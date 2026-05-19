스마일게이트, 인디게임 축제 '비버롹스 2026' 전시팀 모집

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트 퓨처랩이 19일 인디게임 축제 비버롹스 2026 전시팀 모집을 시작했다
- 모집은 19일부터 7월 27일 18시까지 진행하며 행사는 12월 18~20일 서울 강남구 SETEC에서 열린다
- 인디게임 개발 팀·개인은 누구나 지원 가능하며 무료 부스·피드백 리포트·네트워킹과 비버피처드 수상 기회가 제공된다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 스마일게이트 퓨처랩이 인디게임 축제 '비버롹스 2026'의 전시팀 모집을 시작했다.
이번 모집은 19일부터 7월 27일 오후 6시까지 공식 홈페이지에서 진행되며 행사는 12월 18~20일 서울 강남구 SETEC에서 개최된다.
비버롹스는 국내 인디게임 개발자와 유저가 참여하는 수도권 최대 규모 축제다. 지난 4년간 4만4000여 명이 방문했다. 올해는 개최 장소를 SETEC으로 옮겼다. 더 큰 규모의 행사를 위한 결정이다.
인디게임을 개발 중인 팀과 개인이라면 누구나 지원할 수 있다. 출시 여부나 투자·퍼블리싱 계약 여부는 지원 자격과 무관하며 이전 행사 출품작도 재지원이 가능하다.
참가팀에게는 전시 부스와 기기를 무료로 제공한다. 행사 기간 수집한 유저 피드백을 정리한 리포트도 제공해 개발에 활용할 수 있도록 지원한다.
참여 창작자들의 상호 투표로 '비버피처드' 수상 기회가 주어지며, 창작자 라운지와 네트워킹 프로그램도 운영된다.
origin@newspim.com