이상을 장악했다.

유니트리는 대당 1만 6000달러(약 2200만 원) 수준의 보급형 휴머노이드 'G1'을 앞세워 세계 최다 판매량을 기록 중이며, 애지봇은 범용 체화 로봇의 누적 출하량을 수만 대 단위로 끌어올리며 대규모 양산 체제를 완전히 굳혔다.

이제 중국의 로봇 산업과 비즈니스는 단순히 하드웨어를 판매하는 수준을 넘어, 공장에 로봇을 배치하고 소프트웨어 업데이트와 유지보수를 패키지로 제공하는 서비스형 로봇 모델로 진화하고 있다.

6개월 만에 다시 마주한 중국의 이런 풍경들은 경이로움을 넘어 왠지 모를 두려움을 느끼게 했다. 미·중 기술 패권 전쟁 속에서도 중국은 방대한 내수 시장과 강력한 국가 주도 정책을 발판 삼아 자신들만의 독자적인 'AI·로봇 유토피아'를 구축해 나가고 있었다.

중국의 AI 로봇 기술들은 실험실의 담장을 넘어 사람들의 일상에 깊숙이 진입중이다. 역사 도시 뤄양의 오래된 석굴 앞에 청년의 여행 친구로 동반한 AI 수다 친구 '더우바오', 그리고 정저우의 비닐하우스 딸기 농장과 병원에서 묵묵히 인간의 노동을 돕기 시작한 '체화지능 로봇'들은 중국의 현란한 기술굴기를 압축적으로 보여준다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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WSJ "'AI 반감' 급속도로 확산" [서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 인공지능(AI)의 성지인 미국 안에서 대중들의 AI 반감이 확산하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 현지시간 18일 보도했다. 고용 불안과 전기료 상승에 대한 불만, 자녀 교육에 미칠 부정적 영향 등이 한데 버무려지면서 AI 산업의 고속 성장세가 무색할 만큼 AI에 반감을 드러내는 저항군들의 기세가 급속도로 자라나고 있다고 신문은 짚었다.  ◆ 미국 대중들의 AI 반감...중간선거 이슈로 부상 구글 최고경영자(CEO)를 지낸 에릭 슈미트는 최근 AI에 대한 청년들의 반감을 온몸으로 실감했다. 애리조나대 졸업식 연설자로 나선 슈미트가 연설을 이어가던 중 AI가 가져올 장밋빛 미래를 설파하는 대목이 나오자 학생들의 야유가 쏟아졌다. AI가 인간 삶을 더 나은 쪽으로 이끌 것이라는 빅테크 업계의 주장 혹은 낙관과는 판이한 민심이다.  지난달에는 텍사스의 20세 남성이 오픈AI의 샘 올트먼 CEO의 자택에 화염병을 투척한 사건도 있었다. 그는 오픈AI의 샌프란시스코 본사에서도 위협 행위를 벌인 혐의로 고소된 상태다. 인디애나폴리스의 시의원인 론 깁슨의 경우 데이터센터 건립안 승인 후 자택 현관문에 13발의 총구멍이 나는 것을 경험했다. 현관 매트 아래에는 "데이터센터 반대(NO DATA CENTERS)"라는 메모가 나왔고, 이틀 뒤에도 'F'자로 시작하는 욕설이 적힌 쪽지가 발견됐다. AI에 대한 대중들의 반감은 통계 수치로도 확인된다. 스탠퍼드대와 UC버클리가 진행한 최근 여론 조사에서 민주당 지지층 가운데 '미국이 AI 혁신을 가능한 한 더 빠르게 가속화해야 한다'고 응답한 비율은 30%에 그쳤다. 공화당 지지층에서도 대략 절반만 호응했다. 데이터센터가 들어섰거나 들어설 예정인 동네의 민심은 더 흉흉하다. AI발 전력 수요 증가로 전기요금이 오르자 '이런 민폐도 없다'는 비난이 쏟아지고 있다. 