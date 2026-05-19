국방부, 예비군 동원훈련에 정찰·공격 드론 첫 본격 투입

AI 핵심 요약beta
- 국방부가 19일 예비군 동원훈련에 드론체계를 적용했다.
- 이두희 차관은 72보병사단서 훈련현장을 점검했다.
- 국방부는 드론훈련 부대를 2030년까지 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부가 예비군 동원훈련에 정찰·공격 드론을 동시에 투입하는 유무인복합전투체계를 본격 적용하기 시작했다. 이두희 국방부 차관은 19일 경기 일대에 있는 육군 72보병사단을 방문해 예비군이 직접 조종하는 정찰 드론과 공격형 드론을 연계한 동원훈련 과정을 현장 점검했다.
훈련은 예비군이 조종하는 정찰 드론이 가상의 적 목표를 포착하면 화력 지원을 요청하고, 후속으로 공격형 드론이 타격 임무를 수행하는 방식으로 진행됐다. 훈련에 참가한 예비군들은 이 절차를 반복 숙달하는 데 주력했다.
이 차관은 현장에서 "현대전에서 드론 활용의 중요성이 더욱 높아지고 있으며, 이를 연마한 전문적 역량을 갖춘 예비군이 우리 군의 핵심전력이 될 것"이라고 강조했다. 국방부는 이번 점검을 통해 국정과제인 '예비전력발전 종합계획 수립 및 예비전력 정예화' 추진 성과와, 드론을 포함한 유무인복합전투체계가 예비군 교육훈련 현장에 어떻게 접목되고 있는지를 확인했다.
이 차관은 지상정찰로봇, 대(對)드론 장비 등 현대전 양상을 반영한 첨단 과학기술 무기체계를 예비군훈련장에 추가 도입할 수 있도록 예산과 정책적 지원을 강화하겠다고 밝혔다. 또 "현역 시절 드론을 운용했던 장병이 예비군이 되어서도 드론과 연계된 부대로 동원 지정돼 임무수행의 연속성을 가질 수 있도록 하겠다"며 "현역·예비군 간 드론 운용 경험의 단절을 최소화하겠다"는 방침을 내놨다.
동원훈련 과정에서 환자 발생 시 신속한 응급대응체계를 가동하는 등 안전대책을 사전에 마련하는 한편, 지휘관과 부대원들에게 '성과 있는 훈련과 철저한 안전관리'를 동시에 주문했다. 국방부는 민간에서 활동하는 우수한 드론 기술 전문 인력을 상비예비군으로 선발해 평시부터 예비군 드론부대를 운용하는 별도 프로그램을 추진할 계획이다.
현재 예비군훈련 간 운용 중인 드론훈련 부대는 12개로, 국방부는 지난해부터 이 숫자를 단계적으로 늘려 2030년까지 전 부대로 확대한다는 목표를 세웠다.
gomsi@newspim.com