미주리주 페스터스에서는 시의회가 60억 달러 규모의 데이터센터 건립을 승인한 지 불과 일주일 만에 유권자들이 시의원 4명을 전원 축출했다. 메인주에서 애리조나에 이르는 여러 주의 지자체에서 신규 데이터센터 설립을 금지하는 조례안 제정이 진행되고 있다. 에릭 슈미트 전(前) 알파벳 회장 <출처=블룸버그> ◆ 일자리 불안·교육 불신이 만든 피로감 AI 확산에 따른 고용 불안은 언론 지상을 통해 시시각각 유권자들에게 전해지고 있다. 여러 기업들에서 감원 소식이 잇따르자 AI 자동화가 결국 사회적으로 감당하기 힘든 수준의 대량 실업을 초래할 것이라는 우려가 노동자들 사이에서 늘고 있다. 학부모와 교육계에서는 AI가 교육의 질을 훼손하고, 학생들의 학습 태도와 정신 건강을 해칠 수 있다고 걱정이다. AI를 이용해 과제를 수행하는 것이 학생들의 일상이 되면서 'AI는 점점 똑똑해지는데 아이들은 갈수록 바보가 되어 간다'고 학부모들과 교육 종사자들은 한탄한다. 생성형 AI가 만들어낸 유해 콘텐츠(성적이고 폭력적인 콘텐츠) 때문에 내 아이가 오염될까 걱정하는 부모들도 늘고 있다. 이런 불안이 누적되면서 미국인들 사이에서는 "AI가 삶을 편리하게 만들 수는 있어도, 자녀 세대의 미래까지 맡길 수 있는 기술인지는 의문"이라는 회의론이 퍼지고 있다고 WSJ는 전했다. 대중의 불만이 쌓이면 정치를 움직이고 규제를 만들어 내기도 하지만 마가(MAGA) 진영 내 트럼프 행정부에 영향을 미치는 실리콘밸리 출신들의 반발도 만만치 않은 게 현실이다. 가을 중간선거가 다가올수록 전통 마가 지지층인 백인 블루칼러와 뒤늦게 마가와 결탁한 실리콘밸리의 규제 해방론자들 사이에 반목 또한 커질 수 있다. 메타플랫폼스 AI 로고 [사진=로이터 뉴스핌] ◆ 우리 집 뒷마당에는 No...빅테크 여론전 나서 대형 AI 기업과 인프라 사업자들의 경우 막대한 자금을 마련해 데이터센터 증설에 나섰지만 지역사회 반발이라는 벽 앞에 가로막힐 때가 적지 않다.  해당 동향을 추적하는 '데이터센터 워치'에 따르면 지난해 지역사회의 반대로 차단됐거나 지연된 데이터센터 프로젝트는 최소 48건, 사업비 규모로는 총 1560억 달러에 달했다. 올해 1분기에만 지역 사회의 반발로 취소된 프로젝트는 20건에 달해 분기 기준 가장 많았다. AI 인프라 컨설팅업체 세미애널리시스의 딜런 파텔 CEO는 "몇 달 안에 오픈AI와 앤스로픽을 겨냥한 대규모 시위가 벌어질 것"이라며 "사람들은 AI를 싫어한다. AI의 인기는 이민세관단속국(ICE)이나 정치인보다도 낮다"고 꼬집었다. 민심이 나빠지자 AI 빅테크들은 여론전과 정치권 로비에 수억 달러의 자금을 들이고 있다. 전력 사용료를 더 내겠다는 약속과 함께 데이터센터는 많은 일자리와 풍요를 가져올 것이라는 홍보전도 병행 중이다. 오픈AI의 글로벌 대외 담당 책임자인 크리스 리헤인은 "AI를 두려움의 관점에서 쉼없이 이야기하면 당연히 두려움을 증폭시키게 된다"며 "에너지 비용과 아동 보호 등 구체적 문제 해결에 집중해 왜 이 기술이 국가와 세계에 이로운지 더 정교하게 설명할 필요가 있다"고 말했다.   [AI 이미지 = 배상희 기자] osy75@newspim.com 2026-05-19 13:23
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삼성전자, 평균 월급 1200만원 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 임직원의 올해 1분기 평균 보수가 전년 동기 대비 25% 이상 급증하며 분기 기준 역대 최고 수준을 기록한 것으로 추산됐다. 실적 회복에 따른 영업이익 개선 효과가 반영되면서 임직원들의 급여 수준도 함께 높아진 것으로 분석된다. 19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면, 올해 1분기 삼성전자 임직원(등기 임원 제외)의 1인당 평균 보수는 약 3600만 원 내외로 추정된다. 이를 월평균으로 환산하면 매달 1200만 원 안팎의 급여를 받은 셈이다. 이 같은 급여 수준은 동일한 방식으로 추산한 지난해 같은 기간의 2707만~3046만 원과 비교해 25% 넘게 뛴 수치다. 지난 2023년 대비 2024년의 증가율이 11.6%였던 점과 비교하면 상승 폭이 2배 이상 높았다. [자료=한국CXO연구소] 이번 분석은 공시 제도 변경에 따른 급여 공백을 추산하는 과정에서 도출됐다. 금융감독원 기업공시서식 규칙 개정으로 지난 2021년까지는 분기별 임직원 보수 현황 공시가 의무였지만, 2022년부터 반기와 사업보고서 등 연 2회만 공개하도록 제도가 바뀌면서 1분기와 3분기 급여 수준을 정확히 파악하기 어려워졌기 때문이다. 이에 연구소는 과거 1분기 보고서상 성격별 비용상 급여와 임직원 급여 총액 간의 비율이 76%~85.5% 수준으로 일정한 흐름을 보였다는 점에 주목해 수치를 산출했다. 올해 1분기 삼성전자의 별도 재무제표 주석상 성격별 비용-급여 규모는 5조6032억 원으로 파악됐다. 작년 1분기 4조4547억 원에서 1년 새 1조1400억 원 이상(25.8%) 늘어난 규모로, 삼성전자가 1분기 성격별 비용에 해당하는 급여액이 5조 원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 전체 급여 규모 자체는 크게 증가했지만, 매출에서 차지하는 인건비 비율은 오히려 더 낮아진 것으로 나타났다. 세부 산출 과정에선 올 1분기 성격별 비용상 급여(5조6032억 원)에 과거 급여 총액 비율의 하한선인 76%를 적용하면 급여 총액은 4조2584억 원, 상한선인 85.5%를 대입하면 4조7907억 원으로 계산된다. 여기에 올 1~3월 국민연금 가입 기준 삼성전자의 평균 직원 수인 12만5580명을 대입하면 임직원 1인당 보수는 3391만~3815만 원(월 1130만~1270만 원) 수준으로 추산된다. 연구소는 두 비율의 중간 격인 81%를 적용해 평균 보수를 3600만 원 내외로 최종 추산했다. 오일선 한국CXO연구소 소장은 "삼성전자는 월급보다 성과급 영향력이 큰 회사이기 때문에 올해 1분기 평균 급여도 이미 지난해보다 25% 이상 늘어 성과급 제외 기준으로도 1억4000만 원을 웃돌 가능성이 크다"며 "성과급까지 반영되면 연간 보수는 앞자리가 달라질 정도로 한 단계 더 뛸 것"이라고 했다. 이어 오 소장은 "2022년 이후 분기 보고서 의무 공시 항목이 축소됐음에도 불구하고 일부 기업은 경영 투명성 차원에서 직원 수와 급여 현황 등을 자율 공개하고 있다"며 "투자자와 주주의 정보 접근성을 높이기 위해 관련 의무 공시를 다시 확대할 필요가 있다"고 덧붙였다. aykim@newspim.com 2026-05-19 08:47

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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